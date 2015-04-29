TomTom da aksiyon kamerası pazarına giriş yaptı

Hazırladığı navigasyon cihazları ve saatler ile tanıdığımız firmalardan TomTom, Bandit adını verdiği aksiyon kamerasıyla GoPro'nun lider olduğu önemli bir pazara giriş yapıyor.

GoPro'dan farklı olarak yuvarlak bir tasarımı bulunan TomTom Bandit, barındırdığı hareket ve GPS sensörleri sayesinde G-kuvveti, hız ve yükselik gibi değerleri göz önünde bulundurarak çekim sırasındaki dikkate değer / heyecanlı anları otomatik olarak işaretleyebiliyor. Şimdilik iOS, daha sonra ise Android için hazırlanancak özel yardımcı uygulamasıyla çekilen içeriklerin otomatik olarak düzenlenmesine imkan tanıyan kamera, bunu aşağıda yer alan videodan da rahatlıkla görebileceğiniz üzere ilginç olarak telefonun sallanması ile işaretlenen aksiyonun yüksek olduğu anlara göre yerine getiriyor.

1080p (30 / 60) ve 720p (60 / 120) çözünürlükler yanında 4K saniyede 15 kare ve 2.7K saniyede 30 kare gibi diğer sinematik çözünürlükleri de destekleyen TomTom Bandit, belirtildiği kadarıyla tek şarjla 3 saat boyunca kullanılabiliyor ve WiFi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine de aktif olarak destek veriyor. 16MP'lik CCD sensörüyle video yanında üst seviye kalitede fotoğraflar da çekebilen aksiyon kamerası, önemli bir özellik olarak herhangi bir hazneye ihtiyaç duymadan su geçirmiyor ve kayıt noktasında micro SD kartları kullanıyor.

TomTom'un ilk aksiyon kamerası olma özelliğini taşıyan Bandit, 475$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor.

http://thenextweb.com/gadgets/2015/04/29/tomtom-is-going-head-to-head-with-gopro-releasing-its-own-action-camera/