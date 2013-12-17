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Tomb Raider'ın ilk oyunu iOS platformunda

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
698
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11
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Tomb Raider'ın ilk oyunu iOS platformunda
Tomb Raider serisinin 1996 yılında yayımlanan ilk oyunu Square Enix tarafından iOS platformuna aktarıldı.

Görsel anlamda 96 yılında yayımlanan asıl oyundan pek de olmayan yapımda kayıp şehir Atlantis ve Mısır piramitleri gibi mekanlar yer ediniyor. Sanal butonlar yardımıyla sağlanan bir kontrol şemasına sahip olan oyun, kontrolcü desteğini de bünyesinde barındırıyor. 

15 saatlik bir oynanış süresi vaat eden Tomb Raider'ın ilk oyununa 1.79 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Tomb Raider'ın ilk oyunu iOS platformunda

https://itunes.apple.com/tr/app/id663820495?mt=8 Yorum Yaz
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bravez 5 yıl en beğenilen
Güzel ama çok geç kalınmış. En geç 2011 yılında mobil cihazlarda olmalıydı... Klasik olabilir ama bu grafiklerde kimsenin parayla alacağını sanmıyorum..
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bravez 5 yıl en beğenilen
Güzel ama çok geç kalınmış. En geç 2011 yılında mobil cihazlarda olmalıydı... Klasik olabilir ama bu grafiklerde kimsenin parayla alacağını sanmıyorum..
1 Yanıt Yanıtla +4
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Húrin 5 yıl
tombraider'ın pcde bile deli eden bazı saçma hareketleri telefonu kırdırır valla
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webdh 5 yıl bravez
bravez
Güzel ama çok geç kalınmış. En geç 2011 yılında mobil cihazlarda olmalıydı... Klasik olabilir ama bu grafiklerde kimsenin parayla alacağını sanmıyorum..

İos biraz geç kalmış , biz tomb raiderin ilk oyununu tam sürüm olarak nokia tlefonlarda 2005 yılında oynadık. Aradan 8 yıl geçti



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homeedition88 5 yıl
Nokia n-gage ile oynamistik biz bunu yauvvv :)
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olağan_şüpheli 5 yıl homeedition88
homeedition88

Nokia n-gage ile oynamistik biz bunu yauvvv :)

Nokia 3230 ile oynamıştım
ngage oyunlarını acıyordu.şimdi bu TR wp8 e gelse 512 ramlarda çalışmaz kesin.
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