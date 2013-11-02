Toshiba, TransMemory-EX flash bellek serisini güncelledi





Flash bellek segmentinde başarılı ürünler piyasaya süren Toshiba, kapasite ve performans konusunda iddialı TransMemory-EX serisini yeni ürünlerle güncelledi.





Yeni seri TransMemory-EX II adını taşıyor ve daha büyük kapasitelerin yanısıra okuma ve yazma hızlarında da artışlar sunuyor.





Yeni seride 32GB, 64GB ve 128GB depolama kapasitesine sahip ürünler mevcut. Seri USB 3.0 uyumlu olmakla birlikte önceki standartlara da destek sunuyor.





TransMemory-EX II serisi 222MB/s'e kadar veri okuma hızlarına ulaşabilirken, yazma hızı ise 205MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Böylece USB 2.0 tabanlı modellere göre 22 kat, önceki TransMemory-EX serisine göre ise yaklaşık 2 kat daha fazla hız sunuluyor.





Yeni flash bellek sürücüleri, belirli veri bloklarının şifre kilidiyle korunmasını sağlayan ve bloktaki dosyalara şifre olmadan erişimi engelleyen bir yazılımı da beraberinde getiriyor. Toshiba yeni serisi ile ilgili fiyat bilgisi paylaşmadı.