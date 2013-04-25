Toshiba, ayrılabilir ekran yapısına sahip yeni Ultrabook modeli Z10T'yi duyurdu

Geçtiğimiz ay ilk bilgileri orta çıkan ve ekranı ile gövdesi birbirinden ayrılabilir yapıda hazırlanmış olan Z10T, Toshiba tarafından resmi olarak duyuruldu.

Hibrit yapısı sayesinde hem tablet hem de normal dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen Toshiba Z10T cihaz, teknik olarak 1920x1080 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı 11.6-inç çoklu dokunmatik ekrana, Intel Core i3-3229Y, Core i5-3439Y ve Core i7-3689Y işlemci seçeneklerine, yüksek hız sağlayan SSD depolama birimine, Intel HD 4000 grafik birimi yanında, Windows 8 ya da Windows 8 Pro işletim sistemi seçeneklerine sahip.

Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı yetenekleri ile donatılan Z10T, USB3.0/2.0, micro HDMI, VGA ve Gigabit LAN giriş/çıkış portlarını üzerinde barındırıyor. Metalik gümüş ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile hazırlanmış olan hibrit bilgisayar, 299x220,5x16.9mm boyutlara sahip. Cihaz ayrıca çoklu dokunmatik touchpad, stereo hoparlör ve web kamera gibi ekstra özellikleri de beraberinde getiriyor.

Toshiba tarafından geliştirilen ve çıkarılabilir ekran yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Z10T bilgisayar modelinin, piyasaya çıkış tarihi ya da fiyatı henüz belli değil.





http://ultrabooknews.com/2013/04/25/toshiba-z10t-ultrabook-detachable-is-official-specs-images/