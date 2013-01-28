Toshiba, Canvio serisi taşınabilir sabit disklerinde kapasite çıtasını 2 TB'a çıkardı

Toshiba, gün geçtikçe artan veri depolama alanı ihtiyacımıza, güncellemeye gittiği Canvio Basics 3.0 serisiyle cevap vermeye hazırlanıyor. Üretici, kısa bir süre önce serideki kapasite çıtasını 2 TB'a yükselttiğini duyurdu.

Yeni model, 5400 devir / dakika hızında çalışan ve 8 MB tampon belleğe sahip bir sabit diski bünyesinde barındırıyor. 2 TB'lık depolama alanının 571.000 adet fotoğraf, 526.000 adet müzik veya 1.640 adet video için yeterli geleceği vurgulanıyor.



Yaklaşık 119.3 mm uzunluğunda, 78.7 mm genişliğinde, 21 mm kalınlığında ve 220 gram ağırlığında tasarlanan taşınabilir sabit disk, USB 3.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 2.0 arabirimine destek veriyor. Ek güç adaptörüne ihtiyaç duymayan taşınabilir sabit diskin sevkiyatına 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren başlanacak. 2 TB'lık Canvio Basics 3.0'ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 189.99$.



http://www.toshibadirect.com/td/b2c/adet.to?poid=2000046496