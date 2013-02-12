Toshiba, REGZA AT501 isimli tabletini duyurdu





Teknolojinin hemen hemen her alanında yer alan firmalardan biri olan Toshiba, REGZA AT501 isimli yeni tablet bilgisayarını duyurdu.

Toshiba tarafından duyurulan REGZA AT501, AT500 modelinin devamlı olarak karşımıza çıkıyor. Üzerinde 1.3GHZ Tegra 3 işlemci bulunan cihaz, 1280x800 piksel 10.1" LED arka aydınlatmalı IPS bir ekrana ve 1GB ram kapasitesine sahip. Kablosuz IEEE802.11b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 bağlantı seçenekleri ile gelen tablet, 1.2MP ön, 3MP arka kameraya sahip. Dahili GPS, pusula ve ivmeölçer gibi teknolojileri bünyesinde barındıran AT501, 261x180x10.5mm boyutlara ve 625 gram ağırlığa sahip.

USB 2.0, Micro SD kart desteği ve 10 saat batarya ömrü sunabilen cihaz, Android 4.1 işletim sistemi ile beraber piyasaya, 430$ fiyat etiketi ile sunulacak.

http://www.engadget.com/2013/02/12/toshiba-regza-at501/