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Toshiba, TransMemory-EX flash bellek serisini güncelledi

5 yıl
1,3b
1
8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, TransMemory-EX flash bellek serisini güncelledi

Flash bellek segmentinde başarılı ürünler piyasaya süren Toshiba, kapasite ve performans konusunda iddialı TransMemory-EX serisini yeni ürünlerle güncelledi.

Yeni seri TransMemory-EX II adını taşıyor ve daha büyük kapasitelerin yanısıra okuma ve yazma hızlarında da artışlar sunuyor. 

Yeni seride 32GB, 64GB ve 128GB depolama kapasitesine sahip ürünler mevcut. Seri USB 3.0 uyumlu olmakla birlikte önceki standartlara da destek sunuyor. 

TransMemory-EX II serisi 222MB/s'e kadar veri okuma hızlarına ulaşabilirken, yazma hızı ise 205MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Böylece USB 2.0 tabanlı modellere göre 22 kat, önceki TransMemory-EX serisine göre ise yaklaşık 2 kat daha fazla hız sunuluyor.

Yeni flash bellek sürücüleri, belirli veri bloklarının şifre kilidiyle korunmasını sağlayan ve bloktaki dosyalara şifre olmadan erişimi engelleyen bir yazılımı da beraberinde getiriyor. Toshiba yeni serisi ile ilgili fiyat bilgisi paylaşmadı.

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aspirin_00 5 yıl
tasarıma biraz yoğunluk verseler çakmak gibi olmuş. :D
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Aaron Paul 5 yıl aspirin_00
aspirin_00

tasarıma biraz yoğunluk verseler çakmak gibi olmuş. :D



Gerçekten de masada görsem '' Toshiba '' isimli plastik malzemeler üreten farklı bir firma nın olduğunu düşünürdüm. Tasarım diye bir şey yok
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Nokia Specialist 5 yıl
Benim velociraptor dan 20kat daha hızlı
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Cango69 5 yıl
32 gb olanı 150 tl..
hepsiburada.com/...
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Demirium07 5 yıl Cango69
Cango69
32 gb olanı 150 tl..
hepsiburada.com/...

Linkteki ürün bu ürünün bir önceki nesiline ait.
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