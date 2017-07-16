Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Tesla Model 3'ten daha ucuz olacak

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Önümüzdeki yıllarda üretimine başlayacağı elektrikli otomobil konseptlerini tanıtan Volkswagen, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapmak istiyor. 2025 yılına kadar 1 milyon adet elektrikli otomobil satmayı planlayan şirketin CEO’su Helbert Diess daha önceki açıklamalarında halihazırda en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla’yı geride bırakacaklarını ifade etmişti. Volkswagen şimdi ise ilk elektrikli otomobilinin Tesla Model 3’ten daha ucuz olacağını söylüyor.

Model 3 ile Rekabet İçinde

Volkswagen ilk elektrikli otomobilini, Tesla’nın 28 Temmuz tarihinde ilk teslimatını yapacağı yeni otomobili Model 3’e rakip olarak konumlandırmış durumda. 400 ile 600 kilometre arasında menzile sahip olacağı ifade edilen Volkswagen ID, yaklaşık 350 kilometre menzile sahip olan Tesla Model 3’e bu alanda üstünlük sağlayacak gibi görünüyordu. Volkswagen'in baş stratejisti Thomas Sedran’ın açıklamasına göre Volkswagen ID ayrıca daha cazip bir fiyatla kullanıcı karşısına çıkacak. Sedran ID’nin Tesla Model 3’ten 7-8 bin dolar daha ucuz olacağını açıkladı.

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Tesla Model 3’ün 35.000$ fiyat etiketine sahip olduğunu göz önünde bulundurursak Sedran’ın açıklamalarının gerçeğe dönüşmesi halinde Volkswagen ID’nin yaklaşık 27.000$’dan satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Paris Motor Show’da tanıtılan Volkswagen ID’nin 2019’un sonunda ya da 2020’nin ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.