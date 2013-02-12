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Toshiba, REGZA AT501 isimli tabletini duyurdu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, REGZA AT501 isimli tabletini duyurdu
Teknolojinin hemen hemen her alanında yer alan firmalardan biri olan Toshiba, REGZA AT501 isimli yeni tablet bilgisayarını duyurdu.
Toshiba tarafından duyurulan REGZA AT501, AT500 modelinin devamlı olarak karşımıza çıkıyor. Üzerinde 1.3GHZ Tegra 3 işlemci bulunan cihaz, 1280x800 piksel 10.1" LED arka aydınlatmalı IPS bir ekrana ve 1GB ram kapasitesine sahip. Kablosuz IEEE802.11b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 bağlantı seçenekleri ile gelen tablet, 1.2MP ön, 3MP arka kameraya sahip. Dahili GPS, pusula ve ivmeölçer gibi teknolojileri bünyesinde barındıran AT501, 261x180x10.5mm boyutlara ve 625 gram ağırlığa sahip.
USB 2.0, Micro SD kart desteği ve 10 saat batarya ömrü sunabilen cihaz, Android 4.1 işletim sistemi ile beraber piyasaya, 430$ fiyat etiketi ile sunulacak. 
 
Toshiba, REGZA AT501 isimli tabletini duyurdu

http://www.engadget.com/2013/02/12/toshiba-regza-at501/ Yorum Yaz
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sezgin87 6 yıl
Toshiba kalitesiz urunleri cok pahali fiyata satan bir pic ornek 6 gb i7 lslemci Hd 6520 g bir pc 3 bin tl ye satiyordu zamaninda Toshiba dan uzak durun ürünleri hem cok pahali hemde kalitesiz
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sangreal_1905 6 yıl
dün asus memopad ile ilgili haber vardı orda 360$ gibi bir fiyat vardı ozellıklerı bırebır aynı neredeyse 460$ fazla olmus bence
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mouse13 6 yıl
Toshiba yaptıysa alınır, Türkiye'ye gelmesini bekliyorum
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kemaloztin 6 yıl
Türkiye ye 1200 den sürerler heralde
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kımyasal 6 yıl
BIuetooth kampanenti bile 3.0 kullanmışlar ve tegra 3.ebat olarakta önceki modellerinde 7mm kalınlığında ürün çıkaran TOSHIBA bu modelde 10mm seviyesine çıkmış,kamerada 3 mp.sanirim bu modelde f/p oynamaya çalışıyor toshıba.
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allking 6 yıl
beğenmedim.
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maveraaa 6 yıl
tegra 3 bedava dağıtılıyor galiba her yerde onlar kullanılıyor artık türkcell de yeni tabletinde onu kullanıyor :)
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alikiziltoprak 6 yıl
Ülkemizde bin liradan aşağı satılmaz bu.. 7" modeli çakacak mı acaba...
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Barbaroscakir 6 yıl
Tegra 4 ve 2GB ram
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