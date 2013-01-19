Toshiba, STOR.E BASICS 1.5TB ürününde kampanyaya başladı

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Dünyanın lider elektronik eşya ve depolama çözümleri üreticilerinden Toshiba, veri yedeklemenin giderek önem kazandığı ve her geçen gün daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulduğu günümüzde, farklı kampanyalara imza atıyor.
Firma yaptığı duyuruda STOR.E BASICS 1.5TB ürününde yeni bir kampanyaya başladığını açıkladı. Bundan böyle bu ürünü alan müşterilere STOR.E BASICS 500GB sabit disk ürünü hediye olarak verilecek. STOR.E BASICS 1.5TB ürünün satışı fiyatı ise KDV dahil 349TL olarak belirlendi.
Toshiba'nın STOR.E BASICS serisi sabit disk çözümleri USB 3.0 desteği ve sessiz çalışma özelliği ile biliniyor. 2.5" formunda olan ürünler 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip ve farklı kapasitelerde kullanıcılara sunuluyor.
Aşağıdaki linklerden öncelikle Facebook sayfasını beğenerek kampanya kodunu almanız ve satış sayfasında ilgili yere girmeniz gerekiyor.
Kupon : http://goo.gl/c2g7v
Satış : http://goo.gl/bPkf1
Firma yaptığı duyuruda STOR.E BASICS 1.5TB ürününde yeni bir kampanyaya başladığını açıkladı. Bundan böyle bu ürünü alan müşterilere STOR.E BASICS 500GB sabit disk ürünü hediye olarak verilecek. STOR.E BASICS 1.5TB ürünün satışı fiyatı ise KDV dahil 349TL olarak belirlendi.
Toshiba'nın STOR.E BASICS serisi sabit disk çözümleri USB 3.0 desteği ve sessiz çalışma özelliği ile biliniyor. 2.5" formunda olan ürünler 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip ve farklı kapasitelerde kullanıcılara sunuluyor.
Aşağıdaki linklerden öncelikle Facebook sayfasını beğenerek kampanya kodunu almanız ve satış sayfasında ilgili yere girmeniz gerekiyor.
Kupon : http://goo.gl/c2g7v
Satış : http://goo.gl/bPkf1
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Çevre Birimleri, toshiba