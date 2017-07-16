Toshiba bellek bölümünü satmak için Western Digital davasını bekliyor

Tam Boyutta Gör

ABD’deki nükleer santral inşaatları nedeniyle finansal durumu iyice kötüye giden Toshiba çareyi bazı bölümlerini satışa çıkarmakta bulmuş ve şubat ayında şirketin bellek bölümünü satmaya karar verdiğini duyurmuştu. Bu kararın ardından Toshiba’nın NAND fabrikasını Toshiba’yla birlikte işleten Western Digital, olası bir satış halinde kendi haklarının zarar göreceğini ileri sürmüş ve geçtiğimiz ay Toshiba’ya dava açmıştı. WD bu davayla birlikte satışın önüne geçmek isterken Toshiba da şirkete karşı dava açmış ve satışı engellediği gerekçesiyle 1 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunmuştu.

Japonya-ABD Konsorsiyumuna Satılacak

Tüm bunlar yaşanırken Toshiba, aylar süren teklif sürecinin ardından bellek bölümünün yeni sahibi olarak Japonya-ABD konsorsiyumunu tercih etmişti. SK Hynix, Bain Kapital, Japonya Kalkınma Bankası ve INCJ fonunun(fonda Sony, Canon, Toyota gibi önemli Japon şirketlerinin yatırımı var) da aralarında bulunduğu konsorsiyumun yaklaşık 18 milyar dolar değerinde olan teklifini kabul eden Toshiba, satış işlemlerini 2018’in ilk çeyreğine kadar tamamlamak istiyor ancak WD ile olan dava süreci şirketi zora sokmuş durumda.

Toshiba’nın yönetim kurulu da satışa onay verse de şu an şirket 28 Temmuz’da gerçekleşecek olan duruşmayı beklemek zorunda. Kalifroniya’da görülecek olan dava aslında iki şirket arasındaki son hukuki süreç olmayacak zira Western Digital, Toshiba ile aralarındaki iş anlaşmasındaki tahkim maddesini de işleme koymuştu. Bu yüzden Kaliforniya’daki davanın sonucundan bağımsız olarak iki şirket tahkimde de karşı karşıya gelecek ve ortak bir yol aramaya çalışacak.

Tabi satış işlemlerinin gecikmesi Toshiba’yı çok daha zor bir durumun içine sokabilir. Şirket gelecek yılın mart ayına kadar satışı tamamlayamazsa mali yılı zararla kapatmış olacak. Bu durumda ise Toshiba’nın Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’ndan çıkarılması da söz konusu. Bu tehlikelerin farkında olan INCJ Başkanı Toshiyuki Shiga da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında mahkeme sürecinin satış işlemlerini kısa bir süreliğine geciktireceğini ancak anlaşmanın gelecek hafta tamamlanacağını ifade etti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-15/toshiba-to-hold-chip-unit-deal-until-court-hearing-on-july-28