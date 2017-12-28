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Akıllı telefonunuzun sensörleri şifrelerinizi ele veriyor

Şifrenizi girerken sensörlerden toplanan veriler yapay zekâ tarafından analiz ediliyor ve sadece 3 tahmin yaparak yüzde 99 oranında doğru olarak şifrenizi bulabilecek bir algoritma geliştiriliyor.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün akıllı telefonlar insanlara hizmet eden bir cihaz görünümünde olsa da aslında tam bir veri toplama merkezi olarak işlev görüyor. Kameradan tutun ivme ölçere, mikrofona, kablosuz modemlere, ortam ışığı sensörlerine kadar hemen her bileşenden veri toplamak mümkün.

Yapay zekâ yine devrede

Singapurlu araştırmacılar telefonun çeşitli sensörlerinden veriler toplayarak kullanıcıların PIN numaralarını bulabilen bir sistem geliştirmiş. İlginç olan bu sistemin temelinde de makine öğrenme yani yapay zekâ yer alıyor.

Test süresince 3 kişilik bir ekip akıllı telefonlarına 70 farklı 4 rakamlı PIN numarası girmiş. Bu süreç boyunca telefona kurulan bir uygulama ivme ölçer, jiroskop, manyetometre, yakınlık sensörü, barometre ve ortam ışık sensöründen sürekli veri toplamış. Daha sonra bu verileri analiz ederek tuşlara basma esnasında oluşan telefon tepkilerini anlamaya çalışmış.

Ayrıca Bkz. "Android Oreo ile Xiaomi Mi A1’e hızlı şarj desteği geliyor"

Araştırmacılar bu sürecin makine öğrenme süreci olduğunu belirtiyor. Yani uygulama içerisindeki yapay zekâ gelen verileri sürekli analiz ederek şifre tahmininde tam bir uzman haline gelmiş. Zaten araştırmacılar tuşlara basıldığı anda telefonun benzersiz tepkiler verdiğini belirtiyor. Örneğin sağ parmak ile 1 tuşuna basıldığında 9 tuşundan daha fazla ışık engelleniyor. Bunun gibi pek çok ayrıntı mevcut.

Yapılan tahmin testlerinde uygulamanın sadece 3 deneme yaparak kullanıcının girdiği şifreyi yüzde 99.5 başarı oranıyla tahmin ettiği görülmüş. Yani yapay zekanın şifrenizi tahmin etmesi an meselesi.

Bu noktada uygulamanın kendi içerisinde şifreyi tahmin etmesi risk oluşturmuyor. Asıl risk bu uygulamayı kontrol eden kişilerin verileri kendi sunucularına aktarmaya çalışması ile başlıyor.

Araştırmacılar Google’ın sensörlere daha kısıtlı erişim verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sayede kullanıcılar uygulamanın hangi sensöre neden erişmek istediğini daha iyi anlayacak ve buna göre izin verecek. Örneğin TrueDepth kamerasının topladığı verileri geliştiricilerin nasıl kullanacağını Apple kendisi belirliyor. Ayrıca zararlı yazılımlara karşı da muhakkak dikkatli olunması gerekiyor. 

 

https://newatlas.com/pin-smartphone-sensors/52752/ Yorum Yaz
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ONY86 1 yıl en beğenilen
ille bi yerden true depth girecek apple a atıf olacak.allah tan benim akıllı telefonum ayfon değil.
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Bilgilenenüye34 1 yıl
iyice azıttı bu kişisel özel veri düşmanları
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darkaura 1 yıl
ne yazikki alismamiz gereken bir gercek. sadece telefonlar degil en basit cihazlar bile sayisiz sensorlerle donatilip internete baglanabiliyor. wifi baglantisi yapip her turlu temel islemi gerekcestirebilecek cpu ya sahip soc yongalar 1 dolardan ucuza bulunabiliyor. keza hareket, sicaklik, basinc akla gelebilcek herseyi takip edebilcek sensorlerde ayni. parakende 3 dolara doppler radar alinabiliyor, duvarin arkasinda yuruyen insani bile gorebiliyor. saka gibi. tum bu islem gucu, hassas sensorler yapay zeka ve yaratici cozumlerle birlestiginde akla gelmiyecek yollardan insanlarin herseyini takip etmek, izlemek mumkun. artik bir seyleri gizlemek, mahremini korumak cok zor.
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ONY86 1 yıl en beğenilen
ille bi yerden true depth girecek apple a atıf olacak.allah tan benim akıllı telefonum ayfon değil.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Adamı dövseler daha çabuk öğrenirler şifreyi.
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denizbay1 1 yıl
Bundan çok daha basit bir sistem var ve Türkiye'de de çok aktif bilginize; Hedef telefona sadece bir MMS mesajı gönderiyorsunuz ve hepsi bu kadar. Evet, hepsi bu kadar! Kişi o mesajı açmasın, direkt silsin anında isterse. Evet evet doğru okudunuz! Sadece o mesaj o telefona ulaşsın yeter. Bitti! Bütün bilgiler ve telin kontrolü tamamen karşı tarafta. Buradan paylaşılan Türk sitesini yazamıyorum, okumak ve önlem almak/geliştirmek isteyene özelden sitenin adresini yazarım.
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erolcolak 1 yıl denizbay1
denizbay1

Bundan çok daha basit bir sistem var ve Türkiye'de de çok aktif bilginize; Hedef telefona sadece bir MMS mesajı gönderiyorsunuz ve hepsi bu kadar. Evet, hepsi bu kadar! Kişi o mesajı açmasın, direkt silsin anında isterse. Evet evet doğru okudunuz! Sadece o mesaj o telefona ulaşsın yeter. Bitti! Bütün bilgiler ve telin kontrolü tamamen karşı tarafta. Buradan paylaşılan Türk sitesini yazamıyorum, okumak ve önlem almak/geliştirmek isteyene özelden sitenin adresini yazarım.

madem böle bişi var yazda haberi olmayanlarında haberi olsun önlem almaya çalışsınlar..
1 Yanıt Yanıtla +3
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Kerim5100 1 yıl denizbay1
denizbay1
Bundan çok daha basit bir sistem var ve Türkiye'de de çok aktif bilginize; Hedef telefona sadece bir MMS mesajı gönderiyorsunuz ve hepsi bu kadar. Evet, hepsi bu kadar! Kişi o mesajı açmasın, direkt silsin anında isterse. Evet evet doğru okudunuz! Sadece o mesaj o telefona ulaşsın yeter. Bitti! Bütün bilgiler ve telin kontrolü tamamen karşı tarafta. Buradan paylaşılan Türk sitesini yazamıyorum, okumak ve önlem almak/geliştirmek isteyene özelden sitenin adresini yazarım.

Bana da pm atabilir misiniz çok merak ettim
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ahmtjklv 1 yıl denizbay1
Bu konuda ciddiysen bana da ozelden atabilirsiniz? Önlemi mi şimdiden alayim?
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adroid 1 yıl
Samsung j2 2015 e yakınlık sensörü dışında hiçbir sensör koymadığı için kazulet gibi kullanıyorum samsung sağolsun
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