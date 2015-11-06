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Tokyo Üniversitesi dünyanın en sağlam camını geliştirdi

Japon araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni cam türü, kırılmaz cam hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen bu camın çelik kadar sağlam olduğu söyleniyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tokyo Üniversitesi dünyanın en sağlam camını geliştirdi
 Tokyo Üniversitesi'nin Endüstriyel Bilimler Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, dünyanın en sağlam camını geliştirmeyi başardılar. Tokyo Üniversitesi'nde görevli Japon bilim insanları tarafından geliştirilen bu yeni cam türü, neredeyse çelik kadar sağlam.
Eskisinden çok daha sağlam akıllı telefon ekranları ve pencerelerin geliştirilmesini mümkün hale getirecek bu yeni cam türünün sağlamlığını, içerisindeki alüminyum oksit sağlıyor. Büyük bölümü silisyum dioksitten oluşan bu yeni cam türünün içerisindeki alüminyum oksit, camı neredeyse kırılmaz ve çizilmez hale getiriyor.
 Kırılmaz cam elde etmek için alüminyum oksit kullanımı daha önce de denenmiş, fakat içinde yüksek miktarda alüminyum bulunan camın kabına temas ettiğinde kristalleşmesi bu uygulamayı imkansız hale getirmişti. Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar kapsız bir işleme tekniği geliştirerek bu sorunu çözmeyi başardılar.
 
Tokyo Üniversitesi dünyanın en sağlam camını geliştirdi
 Kap kullanmadan cam geliştirmek için kimyasal maddeleri gaz yardımıyla havaya iten araştırmacılar, bu şekilde maddelerin herhangi bir kaba temas etmeden sentezlenerek cam haline gelmesini sağladılar. Bu işlem sonucunda ortaya yüzde 50'si alüminyumdan oluşan renksiz, saydam ve neredeyse kırılmaz cam çıktı.
Bu yeni cam türüyle ilgili planlarını açıklayan Tokyo Üniversitesi araştırmacısı Atsunobu Masuno, yeni camın seri üretimine geçmek için gerekli yöntemleri geliştirdiklerini ifade etti.

http://www.iflscience.com/technology/unbreakable-glass-invented-japanese-scientists Yorum Yaz
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
İlk olarak Sony için kıyak geçsinler,nede olsa kendi memleketinin şirketi Sony mobil sektörde mali olarak biraz nefes alır bu sayede.
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ULYSES 4 yıl
Yıllar önce star trek filmlerinin birinde zaman yolculuğu yapıp geçmişe yani günümüz dünyasına dönüyorlardı. Devasa bir tank yapıp kendi zamanlarında nesli tükenmiş olan bir balinayı götürmek istemişlerdi. Bu büyüklükte bir tankı camdan yapmanın imkansız olduğunu söyleyen günümüz bilim adamlarına gülmüşlerdi. Sonra Skati onlara şeffaf alüminyum yapmayı öğretmişti. Ahan da yapmışlar şimdi. Bu teknolojiyi sadece cep telefonu için kullanmayı düşünüyorlarsa, balina taşımak için şeffaf bir akvaryum yapmaya çalışmak kadar saçma ve yanlış bir uygulama olur. Çok sağlam şeffaf malzemenin o kadar çok uygulama alanı var ki. Devrim niteliğinde bir gelişme bu.
Yıllar önce star trek filmlerinin birinde zaman yolculuğu yapıp geçmişe yani günümüz dünyasına dönüyorlardı. Devasa bir tank yapıp kendi zamanlarında nesli tüke...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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aslanistan 4 yıl MrKemal17
MrKemal17

kadeve

Malzeme Mühendisi olarak başlık dikkatimi çekti ancak içeriğe bakınca kendimi gülmekten alamadığım noktalar var haberde. Öncelikle Yeni Cam diye tabir edilen malzemenin büyük bölümü silisyum dioksitten (SiO2yani silika) oluşuyormuş. :D :D :D Zaten kullandığımız camların hepsinin en temel malzemesi silikadır.Ayrıca yine bu Yeni Camda Al2O3 yani alumina olması da ilk defa denenen birşey değil.Demek ki ortada çok da yeni birşey yok.Burada vurgulanması gereken şey bu cam üretilirken nasıl proseslerden geçmiştir, bu prosesler sonucu oluşan ne tür yapılar bu malzemenin hangi özelliklerini geliştirmiştir ancak haberin başında bu tür komedileri yazdıktan sonra prosesleri kısa kısa anlatınca haberin ciddiyeti kaçıyor malesef.Ayrıca Sağlam kelimesi çok relatif, sağlam demek mukavemetli mi demek yoksa kırılgan değil de esnek malzeme mi demek, tok bir malzeme mi, ısıl şok yada ısıl direnci yüksek malzeme demek nedir yani bu sağlam? Mühendislikte çok açık bir laftır bence de bu yönüyle çok boş bir laftır.Son olarak çeliğe göre daha sağlam denmiş eh zaten bir çekme testi uygulasanız standart örneklere cam seramikler gibi özellik gösterir bir yapı olduğundan tabi ki bu yönden daha mukavemetlidir ancak bir darbe veya basma testine tabi tutuldugunda çeliğin sünek yapısından dolayı belli bir yüke kadar plastik deformasyon gösterip sonrasında kırılacak ancak cam gevrek yapısından ötürü herhangi bir plastik deformasyon sergilemeden kırılma sergileyecektir. Yani burda sağlamlık tan anladığınız ne? Kaldı ki çekme mukavemeti bile baz alınsa hali hazırda çelikten (takım çelikleri istisna olabilir) mukavemetli bir çok cam türü bulunmaktadır.


Ne güzel yazmışsın. Haberin içindeki bilgi eksikliğinden bahsetmişsin. Bir de seni eksilemişler. Yani burayı takip eden kitlenin çoğunluğu nitelikli bilgi istemiyor. Yazık.

Eksilemenin sebebi belkide haberdeki eksiklikleri söylemesi değil de söyleme şeklidir. Küstahça tavırlar kimseye çekici gelmiyor demek ki.
MrKemal17kadeveMalzeme Mühendisi olarak başlık dikkatimi çekti ancak içeriğe bakınca kendimi gülmekten alamad...
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Utku 4 yıl
Çoğu kişinin ufkunun telefondan öteye gidememesi, bu ülkede bunların yapılamamasının esas nedeni.
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arel.gr 4 yıl Utku
Utku

Çoğu kişinin ufkunun telefondan öteye gidememesi, bu ülkede bunların yapılamamasının esas nedeni.

bulgurdan imal köftenin payı peki ?
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Namarıe 4 yıl
Bunu gören çin hükümeti harekete geçti.
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Zafer Kemal 4 yıl
Yüzde 50'si alüminyumdan oluşuyorsa baktığımız zaman içinde kum tanesinden küçük alüminyum parçaları görmeliyizama çok küçük, bana sahte geldi bu haliyle..
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muratkaya 4 yıl
Yorumlara gel hele yorumlara... Sanki popüler teknoloji sitesinde değiliz de uluslararası Metalurji kongresindeyiz. Adam ortalama vatandaşa hitap edecek şekilde 5n 1k'sıyla gayet güzel haber yapmış daha ne istiyorsunuz? Az buçuk bilginiz var diye havasını atmak için ukala yorumlar yapmak tam da bizim ergenlere göre bir iş. Yok bilmem ne modülünden bahsetmemiş, yok bilmem ne direncini hesaba katmamış. Haberi yaparken okuyan kişilerin halihazırda üretilen camlardan daha dayanıklı bir materyalin şimdiye kadar uygulanmamış yeni bir yolla üretilebildiğini anlayacağınızı düşünmüş adam sizin zeka seviyenizin bu kadar düşük olduğunu ne bilsin?

Önce bir bak neredesin, bak tam 'Donanım haber' logosunun altında ne yazıyor; 'sık sık Güncellenen haber sitesi'. Haber sitesi kardeşim mühendislik sitesi değil.
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kadeve 4 yıl muratkaya
muratkaya

Yorumlara gel hele yorumlara... Sanki popüler teknoloji sitesinde değiliz de uluslararası Metalurji kongresindeyiz. Adam ortalama vatandaşa hitap edecek şekilde 5n 1k'sıyla gayet güzel haber yapmış daha ne istiyorsunuz? Az buçuk bilginiz var diye havasını atmak için ukala yorumlar yapmak tam da bizim ergenlere göre bir iş. Yok bilmem ne modülünden bahsetmemiş, yok bilmem ne direncini hesaba katmamış. Haberi yaparken okuyan kişilerin halihazırda üretilen camlardan daha dayanıklı bir materyalin şimdiye kadar uygulanmamış yeni bir yolla üretilebildiğini anlayacağınızı düşünmüş adam sizin zeka seviyenizin bu kadar düşük olduğunu ne bilsin?

Önce bir bak neredesin, bak tam 'Donanım haber' logosunun altında ne yazıyor; 'sık sık Güncellenen haber sitesi'. Haber sitesi kardeşim mühendislik sitesi değil.


Tamam anladım size müstehak böyle haber editörlerinin yanlış bilgilerle haber vermesi. Ben burada haberin yanlış verildğini söyledim. Burası bir teknoloji sitesi ve bu haber burada veriliyorsa ortalama vatandaş bile olsan burada bu haberi veren adamın bu konuda normal vatandaştan daha bilgili olması lazım mühendis olmasına da gerek yok ama sonuçta size aktarabilmesi için bi halt biliyor olması lazım, görünen o ki size göre bu olmasa da olur.
Kaldı ki yaptığı haber bir üniversitenin bilimsel makalesinden alıntı yani mühendislik terimleri bu makalenin içeriğinde var ve bunun haberini yapacaksan illa ki metalurjik veya mekanik terimlerden bahsedeceksin sana burda magazin haberi verilmiyor bilimsel bir makaleden bahsediliyor.

Ortalama vatandaşa bile olsa size resmen camda kullanılan ana malzeme olan silikayı yani halkın genel olarak bildiği "kum"u ilk defa cam teknolojisinden kullanılıyormuş gibi anlatmış ama böyle editörler müstehak ki işte size eksik ya da yanlış bilgiler veren bunu size ballandıra ballandıra anlatan üniversite tarafından asıl yapılan işi anlayıp anlamamanızı sallamayan insanlar lazım. Burada bu adamlar yaptıkları iş dolayısıyla takip ediliyorlar ve takip edildikleri için reklam alıp para kazanıyorlar ben bu işin daha düzgün yapılmasını istedim. Burada siz kopyala - yapıştır ya da eksik haberciliğine prim verecekseniz verin ama gelip bana savunmayın. Eğer haber editörü bu haberi verebilecek donanımda değilse zaten hiç kalkışmasın. "Laf olsun torba dolsun" mottosuyla haber yapılmaz insan biraz özen gösterir.

"Sık sık güncellenen haber sitesi" deniyor donanımhaber'in altında "Sallapati güncellenen haber sitesi" denmiyor. O yüzden insanlar daha özenli işler bekliyor. Bu sitede çok kaliteli haberler yapan insanlar mevcut. Şu haberi yapan editörün de o titizliği göstermesini istiyorum başka birşey değil
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SEO-Uzmanı 4 yıl
nerede ne amaçla kullanılacak ! kullansanız kullansanız cep telde kullanırsınız kırılmaz olması önemli değil ! asıl önemlisi çizilmez olmalı ki dişe dokunur bir işe yarasın !
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kadeve 4 yıl
kullanici1234tr
kadeveMalzeme Mühendisi olarak başlık dikkatimi çekti ancak içeriğe bakınca kendimi gülmekten alamadığım noktalar var haberde. Öncelikle Yeni Cam diye tabir edilen malzemenin büyük bölümü silisyum dioksitten (SiO2yani silika) oluşuyormuş. :D :D :D Zaten kullandığımız camların hepsinin en temel malzemesi silikadır.Ayrıca yine bu Yeni Camda Al2O3 yani alumina olması da ilk defa denenen birşey değil.Demek ki ortada çok da yeni birşey yok.Burada vurgulanması gereken şey bu cam üretilirken nasıl proseslerden geçmiştir, bu prosesler sonucu oluşan ne tür yapılar bu malzemenin hangi özelliklerini geliştirmiştir ancak haberin başında bu tür komedileri yazdıktan sonra prosesleri kısa kısa anlatınca haberin ciddiyeti kaçıyor malesef.Ayrıca Sağlam kelimesi çok relatif, sağlam demek mukavemetli mi demek yoksa kırılgan değil de esnek malzeme mi demek, tok bir malzeme mi, ısıl şok yada ısıl direnci yüksek malzeme demek nedir yani bu sağlam? Mühendislikte çok açık bir laftır bence de bu yönüyle çok boş bir laftır.Son olarak çeliğe göre daha sağlam denmiş eh zaten bir çekme testi uygulasanız standart örneklere cam seramikler gibi özellik gösterir bir yapı olduğundan tabi ki bu yönden daha mukavemetlidir ancak bir darbe veya basma testine tabi tutuldugunda çeliğin sünek yapısından dolayı belli bir yüke kadar plastik deformasyon gösterip sonrasında kırılacak ancak cam gevrek yapısından ötürü herhangi bir plastik deformasyon sergilemeden kırılma sergileyecektir. Yani burda sağlamlık tan anladığınız ne? Kaldı ki çekme mukavemeti bile baz alınsa hali hazırda çelikten (takım çelikleri istisna olabilir) mukavemetli bir çok cam türü bulunmaktadır.
Dayanamadım yazının yarısını okuyabildim.Çok biliyorsan git kendin yap.Bizdekiler boş boş yatıp parayı cukkalıyor,yerimizde sayıyoruz.

Ne tür bir zekaya sahipsin anlamadım ancak ben burada "ne var bunda bu malzeme kolaylıkla yapılabilir" demedim. Benim dediğim bu çalışma yapılırken ortada "yeni malzeme" yok , "yeni bir üretim tekniği" var. Yani asıl haber içeriğinde vurgulanması gereken bunlar bu teknikler, bu prosesler. Benim eleştirim çalışmaya değil, haber editörünün bilgiyi yanlış aktarmasına. Ama bilime ilgi alakan o kadar yok ki sana burdan "hamurdan kek yapıldı vay be yeni birşey" diye bişey yazılsa "wauuuuvvv" diyeceksin. (Silika da bir bakıma cam ın hamuru olduğundan bu örneği veriyorum) Hadi dedin diyelim bu konuda çalışan insanlar habere eleştiri getirince de "yorumun tamamını bile okumadan" eleştiren tipler olup çıkmış, sorgulamaktan uzak ve sorgulayanları da kötülemekten başka işin yok olacak ki bilmediği halde illa ki bilir gibi birşey yazmak marifet gibi ahkam keseceksin. Oh ne güzel dünya.

Bakın konuya hakim olmayabilirsiniz, bu sebeple haberi eksik göremeyebilirsiniz ve bu konuda haberde yazılan yanlış bazı noktaları gerçekten yenilik gibi görebilirsiniz ben bu konuda kimseyi suçlamam ama gelipte konu hakkında bilgisi olan ve malzeme bilimini meslek edinmiş kişileri hem de bu üniversitenin yaptığı çalışmayı değil, bu çalışmayı aktaran haberi eleştirmesine boş laf edip kötülemeye çalışmak nasıl bir akıl ürününün yaptığı bir harekettir anlamak güç.
Evet bu üretim tekniği ile cam teknolojisinde Tokyo Üniversitesi güzel bir çalışma yapmış ama önceden cam yapımında kullanılmayan malzemeleri kullanıpta yapmamış işin sırrı malzemede değil uygulanan yöntemde. Ayrıca eğer ki haber editörü, oray'ın linkini koyduğu makaleden çeviripte bu haberi yazmışsa bu daha da vahim makalenin hiç bir yerinde "sağlam" dememiş daha makalenin en başında başlıkta üretilen malzemenin "yüksek elastik module sahip" olduğu belirtilmiş.
Her neyse çok büyük ihtimalle kullanici1234tr liseli bir çocuğun troll hesabıdır kesin ama şunu demeden edemeyeceğim. Eğer dayanıp yazının tamamını okusan belki de birşey anlardın ama cahil olmaya o kadar niyetlisin ki yorumuma bile cevap yazarken tamamını okumuyorsun. E peki akıllı arkadaşım o zaman sen benim yazdıklarımı okumadan neye göre bana karşı birşeyler diyeceksin. Geç bunları, klavye başından insanları kötülemek kolay
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deoksiriboz1000 4 yıl
ülkemin gençlerinin aklına yine hemen cep telefonları gelmiş.
gençler daha bunun tıbbi cihazları var, otomativi var, uzay sanayii var.
bilimsel ufkumuz cebimizdeki telefon kadar ne yazıkki
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Master_Evil 4 yıl
çok güzel bir gelişme, saydam metal lakabı da güzelmiş
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oray 4 yıl
Konunun orijinal makalesi buradadır. Öncelikle belirtmek isterim ki bir malzemenin dayanıklılığı çok geniş bir kavramdır. Sadece dayanıklılık değil kırılganlık gibi birçok kavram vardır. Yani "sağlam" kavramı da kullanım alanına göre değişir. Tabi aşağıdaki linkte de göreceğiniz gibi malzemenin iyi bir elastic moduli özellikleri vardır. Fakat yapılan testler yeterli değildir.

nature.com/...

Makalenin orjinalini okursanız eğer, Young's modulus (YM)'u 158 GPa civarında olduğunu görürsünüz ve bu yüksek bir değerdir, fakat bu tek başına yeterli olan bir kavram değildir ve hatta bazen yüksek olması iyi bir şey değildir. Misal seramiklerin de YM'leri yüksektir fakat oldukça kırılgandır herkesin de bildiği gibi, hatta elmasın 1000+ GPA'dır ve düşünün elması yere düşürürseniz nolur :) Yani kısaca Young's modulus denilen kavram mukavemeti direkt olarak göstermez, esnekliğin tersi gibi, malzemenin ne kadar esnemeyeceğini daha çok gösterir. Gene de tek başına değerlendirilmemesi gerekir.

Kısaca, bu makaleye göre direkt olarak telefonlar için en iyi malzeme olmayabileceğini ve "kırılmaz cam" yorumunu yapmanın yanlış olacağını düşünüyorum ve bu tür haberler yapılırken biraz daha dikkatli olunmasında fayda görüyorum. Yabancı siteden almak yerine makalenin kendine ulaşım yorumlamak daha sağlıklı olur.
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noktanınsâbiti 4 yıl oray
Hocam elması yere düşürünce ne oluyor?
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greenk 4 yıl
Kırılmaz cam diye birşey olamaz. Kırılmaya karşı dayanıklıdır. Elastik bir yapısı varsada kırılması güç olabilir fakat kopar. Çelik kadar mukavemetli olacağını sanmıyorum. 200 ton hemen hemen bir çeliğin çekme dayanımı. Cam buna dayanamaz. Bilim ilerliyor şuan için imkansız.
Teşekkürler paylaşım için.
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infom@n 4 yıl
Bizim üniversiteler "Ama ben oğğğğrancıyım" ı keşfetti.
Allah izin verirse 2023'te tekerleği bulacaklar :)
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