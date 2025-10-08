Akıllı gözlükleri kontrol edecek tek yüzük: picoRing

Ekip, yüzüğün iletişim yükünü azaltmak için saat benzeri bir bileklik tasarladı. Bu bileklik, yüzük ile bağlı cihaz arasında bir sinyal rölesi görevi görerek yüzüğün çok daha zayıf ama enerji açısından verimli iletişim bileşenleri kullanmasına olanak tanıyor.
Araştırmacılar bu enerji verimliliğini sağlamak için yarı pasif endüktif telemetri (semi-PIT) adı verilen yeni bir iletişim sistemi geliştirdi. Bu sistem, kapasitörlerle desteklenmiş tel bobinlerden oluşuyor ve manyetik alanları doğal olarak güçlendirerek aktif yükseltici kullanmadan iletişim mesafesini artırıyor. Bu, prensip olarak esasında NFC’ye benziyor. Sonuç olarak ortaya çıkan 5 gramlık picoRing, veriyi minimum enerjiyle iletebiliyor.
Araştırma ekibi gelecekte picoRing’in konforunu ve güvenilirliğini artırmayı, ayrıca bilekliğin yerini iletken kumaşlar veya alternatif kablosuz rölelerle değiştirmeyi planlıyor. Ayrıca yüzüğü kalp atışı veya stres düzeyi gibi biyometrik verileri ölçebilecek sağlık uygulamalarına da uyarlanabileceği de söyleniyor.