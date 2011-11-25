Toshiba Portege Z830 serisi Ultrabooklar satışa sunuldu

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Intel'in büyük bir destek verdiği Ultrabook modelleri birer birer piyasadaki yerini almaya başlıyor. Sony, Acer, Asus ve HP'den sonra Toshiba'da kendi Ultrabook serisini piyasaya sürdü. Toshiba Portege Z830 olarak adlandırılan seride 4 farklı versiyon bulunuyor.
Portege Z830-S8302 modeli Intel® Core™ i7-2677M işlemci, Windows 7 işletim sistemi, 1696MB'a kadar Intel HD grafik birimi, 4GB DDR3 1333MHz RAM, 128GB SSD, 13.3 inç 1366 x 768 çözünürlükte ekran, Intel WiDi teknolojisi, USB 3.0, 1.2kg ağırlık, 8 hücreli batarya ile 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor.
Portege Z830-S8301 modeli farklı olarak Intel® Core™ i5-2557M işlemci ve 4GB DDR3 1333MHz RAM sunarken, Portege Z835-P330 modeli Intel® Core™ i3-2367M işlemci ve 4GB DDR3 1333MHz RAM, Portege Z835-ST8305 modeli ise Intel® Core™ i3-2367M ve 4GB DDR3 1333MHz RAM sunuyor.
Portege Z830-S8301 modeli 1429$, Portege Z830-S8301 modeli 1199$, Portege Z835-P330 modeli 929$, Z835-ST8305 modeli 929$ tavsiye edilen perakende fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. İsteyenler konfigürasyonlar üzerinde oynama da yapabiliyor.
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