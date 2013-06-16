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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Babalar Günü nedeniyle hediye harici HDD kampanyasına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, Babalar Günü nedeniyle hediye harici HDD kampanyasına başladı

Toshiba, Babalar Günü nedeniyle yetkili satıcı ve perakende satış mağazalarında dizüstü modellerinde kampanyaya başladı.

Kampanya kapsamında 14 - 17 Haziran 2013 tarihleri arasında satın alınacak Intel Core i3, Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcili Toshiba marka dizüstüler ile birlikte 320GB kapasiteli Store Basic HDD hediye edilecek. 

Modellerin Toshiba Türkiye Distribütörü TNB garantisine sahip olması gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında Toshiba dizüstü modeli satın alan müşterilerin hediyehdd@toshibatr.com adresine; fatura kopyası, modele ait seri numarası, adres bilgisi ve telefon numarasının gönderilmesi gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak için, son başvuru tarihi, 21 Haziran 2013 Cuma saat 18:00 olarak belirlenmiş. Hediye ürünler 2-4 hafta içerisinde gönderilmeye başlanacak.

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mustafa1300 6 yıl en beğenilen
babalar günü bittikten sonramı ?
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Tom Hagen 5 yıl
laptopun fiyatı zaten muadillerinden 3 hdd parası pahalı iken ne kampanyası bu..
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smucuk 5 yıl
Önemli olan ürün satmak. HDD kampanyası hikaye. Her ürüne HDD kampanyası yapıyorlar ama HDDler yalan oluyor buyrun. sikayetvar.com/...
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daysleeperxp 6 yıl
Toshiba lütfen sen kampanya yapma, yapacaksan adam gibi yap, milletle dalga geçme.
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Fx_57,5 6 yıl
ederinden fazlaya sattıyorsun bu yüzden tercihim olmuyorsun
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mehmednaim 6 yıl
zamanında airties modem aldığımda yanında 320GB HDD yapışık gelmişti, koskoca Toshiba hediye vermemek için yok fatura kopyasını gönder felan demiş, yazık. Madem bir kampanya yapacaksın bilgisayar alana yanında hemen ver. Bir Airties modem kadar olamıyor musun...
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General. 6 yıl
Babalar günümü kaldı alanlar seneye verir herhalde
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mustafa1300 6 yıl en beğenilen
babalar günü bittikten sonramı ?
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