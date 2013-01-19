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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, STOR.E BASICS 1.5TB ürününde kampanyaya başladı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın lider elektronik eşya ve depolama çözümleri üreticilerinden Toshiba, veri yedeklemenin giderek önem kazandığı ve her geçen gün daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulduğu günümüzde, farklı kampanyalara imza atıyor.

Firma yaptığı duyuruda STOR.E BASICS 1.5TB ürününde yeni bir kampanyaya başladığını açıkladı. Bundan böyle bu ürünü alan müşterilere STOR.E BASICS 500GB sabit disk ürünü hediye olarak verilecek. STOR.E BASICS 1.5TB ürünün satışı fiyatı ise KDV dahil 349TL olarak belirlendi.

Toshiba'nın STOR.E BASICS serisi sabit disk çözümleri USB 3.0 desteği ve sessiz çalışma özelliği ile biliniyor. 2.5" formunda olan ürünler 5400 devir/dakika dönüş hızına sahip ve farklı kapasitelerde kullanıcılara sunuluyor.

Aşağıdaki linklerden öncelikle Facebook sayfasını beğenerek kampanya kodunu almanız ve satış sayfasında ilgili yere girmeniz gerekiyor.

Kupon : http://goo.gl/c2g7v

Satış : http://goo.gl/bPkf1

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mouse13 6 yıl
Kampanya gayet iyi olmuş bence 2.5" harici diskler ve 2TB alan müthiş
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UçanAtPegasus 6 yıl
Pahalı.
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whip28 6 yıl
2 si de 2.5" - 3.5" degil ki.. yazdiginiz fiyatlar 3.5" e ait.. Bence fiyat gayet güzel.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çok pahalı napıyor bunlar
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alito 6 yıl
3TB usb 3.0 harici HDD var o fiyata pehh!
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hayyam_karadenizli 6 yıl
2 TB 7200rpm Harici HDD'yi kdv dahil 199 liraya rahatlıkla buluyoruz, yanlış anlamadıysam bunlar 345 lira demişler, yanına yarım TB hediye. Böyleyse fahiş fiyat sözkonusu.
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Ginga Bishounen 6 yıl
Yanında ki hediyeninde parasını çıkartıyorlar işte. :D Kim babasının hayrına hediye vermiş ki?
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biggame 6 yıl
resmen sömürü 200tlye 3.5inç vede usb 3.0
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xpugur 6 yıl
2 tb harici seagateler 200 tl civarı ... siz neyden bahsediyorsunuz yaa !!11bir1!!!1!!1!!
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Ginga Bishounen 6 yıl
2 sene önce ucuzde evet çünkü Tayland'da afet olmamıştı, fabrikalar zarar görmemişti.
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Gary_2550 6 yıl
2 tane 1tb 2.5 usb 3.0 samsung'da aynı paraya denk geliyor
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fbkaya 6 yıl
2 sene önce fiyatlar çok ucuzdu
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