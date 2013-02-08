Toshiba, Sevgililer Günü için AT200 tablet modelinde kampanyaya başladı





Tüketici elektroniğinde önde gelen firmalardan Toshiba, Sevgililer Günü nedeniyle AT200 tabletinde yeni bir kampanyaya başladı.





Toshiba Türkiye distribütörü T.N.B Bilgisayar tarafından yapılan duyuruda, firmanın resmi Facebook sayfası üzerinden başlayan kampanyada, sınırlı sayıda olmak üzere iki adet AT200 tablet modelinin 1402TL fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.





Kampanyada Facebook uygulamasını beğendikten sonra kuponunuzu alarak satın alma esnasında girmeniz gerekiyor. Card Finans sahipleri ise vade farksız 12 taksit ile kampanyaya katılabiliyor.





Toshiba AT200 tablet modeli dönemin en ince tableti olarak lanse edilmişti. TI OMAP 4430 işlemci, 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte ekran, Android işletim sistemi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 5MP arka kamera, 8 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikleri mevcut.



