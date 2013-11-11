Tokyo Üniversitesi'nden her türlü açı ve arazide gidebilen ilginç araç: MUWA

Gelişimlerine dünyanın farklı noktalarında hız kesmeden devam edilen insansız araçlar, eskiye oranlar artık her türlü arazi şartında rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Bu bağlamda hazırlanan en son örneklerden MUWA, farklı açılarda kara, hava ve denizde hareket edebiliyor.

Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen MUWA, temelinde dört pervaneye sahip bir motordan ve çevresini saran köpük malzemeden oluşuyor. Bu sayede oldukça rahat bir şekilde havada, karada ya da su üzerinde kalabilen araç, yanal darbelerden de korunaklı bir gövde yapısıyla geliyor. Üzerinde yer alan pervanelerin bağımsız olarak kontrol edilebiliyor olması sayesinden yere dikey konumda dahi gidebilen MUWA, gövdesinde taşıdığı Kinect sensörü sayesinde belirlenen objelerin üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor ve sırf bu özelliği ile birçok farklı alan için inanılmaz kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Yeni versiyonu ile çok daha gelişmiş hareket kabiliyetine sahip olacağı belirtilen MUWA hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/aerial-robots/iros-2013-quadrotor-wheel-can-fly-float-and-roll