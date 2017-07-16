Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Tesla Model 3'ten daha ucuz olacak

Elektrikli otomobil piyasasında Tesla’yı geride bırakmayı hedefleyen Volkswagen’in ilk elektrikli otomobili rekabetçi bir fiyatla kullanıcı karşısına çıkacak.
1 yıl
6,6b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Tesla Model 3'ten daha ucuz olacak
Tam Boyutta Gör
 

 
Önümüzdeki yıllarda üretimine başlayacağı elektrikli otomobil konseptlerini tanıtan Volkswagen, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapmak istiyor. 2025 yılına kadar 1 milyon adet elektrikli otomobil satmayı planlayan şirketin CEO’su Helbert Diess daha önceki açıklamalarında halihazırda en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla’yı geride bırakacaklarını ifade etmişti. Volkswagen şimdi ise ilk elektrikli otomobilinin Tesla Model 3’ten daha ucuz olacağını söylüyor.

 

Model 3 ile Rekabet İçinde

Volkswagen ilk elektrikli otomobilini, Tesla’nın 28 Temmuz tarihinde ilk teslimatını yapacağı yeni otomobili Model 3’e rakip olarak konumlandırmış durumda. 400 ile 600 kilometre arasında menzile sahip olacağı ifade edilen Volkswagen ID, yaklaşık 350 kilometre menzile sahip olan Tesla Model 3’e bu alanda üstünlük sağlayacak gibi görünüyordu. Volkswagen'in baş stratejisti Thomas Sedran’ın açıklamasına göre Volkswagen ID ayrıca daha cazip bir fiyatla kullanıcı karşısına çıkacak. Sedran ID’nin Tesla Model 3’ten 7-8 bin dolar daha ucuz olacağını açıkladı.

 

Ayrıca Bkz. "Mercedes, Untertürkheim fabrikasında batarya üretmeye başlıyor"  

Tesla Model 3’ün 35.000$ fiyat etiketine sahip olduğunu göz önünde bulundurursak Sedran’ın açıklamalarının gerçeğe dönüşmesi halinde Volkswagen ID’nin yaklaşık 27.000$’dan satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Paris Motor Show’da tanıtılan Volkswagen ID’nin 2019’un sonunda ya da 2020’nin ilk aylarında satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Moueson 1 yıl en beğenilen
Ucuz olmak zorunda !
Yoksa kimse Tesla varken hilekar Volkswagen almaz !
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 1 yıl
Tesla model 3 her nekadar 35 bin dolar etiketle satılsa da ABD 'deki teşvik ile birlikte 27-28 bin dolar civarına satın alınabiliyor.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarahaten 1 yıl
Teslayla aynı fiyat bile olsa kimse vw'nin suratına bakmaz. Elektrikli araba dediğin an tesla geliyor akıllara. Yıllardır arabaları piyasada ve markayla ilgili kolay kolay kötü yorumlar görmedim. Bu da insanlara güven veriyor. olumsuz yorumlar genelde içindeki sadeliğe takılanlar, sadece bir tane ekran var diye dalga geçen görüşlerdi.
Teslayla aynı fiyat bile olsa kimse vw'nin suratına bakmaz. Elektrikli araba dediğin an tesla geliyor akıllara. Yıllardır arabaları piyasada ve markayla ilgili ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astforum 1 yıl
Fiyat tek başına bir kriter değil ki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HesapsızKitapsız 1 yıl
Volkswagen ID soğan cücüğü kadar araba. Tabi ucuz olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Emisyon sahteciligini nasıl yapacaklar şimdi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Ucuz olmazsa Tesla varken bu markayı alan olmaz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senged 1 yıl
Pillerde yine bi hile yaparlar. Çevre dostu deyip doğaya zararlı materyal falan kullanırlar. Merakla bekliyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Bir tarafta Avrupa, diğer tarafta Amerika pazarı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 1 yıl
2019 ya da 2020 model olacak bir arabayı 2017 model bir araba ile kıyaslamak????
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aya 1 yıl
bu haber mi şimdi? bu bildiğin "köpek adamı ısırınca mı haber olur yoksa adam köpeği ısırınca mı" sorusunun cevabı gibi olmuş.
yani zaten öyle olması gerekir. tam tersine öyle olmazsa o zaman haber değeri taşımalı.
niye?
çünkü;
volkswagen, onlarca modeli sadece bir kaç platform altında üreten, üretimlerinde yüksek oranda ortak parça kullanan, üretim adedi çok yüksek bir marka. tesla ise vag grubuna göre çok daha düşük sayılarda üretim yapan bir marka. üretimde maliyet, üretilen mal sayısına bölündüğüne göre, gayet tabi ki, vag'ın üretim sayısı fazla olduğu için total maliyet tesladan çok daha düşük olacaktır.
yani şimdi, şasede, mekanikte, iç aksamda, yürüyen aksamda vs. gibi onlarca kategorida ortak parça kullanan bir şirketin aracı ile, topu topu 3-5 model üreten bir aracın maliyetlerini kıyaslamak, seri üretim yapan bir otomotiv şirketi ile el yapımı özel üretim yapan şirketi kıyaslamak gibi bir durum...
bu durumda asıl garip olan vw çıkıp da "bizim elektrikli aracımız tesladan pahalı olacak" deseydi asıl o zaman garip bir durum olur ve haberleştirip üzerine konuşmaya değerdi.
bu veriler ışığında kalkıp da "bizim elektrikli aracımız tesladan daha ucuz olacak" demek abesten başka bir şey değil. "yok bi de olmasaydı" derler adama...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkank 1 yıl
VW'nin ilk elektrikli otomobili derken? e-Golf yıllardır piyasada zaten: volkswagen.de/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bugatti1907 1 yıl
Adam 2020 de çıkaracağı arabanın fiyatını on gün sonra trafiğe çıkacak arabayla kıyaslıyor işe bak. Vizyona bak adamlardaki. Tesla zaten 2020 ye kadar oturup çay içecek. 2020 de Teslanın 2017 model 3 ünü ancak geçerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6603 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, volkswagen elektrikli aracı ve
6 etiket daha tesla model 3 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Amazon yeni bir sohbet uygulaması hazırlıyor 1 yıl Samsung mobil cihazlardan oyunlarınızı canlı yayınlayabilirsiniz 1 yıl Marvel’dan sanal gerçeklik için özel oyun 1 yıl Apple'dan iPhone 8 üretimini hızlandıracak hamle 1 yıl Tesla ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açacak 1 yıl Need For Speed: Payback için ön siparişe özel grafik 1 yıl Mobilite: Xiaomi'nin yeni telefon markası ve dahası... 1 yıl İşte Ay'da madencilik yapacak ilk şirket "16 katrilyon dolarlık maden peşindeler" 1 yıl Bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma'nın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Yeni Megane R.S. patent görselleriyle tamamen kendini gösterdi 1 yıl Google Play Bağımsız Oyunlar Festivali başlıyor 1 yıl The Mummy oyunu da filmin izinden gidiyor 1 yıl Andy Rubin'in şirketi Essential'dan kötü haber var 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni tanıtım videosu ve görüntüler yayınlandı 1 yıl İki Ryzen 3 işlemcisinin fiyatı sızdırıldı 1 yıl Toshiba bellek bölümünü satmak için Western Digital davasını bekliyor 1 yıl Otomobil üreticileri Çin'den elektrikliye geçişi yumuşatmasını istiyor 1 yıl Karşınızda 2018 model Honda Accord 1 yıl Samsung dünyanın ilk sinema LED ekranını duyurdu 1 yıl Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Tesla Model 3'ten daha ucuz olacak Sonraki Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u 1 yıl Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 1 yıl İşte evrenin bilinen en küçük yıldızı 1 yıl Bulmaca oyunu İlli bu hafta iOS için ücretsiz 1 yıl Intel Xeon Gold 8176’lı sistem 670 watt güç tüketiyor 1 yıl YouTube'dan önemli yenilik: Hareketli önizleme resimleri devrede 1 yıl Intel Ryzen işlemciler ile Xeon yongalarını kıyasladı 1 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Akıllı telefon kullanırken hayatınızdan olmayın 1 yıl Ücretsiz Wi-Fi deneyi: 22.000 kişi Wi-Fi karşılığında tuvalet temizlemeyi kabul etti 1 yıl Mercedes, Untertürkheim fabrikasında batarya üretmeye başlıyor 1 yıl Hyundai'nin yeni i30 Fastback modeli ortaya çıktı 1 yıl HDD fiyatlarındaki düşüş sona erebilir 1 yıl Bilgisayar pazarında HP yeniden lider 1 yıl Bitcoin’den sonra Ethereum’dan da beklenti büyük 1 yıl Hyperloop gerçek ölçekli ilk testi başarıyla tamamladı 1 yıl Jaguar, yeni SUV modelini Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tanıttı (VİDEO) 1 yıl Hava savunma füze sistemi için İtalyan-Fransız ortaklığıyla anlaşıldı 1 yıl NASA'dan itiraf:"Mars'a gidecek paramız yok" 1 yıl Yenilenen Galaxy Note 7'lerin sadece pili değişmiş Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim