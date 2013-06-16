Toshiba, Babalar Günü nedeniyle hediye harici HDD kampanyasına başladı

Haber Editörü
Toshiba, Babalar Günü nedeniyle yetkili satıcı ve perakende satış mağazalarında dizüstü modellerinde kampanyaya başladı.
Kampanya kapsamında 14 - 17 Haziran 2013 tarihleri arasında satın alınacak Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcili Toshiba marka dizüstüler ile birlikte 320GB kapasiteli Store Basic HDD hediye edilecek.
Modellerin Toshiba Türkiye Distribütörü TNB garantisine sahip olması gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında Toshiba dizüstü modeli satın alan müşterilerin hediyehdd@toshibatr.com adresine; fatura kopyası, modele ait seri numarası, adres bilgisi ve telefon numarasının gönderilmesi gerekiyor.
Kampanyadan yararlanmak için, son başvuru tarihi, 21 Haziran 2013 Cuma saat 18:00 olarak belirlenmiş. Hediye ürünler 2-4 hafta içerisinde gönderilmeye başlanacak.
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