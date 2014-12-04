Toshiba Qosmio PX30t-A 15j Test Masamızda

Toshiba'nın tasarımı ile dikkat çeken hepsi bir arada bilgisayarı Qosmio PX30t-A 15j'yi her açıdan ele alıyoruz.

Teknik Detaylar

Intel® Core™ i7-4700MQ İşlemci (2,40 / 3,40 Turbo Ghz, 6 MB L3 cache)

Intel® HM86 Express Chipset

Windows 8.1 64 bit

8 GB DDR3 RAM - max. 16 GB (1600 MHz)

2 TB SATA HDD (3.5")

23" Kapasitif Dokunmatik Full HD LED TruBrite® ekran (1.920x1.080) Parlak Ekran

NVIDIA® GeForce® GT740M - 2 GB grafik kartı (Optimus Teknolojisi) 4,095 MB'a kadar kullanılabilir grafik belleği

Blu-ray RW XL sürücü (100 GB'a kadar yazma özelliği)

DTS® Studio Sound™, 4 adet Harman Kardon Stereo hoparlör

Çoklu Medya Kart Yuvası, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, HDMI girişi, HDMI çıkışı

Wireless LAN (802.11ac+agn), Bluetooth™ 4.0, Intel® WiDi ve Miracast

Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000

Kablosuz klavye, Kablosuz Mouse ve Windows® Media Center Edition uzaktan kumanda

0.9 MP HD web kamera ve mikrofon, Resolution+, Web kamerası üzerinden Hareket Kontrolü

HDMI aracılığıyla Ultra HD desteği ve Full HD video içeriği Ultra HD çözünürlük kalitesine dönüştürme -3840x2160 dpi-)

8.7 kg. Ağırlık

2 yıl garanti