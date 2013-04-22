Toshiba, Finansbank kredi kartı sahipleri için Qosmio x870 – 14N modelinde indirim başlattı









Toshiba'nın eğlence ve performans odaklı üst seviye dizüstü serisi olan Qosmio'nun Qosmio x870 – 14N (3D) modeli, kısa bir süre için Finansbank kredi kartı sahiplerine 2500TL indirimle sunulmaya başladı.





Kampanya kapsamında 19-30 Nisan 2013 tarihleri arasında Finansbank kredi kartı sahiplerine SMS ile promosyon kodu gönderilecek ve http://www.toshibatr.com/cf adresinde bu promosyon kodlarını doğrulatmak mümkün olacak.





Promosyon kodu kendisine ulaşmamış olan Finansbank kredi kartı sahiplerinin 0212 340 60 80 ya da 444 TOSH numaralarından ulaşabilecekleri Toshiba çağrı merkezinden promosyon kodlarını talep edebilmeleri de mümkün.





Promosyon kodunu satın alma sayfasında kullanan tüketiciler, 2.500 TL indirimle KDV dahil 4,999 TL'ye Toshiba Qosmio x870 – 14N (3D) modeline sahip olma fırsatını elde edecek.





Modelin gönderimi ise ödeme işlemini takiben 5 iş günü içerisinde Toshiba çağrı merkezi tarafından fatura ve teslimat adresi teyidi yapılarak, anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilecek.





Toshiba Qosmio x870 – 14N (3D) modelinde Turbo Boost 2.0 destekli 3. nesil Core i7-3630QM işlemci, 17.3 inçlik Full HD çözünürlükte 3D Vision destekli TruBrite ekran, 1TB HDD+8GB NAND flash ve 1TB HDD ile toplamda 2TB kapasite, NVIDIA GeForce GTX 670M grafik kartı, 6GB DDR3 RAM, 64 bit Windows 8 işletim sistemi, WiFi, Bluetooth 4.0, Blu-ray sürücü şeklinde başlıca özellikler yer alıyor.