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Toshiba, dünyanın en hızlı Compact Flash hafıza kartlarının satışına başlıyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, dünyanın en hızlı Compact Flash hafıza kartlarının satışına başlıyor

Depolama çözümleri konusunda lider firmalar arasında yer alan dünyaca ünlü Toshiba, dünyanın en hızlı Compact Flash hafıza kartı modellerinin satışına başlanacağını resmi olarak duyurdu.
EXCERIA PRO CF ismine sahip olan ve 16GB, 32GB ve 64GB'lık versiyonları bulunan Compact Flash formundaki hafıza kartları, üst seviye hız isteyen kullanıcılar için özel olarak Toshiba'nın yüksek performansa sahip NAND flaş bellek yongaları ile hazırlanmış durumda. Firma tarafından 160 MB/s okuma ve 150 MB/s yazma hızı ile dünyanın en performanslı kartları olarak lanse edilen modeller, Compact Flash Birliği (CFA) ve UDMA7 yüksek hızlı ara yüz standartları ile de uyumlu olarak geliştirilmişler.
Toshiba tarafından geliştirilen yeni EXCERIA PRO  Compact Flash hafıza kartları, 27 Nisan tarihinde Japonya, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli olarak piyasaya çıkıyor. Modellerin satış fiyatları ise henüz açıklanmış değil.
 
Toshiba, dünyanın en hızlı Compact Flash hafıza kartlarının satışına başlıyor

http://www.techpowerup.com/183230/Toshiba-to-Start-Sales-of-CompactFlash-Memory-Card-for-DSLRs.html Yorum Yaz
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oem84 6 yıl
işlemci darboğaz yapar artık
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sepkov 6 yıl en beğenilen
Benim harddiskim o kadar hızlı değil.
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Ağır Müslümcü 5 yıl
telefonlar icin iyi olur
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aslanistan 6 yıl
SLR makinaların yazma hızı ne ki merak ettim şimdi. Bu kartların ne kadar hızlı olması performans için etkili olur onu da merak ettim. Yoksa pc ye bağlarken mi (usb 3 destekli olması gerektiği açık) performans farkı olur?..
1 Yanıt Yanıtla
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oem84 6 yıl aslanistan
aslanistan

SLR makinaların yazma hızı ne ki merak ettim şimdi. Bu kartların ne kadar hızlı olması performans için etkili olur onu da merak ettim. Yoksa pc ye bağlarken mi (usb 3 destekli olması gerektiği açık) performans farkı olur?..

boyle sorular sorasora fotoğrafçılık illetine bulaşmanız an meselesi haberiniz olsun :D
şaka bir yana kabaca bir hesap yapacak olursak orta formata yabancı olduğum için şuan piyasadaki en yüksek mp değerli nikon d800 ü dikkate alırsak 36mp sensoruyle yaklaşık 75mb raw dosyası oluşturuyor ve bunu 4 fps hızla yapabiliyor. yani saniyenin dörtde biri gibi bir sürede sensöre düşen görüntüyü işlemci işleyip raw dosyasına dönüştürüyor. kabaca 75x4 = 300mb lık bir dosya olsuyor saniyede. ve bunu karta atıyor. yani bu yonden bakacak olursak hala cf kart teknolojisinin gelişmesi gerekiyor gibi gözüküyor... yada fena sallıyorum
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sepkov 6 yıl en beğenilen
Benim harddiskim o kadar hızlı değil.
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oem84 6 yıl
işlemci darboğaz yapar artık
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