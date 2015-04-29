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TomTom da aksiyon kamerası pazarına giriş yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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TomTom da aksiyon kamerası pazarına giriş yaptı
 
Hazırladığı navigasyon cihazları ve saatler ile tanıdığımız firmalardan TomTom, Bandit adını verdiği aksiyon kamerasıyla GoPro'nun lider olduğu önemli bir pazara giriş yapıyor.
GoPro'dan farklı olarak yuvarlak bir tasarımı bulunan TomTom Bandit, barındırdığı hareket ve GPS sensörleri sayesinde G-kuvveti, hız ve yükselik gibi değerleri göz önünde bulundurarak çekim sırasındaki dikkate değer / heyecanlı anları otomatik olarak işaretleyebiliyor. Şimdilik iOS, daha sonra ise Android için hazırlanancak özel yardımcı uygulamasıyla çekilen içeriklerin otomatik olarak düzenlenmesine imkan tanıyan kamera, bunu aşağıda yer alan videodan da rahatlıkla görebileceğiniz üzere ilginç olarak telefonun sallanması ile işaretlenen aksiyonun yüksek olduğu anlara göre yerine getiriyor.
1080p (30 / 60) ve 720p (60 / 120) çözünürlükler yanında 4K saniyede 15 kare ve 2.7K saniyede 30 kare gibi diğer sinematik çözünürlükleri de destekleyen TomTom Bandit, belirtildiği kadarıyla tek şarjla 3 saat boyunca kullanılabiliyor ve WiFi ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerine de aktif olarak destek veriyor. 16MP'lik CCD sensörüyle video yanında üst seviye kalitede fotoğraflar da çekebilen aksiyon kamerası, önemli bir özellik olarak herhangi bir hazneye ihtiyaç duymadan su geçirmiyor ve kayıt noktasında micro SD kartları kullanıyor.
TomTom'un ilk aksiyon kamerası olma özelliğini taşıyan Bandit, 475$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında satışa çıkıyor. 

http://thenextweb.com/gadgets/2015/04/29/tomtom-is-going-head-to-head-with-gopro-releasing-its-own-action-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
GoPro'ya çok iyi rakip olur bence, çözünürlük desteğinde önümüzdeki versiyonlarda 4K 30 kare görürsek ben GoPro yerine bunu tercih ederim (tabi testler, kullanıcı yorumları vs dikkate alınarak)

Ki bu tercihimin de en büyük sebebi 3 saatlik kullanım süresi olurdu, aksesuarlarında daha ucuz olmasını diliyorum
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tutakgokhan 4 yıl
Her marka çıkardı artık bir aksiyon kamera ama yine gopro kadar olamayacaklar.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
hayatında paraşütle hiç atlamamış adam bile
burada gelmiş burada yorum yapmış :)
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OverClocK1ng 4 yıl
Fiyatına bakarsak yüksek gibi gelebilir ama herhangi bir hazneye gerek kalmadan su geçirmemesi ve 3 saat kayıt yapmasını düşünecek olursak iyiymiş.
Fiyatı yüksek diyenler, su haznesine ayrı para vermiyorlar mı?
Veya pil ömrü bu kadar yüksek mi?
Tabi görüntü kalitesine de bakmak lazım. Sony'nin de 1000V kamerası var. Testlerde Go Pro'dan iyi çıkıyor. Belki bu da iyi olabilir...
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Fenomenon 4 yıl
Fiyatı yüksek değil mi??
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CertificatedStaff 4 yıl
Xiaomi Yi yeter
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