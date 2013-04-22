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Toshiba, Finansbank kredi kartı sahipleri için Qosmio x870 – 14N modelinde indirim başlattı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, Finansbank kredi kartı sahipleri için Qosmio x870 – 14N modelinde indirim başlattı


Toshiba'nın eğlence ve performans odaklı üst seviye dizüstü serisi olan Qosmio'nun Qosmio x870 – 14N (3D) modeli, kısa bir süre için Finansbank kredi kartı sahiplerine 2500TL indirimle sunulmaya başladı.

Kampanya kapsamında 19-30 Nisan 2013 tarihleri arasında Finansbank kredi kartı sahiplerine SMS ile promosyon kodu gönderilecek ve http://www.toshibatr.com/cf adresinde bu promosyon kodlarını doğrulatmak mümkün olacak. 

Promosyon kodu kendisine ulaşmamış olan Finansbank kredi kartı sahiplerinin 0212 340 60 80  ya da 444 TOSH numaralarından ulaşabilecekleri Toshiba çağrı merkezinden promosyon kodlarını talep edebilmeleri de mümkün.

Promosyon kodunu satın alma sayfasında kullanan tüketiciler, 2.500 TL indirimle KDV dahil 4,999 TL'ye Toshiba Qosmio x870 – 14N (3D) modeline sahip olma fırsatını elde edecek.

Modelin gönderimi ise ödeme işlemini takiben 5 iş günü içerisinde Toshiba çağrı merkezi tarafından fatura ve teslimat adresi teyidi yapılarak, anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilecek. 

Toshiba Qosmio x870 – 14N (3D) modelinde Turbo Boost 2.0 destekli 3. nesil Core i7-3630QM işlemci, 17.3 inçlik Full HD çözünürlükte  3D Vision destekli TruBrite ekran, 1TB HDD+8GB NAND flash ve 1TB HDD ile toplamda 2TB kapasite,  NVIDIA GeForce GTX 670M grafik kartı, 6GB DDR3 RAM, 64 bit Windows 8 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 4.0, Blu-ray sürücü şeklinde başlıca özellikler yer alıyor. 

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ConCarnage 6 yıl en beğenilen
Şaka gibi fiyat. Aynı özellikler hatta daha iyisi 2500 tl civarı

Bkz: y500

Bkz: monster

Bkz: msi

Soyguncu bunlar.
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DH Misafiri 5 yıl
gerek yok toshiba stallite l855-14 n modeli var oyunları on numara kaldırıyor call of duty ghostu en fazla görüntü kalitesine alıyorum anti alısıng yükseltiyorum yinede tık demiyo
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DH Misafiri 5 yıl
Bende bir qosmio kullanicisi olarak yarin toshiba qosmio x870 14N model bilgisayarı almaya gidiyorum. Eski qosmio x500 mü de sattim. ondan once qosmio F45 kullaniyordum. Arkadaşlar , ayni özelliklerde başka marka gibi dedikodulara safsata laflara bakmayin. Toshiba qosmio anlatilmaz yaşanır... Sormak istediğiniz bişey varsa buyrun...
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Falco Peregrinus 6 yıl
Qosmio x870 kullanma fırsatı buldum gerçekten çok farklı bir cihaz. Kasalar fiber teknolojisi ile üretiliyor ısınma problemi yaşamıyorsunuz. ağırlık olarak diğerlerinden daha hafif. tasarım farkı ön planda malzeme kalitesi üst düzey. harman-kardon ses sistemine sahip. Kısacası bir oyuncu için yapılacak herşey bu cihazlar için düşünülmüş ve yapılmış. Evet fiyat biraz yüksek ancak Yiğidi öldür hakkını yeme demiş atalarımız
Bütçesi elverişli olanlar için alınabilir bir cihaz yukarıdaki arkadaşın dediği gibi 2000tl bir telefon olunca üst düzey donanımlara sahip toshiba teknolojisine bu fiyat normal gibi geliyor. Şahsi fikrim eğer oyun bilgisayarı alınacaksa her zaman masaüstü bilgisayardan yanadır. onun dışında taşınabilir bilgisayarlarda Qosmiodan başkasını tercih etmem ancak 4K Teknolojisini beklemek daha mantıklı gibi geliyor..
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AYSIN 6 yıl
GÜZEL İNDİRİM KAÇMAZ TOSHIBA MARKASINI KÖTÜLEYENLERİ DE HİÇ ANLAMIYORUM HERKES BİR FESATLIK PEŞİNDE..HEPSİDE RAKİP MARKANIN ADAMLARI BENCE ..ALAN ALIR ALMAYAN ALMAZ KİME NE? BENİM QOSMİO NOTEBOOK 3 HAFTA ÖNCE ÇALINDI OFİSDEN BU SÜPER FIRSAT OLACAK
TEŞEKKÜRLER
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DH Misafiri 6 yıl
bu ne yaaa bu kadar para vericegime bunu alırım daha iyi pcdepo.com/...
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killnOd 6 yıl
670m gibi eski ve vasat bir ekran kartina 5000TL vermek sadece 3d diye bana cok fazla geldi.Ama suanki fiyati uzerinden yani 5000TL ye 2500TL indirim yapsa ve laptop u 2500TL den satsa o zaman gercek bir indirim yapmis olurlar iste.5000TL ye blurayi olan 256gb raid SSD li 32GB ramli GTX 680M li 17" FHD bir MSI almak cok cok daha mantikli olacaktir.
hizlial.com/...
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RevivaL 6 yıl
Hemen hemen aynı bilgisayarı kullanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsa 2600 liraya aldım
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meego 6 yıl
wswswq
ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diye buna denir...

çok güzel bir yorum olmuş...
Bunu alcağıma Monster alırım delimiyim buna 5.000TL para verecem...
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YordleKing 6 yıl
Kampanya gerçekten çok etkileyici. 2500 liralık bir indirim son yıllarda gördüğüm en büyük indirim. Kaçırmamak lazım.


Bir Qosmio kullanıcısı olarak öncelikle bu kadar büyük bir indirimi kaçırmak canımı sıktı :S Buradan Qosmio almayı düşünenlere şöyle bir yorumda bulunayım: Mobil olarak oyun oynamak istiyorsanız hiç düşünmeden alın. Mobil olmayanlarsa masaüstü tercih edebşlirler. Karar onların :)

Yorumlarıysa hiç anlayamadım. Sanki benm kullandığım cihazdan bahsetmiyor gibiler. Bana biraz rakiplerin fake yorumları gibi geldi. Bu nedenle çok takılmayın.

Kampanyaya gelirsek ben alırken neredeydi bu kampanya, üstelik finansbanklıyım. Kaçırdım yani canım çok sıkıldı :S


Saydığınız markalardan hangisi Toshiba'nın yanında anılabilecek seviyede? Garantisi belli değil, servisi nasıldır bilinmez. İki güne bozulsa cihazın ne yapacaksın? Evet belki ucuzlar ama unutmayın ki ucuz etin yahnisi de yavan olur :)


Bu üye filan değil bildiğin Toshiba elemanı olsa gerek.
Sözüm ona Toshiba notebook sektöründe o kadar başarısız ve pahalı ki tost makinesi mi alıyoruz,altın kaplama cihaz mı alıyoruz belli değil.
Bu cihaza bir de 5000 lira fiyat biçmişler sonra indirim yaptık demişler.Yersen.
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wswswq 6 yıl
ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diye buna denir...
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4Crumby 6 yıl
bunu alacagına macbook pro al her yönüye daha iyi tek sorun windows onu da bootcample aşarsın o da oyun oynamak istersen lazım olur diger herşey artık macte de var.
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kesbi 6 yıl
Olumlu yorum yapanlar hep misafir girişli. Komik oluyorsunuz yapmayın etmeyin. 3000 liradan bir kuruş fazla etmez bu alet.
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LightningRaven 6 yıl
Türkiyede bindiren bindiriyor alıyor parasını..
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