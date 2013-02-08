Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Sevgililer Günü için AT200 tablet modelinde kampanyaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
614
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, Sevgililer Günü için AT200 tablet modelinde kampanyaya başladı

Tüketici elektroniğinde önde gelen firmalardan Toshiba, Sevgililer Günü nedeniyle AT200 tabletinde yeni bir kampanyaya başladı.

Toshiba Türkiye distribütörü T.N.B Bilgisayar tarafından yapılan duyuruda, firmanın resmi Facebook sayfası üzerinden başlayan kampanyada, sınırlı sayıda olmak üzere iki adet AT200 tablet modelinin 1402TL fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

Kampanyada Facebook uygulamasını beğendikten sonra kuponunuzu alarak satın alma esnasında girmeniz gerekiyor. Card Finans sahipleri ise vade farksız 12 taksit ile kampanyaya katılabiliyor.

Toshiba AT200 tablet modeli dönemin en ince tableti olarak lanse edilmişti. TI OMAP 4430 işlemci, 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Android işletim sistemi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 8 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikleri mevcut.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Ben onu bunu bilmem arkadaş ben geçen ay ucuzundan alacaktım bitane ama olmuyor at200 nerdeyse bilgisayar dicen tabletin yapabileceği herşeyi sana veriyo batmanımızaysalar adana 1000 to
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mouse13 6 yıl
arkadaşlar bence bu fiyata 2 adet Toshiba tablet gerçekten çok iyi fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 6 yıl
Küçük resimde 140 lira gördüm, girip bakınca 1402 yi gördüm, şok oldum. 140 liraya tanesini ver alalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Toshibanın sonu iyi değil sonunda türkiye pazarında çıkıcak ama nese
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YordleKing 6 yıl
Çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scipiotheafricanus 6 yıl
OMAP'a 10 falan basamaz da...
Fiyat konusunda haklısın, 1400 TL çok fazla. Google Nexus 10 bile daha ucuz. Çok saçma olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
memoseler
PAHALI !


Hem de kazığın daniskası.

Piyasada satılan Rockchip RK3066 IPS ekranlı şahane tabletler var. Fiyatları da 500 lira civarında.

Üstelik göreceğiniz gibi RK3066 hız olarak da OMAP4430 a 10 basar...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thetumbler 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
memoseler
PAHALI !


Hem de kazığın daniskası.

Piyasada satılan Rockchip RK3066 IPS ekranlı şahane tabletler var. Fiyatları da 500 lira civarında.

Üstelik göreceğiniz gibi RK3066 hız olarak da OMAP4430 a 10 basar...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


iki tane veriyor....
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl
PAHALI !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
614 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, toshiba
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyun ve uygulamaları 1. bölüm 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Apple, Cumhurbaşkanı'mız ile neden görüştü? Assassin's Creed 4 ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim