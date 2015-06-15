Toshiba, Windows 10'lu dizüstü bilgisayarlarına özel "Cortana" tuşu ekleyecek

Yazılım devi Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi içerisinde yer alacak olan dijital asistanı Cortana, Toshiba'nın bu işletim sistemini kullanan dizüstü bilgisayarından özel bir tuşa sahip olacak.

Başta Apple Siri olmak üzere birçok diğer dijital asistana rakip olarak geliştirilen Cortana, satışa çıkacak Windows 10 işletim sistemli bütün Toshiba dizüstü bilgisayarlarda kendisi için yerleştirilen özel bir tuş (Aynı Windows tuşu gibi) ile kullanıcıları dinlemeye başlayacak ve böylece çok daha hızlı bir çalışma süreci sağlanabilecek. Ayrıca bu özellik sayesinde Cortana'nın sürekli olarak aktif dinleme yapmasına ya da Cortana'yı etkileştirmek için "Hey Cortana" gibi komutlara da gerek kalmayacak.

29 Temmuz 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Windows 10, Cortana yanında detaylarına burada yer verdiğimiz birçok diğer gelişmiş özelliği de bünyesinde barındıracak.

http://www.pcworld.com/article/2935632/toshiba-will-build-a-cortana-button-into-its-windows-10-laptops.html