    Akıllı gözlükleri kontrol edecek tek yüzük: picoRing

    Araştırmacılar, artırılmış gerçeklik gözlüklerini kontrol etmeyi kolaylaştıran picoRing adlı yüzük biçiminde fare geliştirdi. Cihaz tek şarjla 30 gün boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

    Akıllı gözlükleri kontrol edecek tek yüzük: picoRing Tam Boyutta Gör
    Geleneksel bilgisayar fareleri yıllardır dijital etkileşimin en temel araçlarından olsa da teknolojinin taşınabilir ve giyilebilir hale gelmesiyle daha doğal giriş yöntemlerine duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Bu bağlamda Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini daha sezgisel ve enerji verimli hale getirebilecek yeni bir giyilebilir kontrol cihazı geliştirdi. “picoRing” adı verilen bu yüzük biçimindeki kablosuz fare, yalnızca 5 gram ağırlığında ve tek şarjla 30 güne kadar kesintisiz kullanım sunuyor.

    Prototip cihazın potansiyeli büyük

    Akıllı gözlükleri kontrol edecek tek yüzük: picoRing Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar önceki akıllı yüzüklerin yalnızca 50-60 mWh kapasiteli pillerinin iletişim için gerekli gücü uzun süre sağlayamadığını belirterek, picoRing’in bu sorunu yüzlerce kat daha düşük enerji tüketimi (yaklaşık 30–500 mikrowatt) ile çözdüğünü ifade etti.

    Ekip, yüzüğün iletişim yükünü azaltmak için saat benzeri bir bileklik tasarladı. Bu bileklik, yüzük ile bağlı cihaz arasında bir sinyal rölesi görevi görerek yüzüğün çok daha zayıf ama enerji açısından verimli iletişim bileşenleri kullanmasına olanak tanıyor.

    Araştırmacılar bu enerji verimliliğini sağlamak için yarı pasif endüktif telemetri (semi-PIT) adı verilen yeni bir iletişim sistemi geliştirdi. Bu sistem, kapasitörlerle desteklenmiş tel bobinlerden oluşuyor ve manyetik alanları doğal olarak güçlendirerek aktif yükseltici kullanmadan iletişim mesafesini artırıyor. Bu, prensip olarak esasında NFC’ye benziyor. Sonuç olarak ortaya çıkan 5 gramlık picoRing, veriyi minimum enerjiyle iletebiliyor.

    Akıllı gözlükleri kontrol edecek tek yüzük: picoRing
    Her ne kadar picoRing prototip aşamasında olsa da teknolojinin yalnızca AR gözlüklerini kontrol etmekle kalmayıp uzun ömürlü giyilebilir cihazların ve sağlık sensörlerinin temelini oluşturabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte cihazın halen nispeten büyük olduğu, gürültülü kablosuz ortamlarda parazit yaşadığı ve şu an için yalnızca basit etkileşimleri (kaydırma, tıklama vb.) desteklediği ifade ediliyor.

    Araştırma ekibi gelecekte picoRing’in konforunu ve güvenilirliğini artırmayı, ayrıca bilekliğin yerini iletken kumaşlar veya alternatif kablosuz rölelerle değiştirmeyi planlıyor. Ayrıca yüzüğü kalp atışı veya stres düzeyi gibi biyometrik verileri ölçebilecek sağlık uygulamalarına da uyarlanabileceği de söyleniyor.

