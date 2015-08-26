Torrent trackerları Windows 10 kullanıcılarını engellemeye başladı

Windows 10'un çıkışının ardından neredeyse bir ay geçti ve kullanıcı sayısının 50 milyonu aştığı söyleniyor. Ancak bazı özel torrent trackerları yeni işletim sistemine savaş açmış durumda. Bu savaşın sebebi olarak ise Windows 10'un kötü gizlilik politikaları gösteriliyor.

TorrentFreak'da yer alan habere göre özel trackerlardan iTS bu gizlilik politikaların nedeniyle kullanıcılarına Windows 10 kullanmayı yasakladı. Servis Cortana, Skype ve Xbox gibi uygulamaların geniş kapsamlı erişim taleplerini sakıncalı gördüğünü belirtiyor. Ayrıca iddialar arasında Microsoft'un aldığı izinler ve uygulamaları sayesinde yerel diskleri tarayarak korsan yazılımları görebileceği ve MarkMonitor isimli şirkete bildireceği de yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde de yazılım devinin korsan oyunları engelleyebileceği gündemi oldukça meşgul etmişti. Anlaşılan o ki bu durum son kullanıcılardan sonra torrent trackerlarını da korkutmaya başlamış durumda. iTS engellemenin yalnızca şimdilik olduğunu söylese de ilerleyen günlerde diğer özel torrent servislerinin de benzer adımlar atması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/08/24/torrent-trackers-ban-windows-10/