Realme, 64MP çözünürlüğündeki kamerasını duyurdu

Samsung’un geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni 64MP çözünürlüğündeki ISOCELL sensörüne talep artıyor. Redmi’nin tanıtacağı 64MP çözünürlüğünde kameraya sahip telefonundan sonra Realme de kendi telefonunu duyurdu.

RMX1921 neler sunuyor?

Aslında ilk duyurulan telefon Realme diyebiliriz çünkü Redmi markası henüz tanıtım yapmadı ve sadece yol haritasını açıkladı. Realme de net olarak donanım bilgisi açıklamadı ancak ziyaretçilere telefonu muhafaza içerisinde inceleme imkânı verildi.

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Telefon RMX1921 model numarasını taşıyor ve muhtemelen Realme X serisi altında piyasaya sürülecek. Samsung’un ISOCELL GW1 sensörü ışık koşullarının yeterli olduğu ortamlarda resim birleştirme yaparak 64MP çözünürlüğünde fotoğraflar yakalayabiliyor.

Eğer ışık yetersiz ise bu kez 16MP çözünürlüğünde daha detaylı görüntüler elde ediliyor. Sensör ayrıca daha iyi performans için Dual Conversion Gain (DCG) ve daha iyi odaklama için Super PD (Phase Detect) teknolojilerini de sunuyor. Yani aslında efektif olarak 16MP çözünürlüğünde diyebiliriz.

Yeni Realme telefonu ayrıca bir ultra geniş sensör, bir makro sensör ve bir derinlik sensörü ile toplamda 4 kameraya sahip. Bu bakımdan sınıfında iddialı olacak gibi görünüyor. Telefonun detayları ve fiyatı 20 Ağustos tarihinde açıklanacak.