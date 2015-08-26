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Torrent trackerları Windows 10 kullanıcılarını engellemeye başladı

3 yıl
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Oğuz Avcı
Editör
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Torrent trackerları Windows 10 kullanıcılarını engellemeye başladı
 
Windows 10'un çıkışının ardından neredeyse bir ay geçti ve kullanıcı sayısının 50 milyonu aştığı söyleniyor. Ancak bazı özel torrent trackerları yeni işletim sistemine savaş açmış durumda. Bu savaşın sebebi olarak ise Windows 10'un kötü gizlilik politikaları gösteriliyor.
TorrentFreak'da yer alan habere göre özel trackerlardan iTS bu gizlilik politikaların nedeniyle kullanıcılarına Windows 10 kullanmayı yasakladı. Servis Cortana, Skype ve Xbox gibi uygulamaların geniş kapsamlı erişim taleplerini sakıncalı gördüğünü belirtiyor. Ayrıca iddialar arasında Microsoft'un aldığı izinler ve uygulamaları sayesinde yerel diskleri tarayarak korsan yazılımları görebileceği ve MarkMonitor isimli şirkete bildireceği de yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde de yazılım devinin korsan oyunları engelleyebileceği gündemi oldukça meşgul etmişti. Anlaşılan o ki bu durum son kullanıcılardan sonra torrent trackerlarını da korkutmaya başlamış durumda. iTS engellemenin yalnızca şimdilik olduğunu söylese de ilerleyen günlerde diğer özel torrent servislerinin de benzer adımlar atması bekleniyor. 

http://www.engadget.com/2015/08/24/torrent-trackers-ban-windows-10/ Yorum Yaz
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istanbulbirbaska 3 yıl
Win7 kullanın. Yada linuxa geçin
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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft En iyisini yapıyor tebrik ediyorum..
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Yürüyen Ölü 3 yıl
Microsoft bu, yapar yani. Sektörün tekeli sonuçta.
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zultaran 3 yıl
FİX WİN10
Link'te bu windows10 gizlilik ayarlarını düzeltmek isteyenler için ingilizcede olsa anlatımı mevcut
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stevan 3 yıl
başka bir windows 10 un sevinçle karşılandığı habere de yazmıştım yine yazayım, windows 10 kullanıcılarının herşeyini izliyor kullanmayın. korsan oyunu engellemek falan işin kılıfı, yaşasın özgür linux
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zultaran 3 yıl
Birde fsc var.Kaç kullanıcıları var da konuşuyor bunlar hala,geçti o devirler artık hep bir gizlilik zırvaları,yok takas yok bilmem ne,sanırsın torrent trafiğinin %90'ı bunların sitelerinden akıyor toplasan 10k kullanıcıları yok koskoca 1000k'lık zamunda,ru önlem almamış tam bir komedi,işin ilginç yanı torrent dünyasını bu şımarıklar yönetiyor ya da kendilerini öyle sanıyorlar


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black_flood 3 yıl
torrent sanki çok gerekli bir şey miş gibi gidere gider yapıyor ama farkında değil o kadar da önemli bir durum arz etmiyor olmadan da hayat devam ediyor torren kullandığımın üzerinden tam 6 sene geçti hiç ihtiyacım olmadı ve yokluğunu hissetmedim bu güne kadarda.
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umut_baris 3 yıl black_flood
Orijinalden alynty: black_flood

torrent sanki çok gerekli bir ?ey mi? gibi gidere gider yapyyor ama farkynda de?il o kadar da önemli bir durum arz etmiyor olmadan da hayat devam ediyor torren kullandy?ymyn üzerinden tam 6 sene geçti hiç ihtiyacym olmady ve yoklu?unu hissetmedim bu güne kadarda.

Para varsa dedi?in do?ru.
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catlion 3 yıl
belki Windows 10 cihazlarda bitcoin kasamıyorlardır, bu korku nedir torrent firmalarındaki?
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mehmet4428 3 yıl
Şu anda torrenten film çekiyorum bakalım bir şey olacak mı?
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