Tomb Raider'ın ilk oyunu iOS platformunda

Tomb Raider serisinin 1996 yılında yayımlanan ilk oyunu Square Enix tarafından iOS platformuna aktarıldı.





Görsel anlamda 96 yılında yayımlanan asıl oyundan pek de olmayan yapımda kayıp şehir Atlantis ve Mısır piramitleri gibi mekanlar yer ediniyor. Sanal butonlar yardımıyla sağlanan bir kontrol şemasına sahip olan oyun, kontrolcü desteğini de bünyesinde barındırıyor.





15 saatlik bir oynanış süresi vaat eden Tomb Raider'ın ilk oyununa 1.79 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id663820495?mt=8