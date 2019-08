Toplam değeri 120TL olan iki oyun Epic Games mağazasında ücretsiz oldu

Özel oyun anlaşmaları konusunda son dönemde dikkat çekici adımlar atan Epic Games mağazası hediye oyun konusunda da iddialı. Mağaza zaman zaman haftada iki oyunu ücretsiz hale getiriyor. Bu hafta Hyper Light Drifter ve Mutant Year Zero: Road To Eden oyunları ücretsiz.

İki iddialı oyun

Hyper Light Drifter oyunu 2016 çıkışlı ve hali hazırda 30TL civarında bir fiyat etiketine sahip. Özenle hazırlanmış 16-bit grafiklere sahip olan aksiyon oyunu Drifter adındaki hatıraları ve bilgiyi toplayan savaşçıların olduğu bir dünyada geçiyor. Bunlardan birisi ölümcül bir hastalığa maruz kalır ve bunun çaresini aramak üzere maceralara atılır. Hyper Light Drifter oyunu Kickstarter üzerinde hayat bulmuştu.

Mutant Year Zero: Road To Eden ise 2018 çıkışlı ve Steam üzerinde 90TL fiyat etiketine sahip. Popüler masa oyununu temel alan Mutant Year Zero: Road To Eden; HITMAN ve PAYDAY oyunlarında imzası olan bir ekibin elinden çıktı.

Sıra tabanlı savaşı gerçek zamanlı keşif, hikâye, gizlilik ve stratejiyle harmanlayan oyun taktiksel macera türünde. Oyunda Mutant’lardan oluşan bir ekiple insanlardan geriye kalan dünyayı keşfetmeniz gerekiyor. İki oyun da bir hafta süreyle ücretsiz olacak.