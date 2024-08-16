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    Yıkılan binalardan ve CO2'den çevreci tuğla üretildi

    Araştırmacılar bileşenleri arasında inşaat atıkları ve CO2 bulunan daha yeşil bir tuğla yapmanın yolunu buldu. Yeni tuğla, sera gazı emisyonlarını düşürmek için potansiyele sahip.
    Yıkılan binalardan ve CO2'den çevreci tuğla üretildi Tam Boyutta Gör
    Sera gazları denildiğinde akla ilk gelen alan inşaat sektörü değildir, ancak belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde oldukça fazla katkıda bulunduğu da bir gerçek. BM Çevre Programı’na göre 2022 yılında binalar küresel enerji talebinin yüzde 34'ünden, enerji ve süreçle ilgili karbondioksit (CO2) emisyonlarının ise yüzde 37' sinden sorumluydu. Ancak bu oranları düşürmek için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bunlardan birisi de Tokyo Üniversitesi'nden geldi. Araştırmacılar bileşenleri arasında inşaat atıkları ve CO2 bulunan daha yeşil bir tuğla yapmanın yolunu buldu.

    Yıkılan binalar ve CO2 kullanılıyor

    Araştırmacıların ilk kez 2021 yılında ortaya koydukları ve zamanla üzerinde ciddi geliştirmeler uyguladıkları bir yöntem inşaat endüstrisini biraz daha yeşil tarafa kaydırabilir. Söylediğimiz gibi beton üretiminin büyük bir çevresel maliyeti var. Bunun büyük bir kısmı, portland çimentosunun temel bileşenlerinden biri olan kireçtaşını ısıtarak kalsiyum elde etmek için gereken yüksek sıcaklıklardan kaynaklanıyor.

    Japon araştırmacılar bu süreci kullanmak yerine kendi yöntemleriyle kalsiyum karbonat beton adı verilen bir yapı malzemesi oluşturuyor. Bunu ise zaten mevcut olan betonu, molozları veya yıkılan binaları havadan veya endüstriyel süreçlerden alınan karbondioksit ile birleştirerek gerçekleştiriyorlar. İlk başlarda üretilen beton bloklar, daha doğrusu tuğlalar oldukça küçük ve dayanıksızdı.

    Yıkılan binalardan ve CO2'den çevreci tuğla üretildi Tam Boyutta Gör
    Şimdi araştırmacılar yıkılmış bir okul binasından beton alarak ince bir toz haline getirdiler ve ardından üç aylık bir süre boyunca havadan alınan CO2 ile karıştırdılar. Bu karbonatlı toz daha sonra bir kalsiyum bikarbonat çözeltisi ile basınçlandırıldı. Ortaya konan tuğlanın ise normal evler ve kaldırımlar inşa etmek için yeterince büyük ve güçlü olduğu bildirildi.

    Yeni yöntem sadece eski binaları yeni binalar yaratmak için kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda kalsiyum karbonat beton tuğlaların kendileri de yapı ömürlerinin sonunda toz haline getirilebiliyor ve yeni inşaatlar için yapı taşları oluşturmak üzere süreç tekrarlanabiliyor. Ekibin Kalsiyum Karbonat Sirkülasyon Sistemi (C4S) bir sonraki aşamada verimliliği artırmaya ve pilot üretim tesisine odaklanacak. Ekip ayrıca 2030 yılına kadar kalsiyum karbonat beton tuğlaları kullanarak iki katlı bir ev inşa etmeyi hedefliyor. Elbette ekibin ortaya koyduğu yöntemi her yerde kullanmak mantıklı ve mümkün değil. Ancak Japonya gibi kireçtaşı açısından kısır olan ülkelerde bu yöntem kullanılabilir.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99953/scientists-take-big-step-forward-in-creating-renewable-concrete/index.html https://www.jstage.jst.go.jp/article/jact/19/10/19_1052/_pdf/-char/en
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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