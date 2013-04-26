Toshiba, dünyanın en hızlı Compact Flash hafıza kartlarının satışına başlıyor





Depolama çözümleri konusunda lider firmalar arasında yer alan dünyaca ünlü Toshiba, dünyanın en hızlı Compact Flash hafıza kartı modellerinin satışına başlanacağını resmi olarak duyurdu.

EXCERIA PRO CF ismine sahip olan ve 16GB, 32GB ve 64GB'lık versiyonları bulunan Compact Flash formundaki hafıza kartları, üst seviye hız isteyen kullanıcılar için özel olarak Toshiba'nın yüksek performansa sahip NAND flaş bellek yongaları ile hazırlanmış durumda. Firma tarafından 160 MB/s okuma ve 150 MB/s yazma hızı ile dünyanın en performanslı kartları olarak lanse edilen modeller, Compact Flash Birliği (CFA) ve UDMA7 yüksek hızlı ara yüz standartları ile de uyumlu olarak geliştirilmişler.

Toshiba tarafından geliştirilen yeni EXCERIA PRO Compact Flash hafıza kartları, 27 Nisan tarihinde Japonya, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli olarak piyasaya çıkıyor. Modellerin satış fiyatları ise henüz açıklanmış değil.

http://www.techpowerup.com/183230/Toshiba-to-Start-Sales-of-CompactFlash-Memory-Card-for-DSLRs.html