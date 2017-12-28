Akıllı telefonunuzun sensörleri şifrelerinizi ele veriyor

Bugün akıllı telefonlar insanlara hizmet eden bir cihaz görünümünde olsa da aslında tam bir veri toplama merkezi olarak işlev görüyor. Kameradan tutun ivme ölçere, mikrofona, kablosuz modemlere, ortam ışığı sensörlerine kadar hemen her bileşenden veri toplamak mümkün.

Yapay zekâ yine devrede

Singapurlu araştırmacılar telefonun çeşitli sensörlerinden veriler toplayarak kullanıcıların PIN numaralarını bulabilen bir sistem geliştirmiş. İlginç olan bu sistemin temelinde de makine öğrenme yani yapay zekâ yer alıyor.

Test süresince 3 kişilik bir ekip akıllı telefonlarına 70 farklı 4 rakamlı PIN numarası girmiş. Bu süreç boyunca telefona kurulan bir uygulama ivme ölçer, jiroskop, manyetometre, yakınlık sensörü, barometre ve ortam ışık sensöründen sürekli veri toplamış. Daha sonra bu verileri analiz ederek tuşlara basma esnasında oluşan telefon tepkilerini anlamaya çalışmış.

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Araştırmacılar bu sürecin makine öğrenme süreci olduğunu belirtiyor. Yani uygulama içerisindeki yapay zekâ gelen verileri sürekli analiz ederek şifre tahmininde tam bir uzman haline gelmiş. Zaten araştırmacılar tuşlara basıldığı anda telefonun benzersiz tepkiler verdiğini belirtiyor. Örneğin sağ parmak ile 1 tuşuna basıldığında 9 tuşundan daha fazla ışık engelleniyor. Bunun gibi pek çok ayrıntı mevcut.

Yapılan tahmin testlerinde uygulamanın sadece 3 deneme yaparak kullanıcının girdiği şifreyi yüzde 99.5 başarı oranıyla tahmin ettiği görülmüş. Yani yapay zekanın şifrenizi tahmin etmesi an meselesi.

Bu noktada uygulamanın kendi içerisinde şifreyi tahmin etmesi risk oluşturmuyor. Asıl risk bu uygulamayı kontrol eden kişilerin verileri kendi sunucularına aktarmaya çalışması ile başlıyor.

Araştırmacılar Google’ın sensörlere daha kısıtlı erişim verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sayede kullanıcılar uygulamanın hangi sensöre neden erişmek istediğini daha iyi anlayacak ve buna göre izin verecek. Örneğin TrueDepth kamerasının topladığı verileri geliştiricilerin nasıl kullanacağını Apple kendisi belirliyor. Ayrıca zararlı yazılımlara karşı da muhakkak dikkatli olunması gerekiyor.