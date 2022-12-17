Spotify link kısaltma nasıl yapılır? En iyi URL kısaltıcı siteler

Spotify, premium ve ücretsiz müzik dinleme seçenekleriyle dünya genelinde en çok tercih edilen müzik akış servisi. 2022 itibarıyla 430 milyonun üzerinde kullanıcının müzik dinlemek ve indirmek için tercih ettiği platform, çalma listeleriyle öne çıkıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında Spotify listeleri çok paylaşılıyor. Bu noktada en çok aranan şey URL kısaltma; çünkü Spotify çalma listeleri linki oldukça uzun oluyor. Peki, Spotify link kısaltma nasıl yapılır?

Başlamak için, URL kısaltma ve özel link oluşturma sitesi Bitly’e girin ve “Get Started for Free” butonuna dokunun. Amacınız sadece Spotify’da link kısaltma olduğundan ücretsiz seçeneği yeterli olacaktır. Free seçeneğiyle devam edin. Google hesabınızla giriş yaparak hızlıca ücretsiz hesap oluşturma adımını tamamlayabilirsiniz.

Özellikle Twitter, Instagram gibi karakter sınırı olan sosyal medya platformlarında Spotify çalma listelerini sorunsuzca paylaşmanın en iyi yolu, kısa link oluşturma sitelerini kullanmak. Ücretsiz ve reklamsız olmasıyla en çok kullanılan link kısaltıcı Bitly ile veya Spotify özel kısa URL oluşturma siteleriyle telefondan müzik listeleriniz için kolayca kısaltmış link oluşturabilirsiniz. Şimdi iki yolla da Spotify link kısaltma nasıl oluyor görelim:

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En iyi link kısaltma siteleri 🔽

Tam Boyutta Gör Karakter sınırı koyan sitelerde uzun linkleri eklemenin en iyi yollarından biri link kısaltıcı siteleri kullanmak. Bitly, reklamsız, ücretsiz ve sade arayüzüyle URL kısaltıcılar arasında en iyisi ancak tek seçenek değil. İşte popüler link kısaltma siteleri:

Bitly: Her açıdan en iyi URL kısaltıcı

Rebrandly: Markalı linkler oluşturmak için ideal link kısaltıcı

TinyURL: Ücretsiz, hızlı ve anonim kısa URL oluşturma sitesi

BL.INK: Küçük işletme sahipleri için link kısaltma servisi

Short.io: Farklı ziyaretçilere farklı linkler göndermenizi sağlayan URL kısaltma hizmeti

Ow.ly: Sosyal medya için kısa link oluşturucu

En iyi link kısaltma sitesi açık ara Bitly. Bitly, eksiksiz, yalnızca bireysel değil kurumsal kullanım için ideal URL kısaltıcı. Bitly’nin arayüzü çok sade ve kullanımı kolay. Ziyaretçilerinizin konumu, organik paylaşımlar ve daha fazlası dahil 20’den fazla gerçek zamanlı veri noktasını takip edebileceğiniz kapsamlı bir kontrol paneline sahip. Kampanyaları izlemek için kullanılan araçların kullanımı da kolay.

Bitly, ücretsiz olarak ayda 100 link kısaltmanıza, 50’sini özelleştirmenize izin veriyor. 35 dolarlık temel plan, ücretsiz özel alan adı sunuyor ve ayda 1500 link kısaltma hakkınız oluyor, ayrıca linklerinize kimlerin tıkladığına ilişkin daha fazla veri gösteriyor. Aylık 200 dolar olan premium abonelikle ayda 3000 kısa link oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca QR kod oluşturma ve şehir, cihaz türü gibi daha fazla detaylı bilgiye ulaşma şansınız oluyor. Bitly, kısa link paylaşan ve bunları takip etmek isteyen işletmeler için de harika bir URL kısaltma sitesi.

Bu rehber yazıda Spotify link kısaltma için kullanabilecek en iyi ve ücretsiz URL kısaltıcı sitelere yer verdik. Bu URL kısaltma uygulamaları sayesinde Spotify’da dinlediğiniz bir müziği veya çalma listelerinizi Twitter’da, Instagram’da veya başka bir sosyal medya platformunda karakter sınırını takılmadan paylaşabilirsiniz.