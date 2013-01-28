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Toshiba, Canvio serisi taşınabilir sabit disklerinde kapasite çıtasını 2 TB'a çıkardı

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Toshiba, Canvio serisi taşınabilir sabit disklerinde kapasite çıtasını 2 TB'a çıkardı
Toshiba, gün geçtikçe artan veri depolama alanı ihtiyacımıza, güncellemeye gittiği Canvio Basics 3.0 serisiyle cevap vermeye hazırlanıyor. Üretici, kısa bir süre önce serideki kapasite çıtasını 2 TB'a yükselttiğini duyurdu.
Yeni model, 5400 devir / dakika hızında çalışan ve 8 MB tampon belleğe sahip bir sabit diski bünyesinde barındırıyor. 2 TB'lık depolama alanının 571.000 adet fotoğraf, 526.000 adet müzik veya 1.640 adet video için yeterli geleceği vurgulanıyor.
Yaklaşık 119.3 mm uzunluğunda, 78.7 mm genişliğinde, 21 mm kalınlığında ve 220 gram ağırlığında tasarlanan taşınabilir sabit disk, USB 3.0 arabirimine ve geriye dönük olarak USB 2.0 arabirimine destek veriyor. Ek güç adaptörüne ihtiyaç duymayan taşınabilir sabit diskin sevkiyatına 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren başlanacak. 2 TB'lık Canvio Basics 3.0'ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 189.99$.
Toshiba, Canvio serisi taşınabilir sabit disklerinde kapasite çıtasını 2 TB'a çıkardı
Toshiba, Canvio serisi taşınabilir sabit disklerinde kapasite çıtasını 2 TB'a çıkardı

http://www.toshibadirect.com/td/b2c/adet.to?poid=2000046496 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
whip28 6 yıl
İyi de burada bahsedilen disk 2.5", arkadaslarin daha ucuz dedigi diger diskler 3.5"... Hele "babamustafa"nin verdigi ornek 4tb bambaska alakasiz bir disk ailesidir, üstelik amazondan ornek vermiş, amazonda o gördüğünüz fiyatla bir alın bakalim gelene kadar kac usd oluyor...
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Korkusuz Üye 3 yıl
Delitilki de 219 TL olmuş.
delitilki.com/...
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hacı.basat 6 yıl
Vatan şu anda 189 liraya 2 TB harici disk satıyor, bu haberdeki ağzıyla kuş tutsa satamaz. Yurtdışı fiyatı bile Türkiye'den pahalı, akıllarını kaçırmışlar desek yeri.
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mouse13 6 yıl
depolama alanına sığacak datalar çok fazla fiyatı da uygun bence
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marseltalon 6 yıl
HDD ebat olarak kalın gibi geldi bana.
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dreamblue35 6 yıl
fiyat çok kötü, keza türkiyeye bile gelmez bu disk kanımca; 1 tb diskler 169 liradan satılamıyor bu disk i düşünemiyorum bile
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mekupa 6 yıl
baba_mustafa
amazon.com/... Backup Plus 4 TB USB 3.0 External 7200 devir Hard Drive = Fiyatı 179$ satışta.Buna karşı Toshiba 2 TBlık Canvio Basics 3.0 5400 devir = Fiyatı 189$ daha piyasaya çıkmamış.Şaka mı bu?

0 model 3.5 inclik dışarıdan ayrıca adaptörle elektrik alıyor
bu 2.5 inc lik adaptöre gerek yok hali ili daha az yer kaplar kolay taşınır 2.5 inclik diskler her zaman 3.5 luklara göre pahalıdır.
lazım sa alacaksın lazım değilse bu terabyte değerlerine ssd lerin yükselmesini bekleyeceksin .
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abdulmusavvir 6 yıl
amazon.com/...
Seagate Backup Plus 4 TB USB 3.0 External 7200 devir Hard Drive = Fiyatı 179$ satışta.
Buna karşı Toshiba 2 TB'lık Canvio Basics 3.0 5400 devir = Fiyatı 189$ daha piyasaya çıkmamış.
Şaka mı bu?
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Elefue 6 yıl
Şu harici hard disklerde de SSD li hibrit diskler kullanılmaya başlansa heryerlerde bulabilsaek
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CoreXXX 6 yıl
western dijitalin vardı zaten 2.5 inç. wd daha önce çıkardı yani çıtayı
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