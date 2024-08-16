Yıkılan binalardan ve CO2'den çevreci tuğla üretildi

Yıkılan binalar ve CO2 kullanılıyor
Araştırmacıların ilk kez 2021 yılında ortaya koydukları ve zamanla üzerinde ciddi geliştirmeler uyguladıkları bir yöntem inşaat endüstrisini biraz daha yeşil tarafa kaydırabilir. Söylediğimiz gibi beton üretiminin büyük bir çevresel maliyeti var. Bunun büyük bir kısmı, portland çimentosunun temel bileşenlerinden biri olan kireçtaşını ısıtarak kalsiyum elde etmek için gereken yüksek sıcaklıklardan kaynaklanıyor.
Japon araştırmacılar bu süreci kullanmak yerine kendi yöntemleriyle kalsiyum karbonat beton adı verilen bir yapı malzemesi oluşturuyor. Bunu ise zaten mevcut olan betonu, molozları veya yıkılan binaları havadan veya endüstriyel süreçlerden alınan karbondioksit ile birleştirerek gerçekleştiriyorlar. İlk başlarda üretilen beton bloklar, daha doğrusu tuğlalar oldukça küçük ve dayanıksızdı.
Yeni yöntem sadece eski binaları yeni binalar yaratmak için kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda kalsiyum karbonat beton tuğlaların kendileri de yapı ömürlerinin sonunda toz haline getirilebiliyor ve yeni inşaatlar için yapı taşları oluşturmak üzere süreç tekrarlanabiliyor. Ekibin Kalsiyum Karbonat Sirkülasyon Sistemi (C4S) bir sonraki aşamada verimliliği artırmaya ve pilot üretim tesisine odaklanacak. Ekip ayrıca 2030 yılına kadar kalsiyum karbonat beton tuğlaları kullanarak iki katlı bir ev inşa etmeyi hedefliyor. Elbette ekibin ortaya koyduğu yöntemi her yerde kullanmak mantıklı ve mümkün değil. Ancak Japonya gibi kireçtaşı açısından kısır olan ülkelerde bu yöntem kullanılabilir.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99953/scientists-take-big-step-forward-in-creating-renewable-concrete/index.html https://www.jstage.jst.go.jp/article/jact/19/10/19_1052/_pdf/-char/en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.