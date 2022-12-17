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    Spotify link kısaltma nasıl yapılır? En iyi URL kısaltıcı siteler

    Spotify link kısaltma yöntemleri burada! Uzun çalma listeleri için Spotify URL kısaltma yolunu arıyorsanız, işte kullanabileceğiniz en iyi link kısaltıcı siteler:
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    Spotify, premium ve ücretsiz müzik dinleme seçenekleriyle dünya genelinde en çok tercih edilen müzik akış servisi. 2022 itibarıyla 430 milyonun üzerinde kullanıcının müzik dinlemek ve indirmek için tercih ettiği platform, çalma listeleriyle öne çıkıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında Spotify listeleri çok paylaşılıyor. Bu noktada en çok aranan şey URL kısaltma; çünkü Spotify çalma listeleri linki oldukça uzun oluyor. Peki, Spotify link kısaltma nasıl yapılır?

    spotify link kısaltma yöntemleri Tam Boyutta Gör
    Spotify link kısaltma için iki farklı yöntem mevcut. Spotify URL kısaltma siteleri veya Bitly gibi link kısaltıcı siteler üzerinden hızlı bir şekilde çalma listelerinin kısa linkini oluşturabilirsiniz.

    Özellikle Twitter, Instagram gibi karakter sınırı olan sosyal medya platformlarında Spotify çalma listelerini sorunsuzca paylaşmanın en iyi yolu, kısa link oluşturma sitelerini kullanmak. Ücretsiz ve reklamsız olmasıyla en çok kullanılan link kısaltıcı Bitly ile veya Spotify özel kısa URL oluşturma siteleriyle telefondan müzik listeleriniz için kolayca kısaltmış link oluşturabilirsiniz. Şimdi iki yolla da Spotify link kısaltma nasıl oluyor görelim:

    1️⃣ Bitly ile Spotify URL kısaltma

    spotify url kısaltma Tam Boyutta Gör
    Spotify link kısaltma için en kolay ve çalışan yol, Bitly gibi kısa link oluşturmak için yapılmış siteleri kullanmak. En popüler URL kısaltıcı Bitly ile Spotify URL kısaltma nasıl yapılır? adım adım görelim:
    1. Spotify web sitesine girin.
    2. Kısa link olarak paylaşmak istediğiniz çalma listesini açın ve bağlantısını kopyalayın.
    3. Bitly sitesine gidin ve ücretsiz hesap oluşturun.
    4. Bitly hesabınıza girin ve “Create new” butonuna tıklayın.
    5. Link’e tıklayın ve Destination bölümüne az önce Spotify’dan aldığınız linki yapıştırın.
    6. Create butonuna tıklayarak Spotify link kısaltma işlemini başlatın.
    7. Spotify link oluşturma bu kadar basit! (Spotify kısa link; “spoti.fi/3WpoUd6” şeklinde görünecektir.)

    Başlamak için, URL kısaltma ve özel link oluşturma sitesi Bitly’e girin ve “Get Started for Free” butonuna dokunun. Amacınız sadece Spotify’da link kısaltma olduğundan ücretsiz seçeneği yeterli olacaktır. Free seçeneğiyle devam edin. Google hesabınızla giriş yaparak hızlıca ücretsiz hesap oluşturma adımını tamamlayabilirsiniz.

    bitly spotify kısa link oluşturma Tam Boyutta Gör
    Karşınıza gelen ekranda, “Create New” butonuna, ardından Links’e tıklayın. Destination yani hedef link kısmına linkini kısaltmak istediğiniz Spotify çalma listesinin bağlantısını kopyalamanız gerekiyor. Bu noktada Spotify link alma nasıl yapılır? diye soracak olursanız; Çalma listesi sayfasında üç noktaya ardından Paylaş seçeneğine ve son olarak Bağlantıyı kopyala’ya dokunun. Aldığınız linki Bitly’de ilgili kutucuğa yapıştırın. Create butonuna dokunduğunuzda, Spotify kısa link oluşturma tamamlanacak. Links sekmesine gelerek oluşturduğunuz kısa linkleri görebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

    2️⃣ URL Shortener ile Spotify URL kısaltma

    spotify url kısaltıcı ile link kısaltma Tam Boyutta Gör
    Spotify URL kısaltma için özel bir site mevcut: Sptfy.nl. Bu site, Spotify linklerini kısaltmak için özel olarak hazırlanmış sitelerden biri ve hâlâ çalışıyor. URL Shortener ile Spotify link kısaltma nasıl yapılır? adım adım görelim:
    1. Sptfy.nl veya Sptfy.be sitesine gidin.
    2. Spotify'ı açın.
    3. Kısaltmak istediğiniz Spotify çalma listesini kopyalayın.
    4. Spotify URL kısaltıcı sitede kutucuğa yapıştırın.
    5. Bir süre bekledikten sonra Spotify kısa link hazır!

    spotify link instagram bio ekleme Tam Boyutta Gör
    Spotify çalma listenizi Instagram biyografisine koymak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. Bioya Spotify linki ekleme kısa şekilde nasıl yapılır? adım adım görelim:
    1. Bioya eklemek istediğiniz Spotify çalma listenizi açın.
    2. Çalma listesi görselinin altındaki üç noktaya dokunun.
    3. Paylaş’ı seçin.
    4. Bağlantıyı kopyala’ya dokunun.
    5. Instagram uygulamasını açın ve profil simgesine dokunun.
    6. Profili Düzenle’ye girin.
    7. Web sitesi alanına az önce kopyaladığınız Spotify linkini yapıştırın.
    8. Spotify link Instagram bio ekleme bu kadar kolay.
    en iyi ücretsiz link kısaltma siteleri Tam Boyutta Gör
    Karakter sınırı koyan sitelerde uzun linkleri eklemenin en iyi yollarından biri link kısaltıcı siteleri kullanmak. Bitly, reklamsız, ücretsiz ve sade arayüzüyle URL kısaltıcılar arasında en iyisi ancak tek seçenek değil. İşte popüler link kısaltma siteleri:
    • Bitly: Her açıdan en iyi URL kısaltıcı
    • Rebrandly: Markalı linkler oluşturmak için ideal link kısaltıcı
    • TinyURL: Ücretsiz, hızlı ve anonim kısa URL oluşturma sitesi
    • BL.INK: Küçük işletme sahipleri için link kısaltma servisi
    • Short.io: Farklı ziyaretçilere farklı linkler göndermenizi sağlayan URL kısaltma hizmeti
    • Ow.ly: Sosyal medya için kısa link oluşturucu

    En iyi link kısaltma sitesi açık ara Bitly. Bitly, eksiksiz, yalnızca bireysel değil kurumsal kullanım için ideal URL kısaltıcı. Bitly’nin arayüzü çok sade ve kullanımı kolay. Ziyaretçilerinizin konumu, organik paylaşımlar ve daha fazlası dahil 20’den fazla gerçek zamanlı veri noktasını takip edebileceğiniz kapsamlı bir kontrol paneline sahip. Kampanyaları izlemek için kullanılan araçların kullanımı da kolay.

    Bitly, ücretsiz olarak ayda 100 link kısaltmanıza, 50’sini özelleştirmenize izin veriyor. 35 dolarlık temel plan, ücretsiz özel alan adı sunuyor ve ayda 1500 link kısaltma hakkınız oluyor, ayrıca linklerinize kimlerin tıkladığına ilişkin daha fazla veri gösteriyor. Aylık 200 dolar olan premium abonelikle ayda 3000 kısa link oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca QR kod oluşturma ve şehir, cihaz türü gibi daha fazla detaylı bilgiye ulaşma şansınız oluyor. Bitly, kısa link paylaşan ve bunları takip etmek isteyen işletmeler için de harika bir URL kısaltma sitesi.

    Bu rehber yazıda Spotify link kısaltma için kullanabilecek en iyi ve ücretsiz URL kısaltıcı sitelere yer verdik. Bu URL kısaltma uygulamaları sayesinde Spotify’da dinlediğiniz bir müziği veya çalma listelerinizi Twitter’da, Instagram’da veya başka bir sosyal medya platformunda karakter sınırını takılmadan paylaşabilirsiniz.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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