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Toplu fotoğraf düzenleme amaçlı yeni Mac uygulaması: Image Processor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toplu fotoğraf düzenleme amaçlı yeni Mac uygulaması: Image Processor
OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için LIANG YAN QING tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Image Processor, toplu fotoğraf işleme / düzenleme noktası oldukça kullanışlı özellikler sunuyor.
Basit bir arayüzle hazırlanan Image Processor, "gif, tiff, bmp, jpg, png, raw ve nef" formatındaki fotoğraf dosyalarına destek veriyor ve bu sayede kişilerin yükledikleri fotoğrafları toplu olarak yeniden isimlendirmesine, çözünürlüklerini değiştirmesine, yuvarlak köşe eklemesine, imza basılmasına ve formatlarının değiştirilmesine imkan tanıyor. Bu toplu düzenleme seçenekleriyle büyük zaman kazandıran uygulama, hazırlanan içerikleri belirlenen herhangi bir dosyaya da aktarabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Image Processor uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id840739419?mt=12 Yorum Yaz
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