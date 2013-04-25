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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, ayrılabilir ekran yapısına sahip yeni Ultrabook modeli Z10T'yi duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, ayrılabilir ekran yapısına sahip yeni Ultrabook modeli Z10T'yi duyurdu
Geçtiğimiz ay ilk bilgileri orta çıkan ve ekranı ile gövdesi birbirinden ayrılabilir yapıda hazırlanmış olan Z10T, Toshiba tarafından resmi olarak duyuruldu.
Hibrit yapısı sayesinde hem tablet hem de normal dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen Toshiba Z10T cihaz, teknik olarak 1920x1080 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı 11.6-inç çoklu dokunmatik ekrana, Intel Core i3-3229Y, Core i5-3439Y ve Core i7-3689Y işlemci seçeneklerine, yüksek hız sağlayan SSD depolama birimine, Intel HD 4000 grafik birimi yanında, Windows 8 ya da Windows 8 Pro işletim sistemi seçeneklerine sahip.
Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı yetenekleri ile donatılan Z10T, USB3.0/2.0, micro HDMI, VGA ve Gigabit LAN giriş/çıkış portlarını üzerinde barındırıyor. Metalik gümüş ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile hazırlanmış olan hibrit bilgisayar, 299x220,5x16.9mm boyutlara sahip. Cihaz ayrıca çoklu dokunmatik touchpad, stereo hoparlör ve web kamera gibi ekstra özellikleri de beraberinde getiriyor.
Toshiba tarafından geliştirilen ve çıkarılabilir ekran yapısı ile dikkatleri üzerine çeken Z10T bilgisayar modelinin, piyasaya çıkış tarihi ya da fiyatı henüz belli değil.
 
Toshiba, ayrılabilir ekran yapısına sahip yeni Ultrabook modeli Z10T'yi duyurdu
 
Toshiba, ayrılabilir ekran yapısına sahip yeni Ultrabook modeli Z10T'yi duyurdu


http://ultrabooknews.com/2013/04/25/toshiba-z10t-ultrabook-detachable-is-official-specs-images/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AYSIN 6 yıl
Valla işte bu ! Japoncuklar gene yapmış olayı bitirmiş..Tam boyut bir klavye olması çok avantajlı ve çok hafif beğendim alıyorum ..sarın:)
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suirayu 6 yıl
İster tablet ister dizüstü.. Epey iddialı bir cihaz. Beğendim özellikle iş dünyası açısından çok kullanışlı görünüyor.
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DH Misafiri 6 yıl
a aaa çok ilginç ya bu şaşırdım hiç böle bişii görmedim.Güzel olmuş.
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Xagdas 6 yıl
çok amaçlı yapıcaz derken hep çirkin yapıyorlar ya... :( Güzel olmamış malesef! (çok faydalı ve kullanışlı olmamış demiyorum)
Demekki, 1 ultrabook + 1 iPad olarak devam edicez :)
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Umutcan 6 yıl
Tasarım hiç bütünlük oluşturmamış, tabletler(ipad) için üretilen ve sanki cihazın bir parçasıymış gibi duran bluetooth klavyeler varken
bir cihazın kendi klavyesine bu kadar aykırı durması kötü olmuş.
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stalker(1979) 6 yıl
Ayrılabilir ekran ve ultrabook üstelik full hd güzel olmuş. Keşke ekranı sıfır çerçeveye yakın yapabilseler görünüş olarak da daha güzel olurdu üstelik o zaman ekranı 11,6 inç değilde 14 inç olurdu. Toshiba genelde pahalı satıyor bunun ucuz olacağını sanmıyorum:)
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Bunu tasarlayan kisi kor olmus diyolla.
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kımyasal 6 yıl
Intel HD 4000.Türkiye de bu modeli birde kazık fiyata satarlar.
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dirokzan 6 yıl
Toshiba kalitesini konusturmus görünüyor.

ekran çözünürlüğü de günümüz furyasina uygun

tam istediğim gibi bir cihaz pil performansı yüksek olursa tercih sebebim olabilir tabi fahiş bir fiyatla satilmazsa ülkemizde ki bu da zor görünüyor...
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