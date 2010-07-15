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Toshiba, Japonya'da yeni bir NAND flash üretim tesisi inşa ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Toshiba, ekonomik kriz nedeniyle bir süredir beklemeye aldığı yeni NAND flash bellek üretim tesisinin inşasına başladı. İleri NAND flash bellek tesisi olarak nitelendirilen Fab 5 isimli fabrikanın, Mie bölgesinde inşa edilmekte olduğu ve önümüzdeki yılın İlkbahar aylarında tamamlanacağı belirtiliyor. Başta akıllı telefonlar olmak üzere tabletler ve SSD sürücülerdeki talep patlamasıyla yükselen NAND flash talebini, Fab 5'in yüksek üretim kapasitesiyle karşılamayı planlayan Toshiba, yeni tesisi 38.0000 metrekarelik bir alan üzerine inşa ediyor. 20nm seviyesinde NAND flash bellek üretim yeteneğine sahip olması beklenen tesiste, ileri üretim teknolojilerine adaptasyonun ihmal edilmeyeceği ve güncellemelerin zamanla tesise ilave edileceği bildiriliyor.

Bu arada Toshiba, Fab 5 tesislerindeki üretim kapasitesi için SanDisk ile iş birliğine gitme kararı da aldı. Yapılan anlaşma kapsamında inşaası devam eden tesisi iki firma birden işletecek.


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vidoko 9 yıl
yakında türkiyeye amd gelmezse şaşırmam :))
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DH Misafiri 9 yıl
Teknoloji inşa etmek kolay bir durum deil!..Bu disiplin bu inanç Japonya'nın başarısının ve liderliğinin tesadüf olmadığının en büyük göstergesi...Big in Japan!..
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aspolat 9 yıl
peki işçi maliyetleri bakımından neden ucuz bir ülke seçmemiş...?
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mehmetgirgin 9 yıl
türkiyede niye böyle bilgisayar parçesı falan üretilmiyo ekran kartı ram işlemci gibi
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Confusion 9 yıl
Toshiba'nın büyük SSd pazarında sağlam yer edinmek için bu kadar büyük yatırım yapması çok doğru olmuş. güncellemeye açık bir tesis mantığı da çok akıllıca düşünülmüş.

bir tek konu: ekonomik krize bağlı olarak beklettiği yatırımın sermayesini karşılamak için mi Sandisk le birleşti yoksa Sandisk üzerinden hazır piyasaya mı girmek istiyor?
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