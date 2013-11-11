Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tokyo Üniversitesi'nden her türlü açı ve arazide gidebilen ilginç araç: MUWA

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tokyo Üniversitesi'nden her türlü açı ve arazide gidebilen ilginç araç: MUWA
Gelişimlerine dünyanın farklı noktalarında hız kesmeden devam edilen insansız araçlar, eskiye oranlar artık her türlü arazi şartında rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Bu bağlamda hazırlanan en son örneklerden MUWA, farklı açılarda kara, hava ve denizde hareket edebiliyor.
Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen MUWA, temelinde dört pervaneye sahip bir motordan ve çevresini saran köpük malzemeden oluşuyor. Bu sayede oldukça rahat bir şekilde havada, karada ya da su üzerinde kalabilen araç, yanal darbelerden de korunaklı bir gövde yapısıyla geliyor. Üzerinde yer alan pervanelerin bağımsız olarak kontrol edilebiliyor olması sayesinden yere dikey konumda dahi gidebilen MUWA, gövdesinde taşıdığı Kinect sensörü sayesinde belirlenen objelerin üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor ve sırf bu özelliği ile birçok farklı alan için inanılmaz kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Yeni versiyonu ile çok daha gelişmiş hareket kabiliyetine sahip olacağı belirtilen MUWA hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/aerial-robots/iros-2013-quadrotor-wheel-can-fly-float-and-roll Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iboocum 6 yıl en beğenilen
İtü = İte kaka giden elektrikli araç
Tokyo Üniversitesi= her türlü açı ve arazide gidebilen ilginç araç
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muhamnet 6 yıl
Lazer tarama ile 3b nokta bulutunu çıkarmış. Oha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forumlarabak 6 yıl
DH Misafiri
Yav Uçabiliyosa karadan gitmesine ne gerek var ? :D

Karadan az yakıyormuş gaza geçiyor kendiliğinden atiker hemde .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Yav Uçabiliyosa karadan gitmesine ne gerek var ? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 6 yıl
birisi şu cihaza çomak soksun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Bunu büyük araçlara entegre edebilseler..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 6 yıl en beğenilen
İtü = İte kaka giden elektrikli araç
Tokyo Üniversitesi= her türlü açı ve arazide gidebilen ilginç araç
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PrettyStrong 6 yıl iboocum
iboocum
İtü = İte kaka giden elektrikli araç
Tokyo Üniversitesi= her türlü açı ve arazide gidebilen ilginç araç

İtü ve tokyo ünv. Arasındaki Ar-ge bütçelerini göz önünde bulunduruyor musun bunu yazarken.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 6 yıl
Her türlü açıda gider de, durabileceğini sanmıyorum .) Geçer gider sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 6 yıl
ilginç
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahze23 6 yıl
Güzel. Dünya dönüyor bu alet dönmüş çok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1182 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, araç ve tokyo üniversitesi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Donanım Haber, Silikon Vadisi'nden bildiriyor 6 yıl HTC One max "Devler liginin yeni yüzü" video inceleme 6 yıl Samsung Galaxy S4, Android 4.3 güncellemesini aldı: İlk izlenimler 6 yıl Mobilite: Samsung ve Qualcomm'dan 64-bit işlemciler, Intel Bay Trail T'nin şaşırtan performansı, Xperia Z Ultra'nın Tablet Kardeşi, HTC One 2'nin Ayak Sesleri ve Çok Daha Fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim