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Toshiba, Western Digital'den ayrı bir üretim tesisi kuracak

Bellek bölümün satışı nedeniyle girişim ortağı Western Digital ile arasında soğuk rüzgarlar esen Toshiba; Western Digital'in ortak olmayacağı yeni bir bellek yongası üretim tesisi kuracak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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2004 yılından beri Sandisk ile ortak üretim çalışmaları yürüten Japon teknoloji devi Toshiba; geçtiğimiz yıl Western Digital'in, Sandisk'i 19 milyar dolar karşılığında satın almasıyla birlikte Western Digital ile ortak olmuştu. İki şirket arasındaki bu ortaklık, Toshiba'nın mali sorunlar nedeniyle bellek bölümünü satma kararı almasının ardından kopma seviyesine gelmişti. Western Digital, Toshiba'nın bellek bölümünün satışı hakkında söz hakkı olduğunu hatta öncelikli alım hakkı bulunduğunu ileri sürerken Toshiba ise Western Digital'i dikkate almayıp ABD-Japonya konsorsiyumunun 18 milyar dolarlık teklifini kabul etmişti. 
Toshiba, Western Digital'den ayrı bir üretim tesisi kuracak
 
Bu olayların ardından ilk önce Western Digital, hakkını kullanamadığı gerekçesiyle Toshiba'ya dava açmış ardından Toshiba satışa engel olduğu için Western Digital'den 1 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu. Tüm bu yaşananlar iki şirketin ortaklıklarını hâlâ sürdürmelerine rağmen aralarındaki bağın koptuğunu gösteriyor. Toshiba ise bugün aldığı kararla ortaklık ilişkisinden tamamen uzaklaştığını gözler önüne serdi. Bugüne kadar Sandisk ile ortak fabrikalar işleten şirket bellek yongası üretimi için Japonya'nın Yokkaichi şehrinde bulunan Fab 6 isimli üretim ağına yatırım yapacak. Western Digital'in herhangi bir söz hakkının bulunmadığı üretim ağında arazi, bina ve üretim bilgisi tamamen Toshiba'ya ait olacak. 

İki Şirket Arasında Yeni Uyuşmazlık

Üretim ağı için toplamda 1.8 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Toshiba'nın sözcüsü Kaori Hiraki, Toshiba'nın Sandisk ile bir süredir görüşmeler yaptığını ancak iki şirket arasındaki sermaye harcamalarındaki görüş ayrılığı yüzünden anlaşmaya varılamadığını açıkladı. Yani Toshiba, Sandisk'in ve dolaylı olarak Western Digital'in yatırıma katılmayı istemesinin ardından üretim tesisini tek başına işletmeye karar vermiş.
Western Digital ise Toshiba'nın tam zıttı bir açıklama yaptı. Şirket yaptığı açıklamada Toshiba'nın açıklaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtirken girişim ortaklığı anlaşması ile bahsi geçen üretim tesisine yatırım hakkına sahip olduğunu açıkladı. Bu hakkı kullanmak isteyen Western Digital, Fab 6 yatırımlarına katılmayı planlıyor. 
Görünen o ki iki şirket arasında yeni bir anlaşmazlık ortaya çıkacak. Bu arada Western Digital, Toshiba'nın bellek bölümü satışıyla ilgili olarak tahkime başvurmuş durumda. Tahkimin vereceği karar ile iki şirket arasındaki ortaklık ilişkisi sona erebilir. Tabi ortaklık sonlanırsa patentler, üretim tesisleri ve ürünlerin durumunun ne olacağı henüz bilinmiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-03/toshiba-to-build-new-chip-plant-without-partner-western-digital Yorum Yaz
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St Batuhan 1 yıl
Toshiba'dan OCZ'yi toptan alsa bir de. Zira bugüne kadar 3 ssd'mi ocz aldım mutluyum. Hep haricilerimi (10+) wd aldım onlardan da mutluyum. Eh 2 firma birleşmiş olsa daha da güzel işte :p
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ipli jeton 1 yıl
Oh oh. Sandisk'i almıştı. Şimdi bir de Toshiba Memory'i alırsa güzel fiyatlar görürüz artık.

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