Tokyo Üniversitesi dünyanın en sağlam camını geliştirdi

Tokyo Üniversitesi'nin Endüstriyel Bilimler Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, dünyanın en sağlam camını geliştirmeyi başardılar. Tokyo Üniversitesi'nde görevli Japon bilim insanları tarafından geliştirilen bu yeni cam türü, neredeyse çelik kadar sağlam.

Eskisinden çok daha sağlam akıllı telefon ekranları ve pencerelerin geliştirilmesini mümkün hale getirecek bu yeni cam türünün sağlamlığını, içerisindeki alüminyum oksit sağlıyor. Büyük bölümü silisyum dioksitten oluşan bu yeni cam türünün içerisindeki alüminyum oksit, camı neredeyse kırılmaz ve çizilmez hale getiriyor.

Kırılmaz cam elde etmek için alüminyum oksit kullanımı daha önce de denenmiş, fakat içinde yüksek miktarda alüminyum bulunan camın kabına temas ettiğinde kristalleşmesi bu uygulamayı imkansız hale getirmişti. Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar kapsız bir işleme tekniği geliştirerek bu sorunu çözmeyi başardılar.

Kap kullanmadan cam geliştirmek için kimyasal maddeleri gaz yardımıyla havaya iten araştırmacılar, bu şekilde maddelerin herhangi bir kaba temas etmeden sentezlenerek cam haline gelmesini sağladılar. Bu işlem sonucunda ortaya yüzde 50'si alüminyumdan oluşan renksiz, saydam ve neredeyse kırılmaz cam çıktı.

Bu yeni cam türüyle ilgili planlarını açıklayan Tokyo Üniversitesi araştırmacısı Atsunobu Masuno, yeni camın seri üretimine geçmek için gerekli yöntemleri geliştirdiklerini ifade etti.

http://www.iflscience.com/technology/unbreakable-glass-invented-japanese-scientists