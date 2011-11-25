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Toshiba Portege Z830 serisi Ultrabooklar satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in büyük bir destek verdiği Ultrabook modelleri birer birer piyasadaki yerini almaya başlıyor. Sony, Acer, Asus ve HP'den sonra Toshiba'da kendi Ultrabook serisini piyasaya sürdü. Toshiba Portege Z830 olarak adlandırılan seride 4 farklı versiyon bulunuyor. 

Portege Z830-S8302 modeli Intel® Core™ i7-2677M işlemci, Windows 7 işletim sistemi, 1696MB'a kadar Intel HD grafik birimi, 4GB DDR3 1333MHz RAM, 128GB SSD, 13.3 inç 1366 x 768 çözünürlükte ekran, Intel WiDi teknolojisi, USB 3.0, 1.2kg ağırlık, 8 hücreli batarya ile 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

Portege Z830-S8301 modeli farklı olarak Intel® Core™ i5-2557M işlemci ve 4GB DDR3 1333MHz RAM sunarken, Portege Z835-P330 modeli Intel® Core™ i3-2367M işlemci ve 4GB DDR3 1333MHz RAM, Portege Z835-ST8305 modeli ise Intel® Core™ i3-2367M ve 4GB DDR3 1333MHz RAM sunuyor.

Portege Z830-S8301 modeli 1429$, Portege Z830-S8301 modeli 1199$, Portege Z835-P330 modeli 929$, Z835-ST8305 modeli 929$ tavsiye edilen perakende fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. İsteyenler konfigürasyonlar üzerinde oynama da yapabiliyor.

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hattoriy 8 yıl
en fonksiyonel ultrabook,bazıları ultrabook olarak görmesede asusun zenbook veya diğer ultrabookları alacağıma biraz daha kalın olur ama fonksiyonel bişey alırım daha iyi,bu daha çok ultrabook ile notebook arası bişey olmuş aynı galaxy note gibi tabletle telefon arası bir cihaz olması gibi
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konix 8 yıl
Sadece 13.3" büyüklüğünde ultrabook mu çıkaracaklarmış?
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Guest-F8946C419 8 yıl
UltraBook UltraÇakma



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