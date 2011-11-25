Toshiba Portege Z830 serisi Ultrabooklar satışa sunuldu

Intel'in büyük bir destek verdiği Ultrabook modelleri birer birer piyasadaki yerini almaya başlıyor. Sony, Acer, Asus ve HP'den sonra Toshiba'da kendi Ultrabook serisini piyasaya sürdü. Toshiba Portege Z830 olarak adlandırılan seride 4 farklı versiyon bulunuyor.





Portege Z830-S8302 modeli Intel® Core™ i7-2677M işlemci, Windows 7 işletim sistemi, 1696MB'a kadar Intel HD grafik birimi, 4GB DDR3 1333MHz RAM, 128GB SSD, 13.3 inç 1366 x 768 çözünürlükte ekran, Intel WiDi teknolojisi, USB 3.0, 1.2kg ağırlık, 8 hücreli batarya ile 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor.





Portege Z830-S8301 modeli farklı olarak Intel® Core™ i5-2557M işlemci ve 4GB DDR3 1333MHz RAM sunarken, Portege Z835-P330 modeli Intel® Core™ i3-2367M işlemci ve 4GB DDR3 1333MHz RAM, Portege Z835-ST8305 modeli ise Intel® Core™ i3-2367M ve 4GB DDR3 1333MHz RAM sunuyor.





Portege Z830-S8301 modeli 1429$, Portege Z830-S8301 modeli 1199$, Portege Z835-P330 modeli 929$, Z835-ST8305 modeli 929$ tavsiye edilen perakende fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. İsteyenler konfigürasyonlar üzerinde oynama da yapabiliyor.