Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, Windows 10'lu dizüstü bilgisayarlarına özel "Cortana" tuşu ekleyecek

3 yıl
3,4b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, Windows 10'lu dizüstü bilgisayarlarına özel
 
Yazılım devi Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi içerisinde yer alacak olan dijital asistanı Cortana, Toshiba'nın bu işletim sistemini kullanan dizüstü bilgisayarından özel bir tuşa sahip olacak.
Başta Apple Siri olmak üzere birçok diğer dijital asistana rakip olarak geliştirilen Cortana, satışa çıkacak Windows 10 işletim sistemli bütün Toshiba dizüstü bilgisayarlarda kendisi için yerleştirilen özel bir tuş (Aynı Windows tuşu gibi) ile kullanıcıları dinlemeye başlayacak ve böylece çok daha hızlı bir çalışma süreci sağlanabilecek. Ayrıca bu özellik sayesinde Cortana'nın sürekli olarak aktif dinleme yapmasına ya da Cortana'yı etkileştirmek için "Hey Cortana" gibi komutlara da gerek kalmayacak.
29 Temmuz 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Windows 10, Cortana yanında detaylarına burada yer verdiğimiz birçok diğer gelişmiş özelliği de bünyesinde barındıracak.

http://www.pcworld.com/article/2935632/toshiba-will-build-a-cortana-button-into-its-windows-10-laptops.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 3 yıl en beğenilen
bkaakco
Şu an Türkçe sürümde çalışmıyor Cortana. Oysa Siri gibi sistem dilinden bağımsız olabilirdi.

Siri çıktıktan kaç yıl sonra Türkçe IOS'a geldi bir baksaydın keşke.
bkaakcoŞu an Türkçe sürümde çalışmıyor Cortana. Oysa Siri gibi sistem dilinden bağımsız olabilirdi.Siri çıktıktan kaç yıl sonra Türkç...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl
Bence "Hey Cortana" komutu daha pratik. Ayrıca tuş yerine bilgisayar içine ayrı bir modül eklemek ve Cortana'yı donanım seviyesine çekmek daha ileri bir kullanıcı deneyim sağlayabilir. Bu modül ile sesimi tanısın ve ben bilgisayarı aç deyince açsın mesela.
Bence "Hey Cortana" komutu daha pratik. Ayrıca tuş yerine bilgisayar içine ayrı bir modül eklemek ve Cortana'yı donanım seviyesine çekmek daha ileri bir kullan...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 3 yıl
eğer enter tuşunu ufaltacaksa bence olmasın ama kocaman klavye de kendine uygun bir yer bulur diye düşünüyorum. sesle açılma falan güvenli değildi zaten. ses kaydı ile açılabilir falan. birde komut bekleyecek diye sürekli mikrofonu açık tutup gereksiz yere enerji tüketmesi olası. tuş en mantıklısı olmuş.
eğer enter tuşunu ufaltacaksa bence olmasın ama kocaman klavye de kendine uygun bir yer bulur diye düşünüyorum. sesle açılma falan güvenli değildi zaten. ses ka...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tricore 3 yıl
alt tab yapmış gibi oyunun en önemli anında "hi im cortana how can i help you :) " diye bir yazı çıkarsa...cortana sadece küfür kaydeder...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 3 yıl
Güzel düşünmüşler. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
footbomer7 3 yıl
Arkadaşlar Toshiba'nın Windows 10'lu notebookları ne zaman satışa sunulur acaba? Bu konuda bilgisi olan var mı?

P50-B-116 almayı düşünüyorum, bilgisayarım eskidi artık ve sorun çıkarmaya başladı. Bir an önce almam lazım.
Ama işte yeni Windows 10'lu pcler hemen çıkar mı? Bir de performanslı modeller mi çıkar yoksa daha mobiliteye önem veren modeller mi?

Bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 3 yıl en beğenilen
bkaakco
Şu an Türkçe sürümde çalışmıyor Cortana. Oysa Siri gibi sistem dilinden bağımsız olabilirdi.

Siri çıktıktan kaç yıl sonra Türkçe IOS'a geldi bir baksaydın keşke.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Şu an Türkçe sürümde çalışmıyor Cortana. Oysa Siri gibi sistem dilinden bağımsız olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 3 yıl
eğer enter tuşunu ufaltacaksa bence olmasın ama kocaman klavye de kendine uygun bir yer bulur diye düşünüyorum. sesle açılma falan güvenli değildi zaten. ses kaydı ile açılabilir falan. birde komut bekleyecek diye sürekli mikrofonu açık tutup gereksiz yere enerji tüketmesi olası. tuş en mantıklısı olmuş.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl
Bence "Hey Cortana" komutu daha pratik. Ayrıca tuş yerine bilgisayar içine ayrı bir modül eklemek ve Cortana'yı donanım seviyesine çekmek daha ileri bir kullanıcı deneyim sağlayabilir. Bu modül ile sesimi tanısın ve ben bilgisayarı aç deyince açsın mesela.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 3 yıl
Bence mantıklı ve güzel olmuş, tabi klavyemizdeki bazı tuşlardan feragat falan edilmeyecek herhalde, o tuşa uygun bir yer bulmuşturlar umarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl SSD fiyatları düşüyor! OCZ Trion 100 video ön inceleme 3 yıl GeForce GTX 980 Ti'a hibrit soğutma: Zotac'ın Arctic modeli video ön inceleme 3 yıl Dünyanın en güçlü AIO bilgisayarı ile tanışın: MSI Gaming serisinin yeni üyesi video ön inceleme 3 yıl FLY Mobile ile Pazar Faaliyetlerini ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 3 yıl Buzz Launcher video inceleme "Android cep telefonunuzu %100 kişiselleştirin" 3 yıl İnce, hafif ve güçlü: Gigabyte'ın performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı video ön inceleme 3 yıl AMD'den önemli adım: FreeSync teknolojisi artık HDMI üzerinde de çalışıyor video ön inceleme 3 yıl Özellik zengini yeni nesil router: TP-Link Archer C3200 video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim