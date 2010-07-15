Toshiba, Japonya'da yeni bir NAND flash üretim tesisi inşa ediyor

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Toshiba, ekonomik kriz nedeniyle bir süredir beklemeye aldığı yeni NAND flash bellek üretim tesisinin inşasına başladı. İleri NAND flash bellek tesisi olarak nitelendirilen Fab 5 isimli fabrikanın, Mie bölgesinde inşa edilmekte olduğu ve önümüzdeki yılın İlkbahar aylarında tamamlanacağı belirtiliyor. Başta akıllı telefonlar olmak üzere tabletler ve SSD sürücülerdeki talep patlamasıyla yükselen NAND flash talebini, Fab 5'in yüksek üretim kapasitesiyle karşılamayı planlayan Toshiba, yeni tesisi 38.0000 metrekarelik bir alan üzerine inşa ediyor. 20nm seviyesinde NAND flash bellek üretim yeteneğine sahip olması beklenen tesiste, ileri üretim teknolojilerine adaptasyonun ihmal edilmeyeceği ve güncellemelerin zamanla tesise ilave edileceği bildiriliyor.

Bu arada Toshiba, Fab 5 tesislerindeki üretim kapasitesi için SanDisk ile iş birliğine gitme kararı da aldı. Yapılan anlaşma kapsamında inşaası devam eden tesisi iki firma birden işletecek.