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Toshiba Qosmio PX30t-A 15j Test Masamızda

4 yıl
23,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Toshiba'nın tasarımı ile dikkat çeken hepsi bir arada bilgisayarı Qosmio PX30t-A 15j'yi her açıdan ele alıyoruz.
Teknik Detaylar
Intel® Core™ i7-4700MQ İşlemci (2,40 / 3,40 Turbo Ghz, 6 MB L3 cache) 
Intel® HM86 Express Chipset 
Windows 8.1 64 bit 
8 GB DDR3 RAM - max. 16 GB (1600 MHz) 
2 TB SATA HDD (3.5") 
23" Kapasitif Dokunmatik Full HD LED TruBrite® ekran (1.920x1.080) Parlak Ekran 
NVIDIA® GeForce® GT740M - 2 GB grafik kartı (Optimus Teknolojisi) 4,095 MB'a kadar kullanılabilir grafik belleği 
Blu-ray RW XL sürücü (100 GB'a kadar yazma özelliği) 
DTS® Studio Sound™, 4 adet Harman Kardon Stereo hoparlör 
Çoklu Medya Kart Yuvası, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, HDMI girişi, HDMI çıkışı 
Wireless LAN (802.11ac+agn), Bluetooth™ 4.0, Intel® WiDi ve Miracast 
Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 
Kablosuz klavye, Kablosuz Mouse ve Windows® Media Center Edition uzaktan kumanda 
0.9 MP HD web kamera ve mikrofon, Resolution+, Web kamerası üzerinden Hareket Kontrolü 
HDMI aracılığıyla Ultra HD desteği ve Full HD video içeriği Ultra HD çözünürlük kalitesine dönüştürme -3840x2160 dpi-) 
8.7 kg. Ağırlık 
2 yıl garanti 
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aliosman2323 4 yıl
Pahali bence toshiba alinmaz. Dell in aio sunu bulabilirseniz alin dokunmatigi falan cok stabil
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kucukcuce 4 yıl
inceleme için teşekkürler
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DH Misafiri 4 yıl
bu parayı vermeye değmez. ekran, ekran kartı tırt. fiyat uçmuş durumda. ayrıca yurtdışı satış fiyatı 899 dolar ürünü bu fiyata çalıyolar insanlara
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ardarda45 4 yıl
Elinize sağlık
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mtvh3570 4 yıl
güzel inceleme
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savasuzun 4 yıl
şimdi fiyat baya bahalı geldi.. 4000 küsür tl ciddi mevla.. neyse her ürünün illa bir alıcısı vardır. ama hepsinin bir arada olması güzel olmuş..
alan için hayırlısı olsun ama ben uzaktan yakında da alacağımı tahmin etmiyorum. :)
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savasuzun 4 yıl
Sezer bey oooo diyesimm geldi.. farklı sektörlerden artık inceleme videosu hazırlamaya başlamışsınız..
tebrik ederim.. kolaylıklar dilerim...
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CoreXXX 4 yıl
her şeyi mobile hdd 3.5 :) 4200 tl lik ürüne bari bi ssd koy be toshiba. hantal toshibanın bilgisayarlarından biri daha. 4200 tl de fiyat koymuş bide
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grafiker 4 yıl
Üzerine 1000 tl daha verip çk daha zarif ve iyi 27" ımac alırım. bence çok pahalı bir ürün. Mac e pahalı diyen arkadaşlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela mac book retina 5500 tl fiyatı var fakat ekran çözünürlüğ saçma sapan bir çok laptop 4500 tl seviyelerinde geziyorki buna mac os işletim sistemi avantajlarını hadi kullanmayacaksın diyelim win i yükleme opsiyonundan bahsetmiyorum bile. Sonra mac den daha pahalı demiyelim. :). Bu arada şu al in one işini win tarafında bir türlü beceremediler ne samsung ne dell nede toshiba gibi firmalar neden yapamıyorlar anlamıyorum.
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Şapkalı Mantar 4 yıl
Sizcede sezer Telefondaki eski ses kaydı opertatörler gibi konuşmuyormu banamı öyle geldi arkadaşlar? :D
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DH Sezer 4 yıl Şapkalı Mantar
: D bu baya iyi bir benzetmeydi
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