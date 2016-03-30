Toshiba, global tüketici dizüstü pazarından çekiliyor

Bilgisayar sektöründe son yıllarda yaşanan daralma, pek çok firmanın strateji değiştirmesine veya kritik kararlar almasına neden oluyor. Dizüstü segmentinin vazgeçilmez oyuncularından Toshiba, tüketiciye yönelik üretimi durdurduğunu açıkladı.

Toshiba’nın açıklaması sadece Avrupa ve ABD gibi global pazarları kapsıyor. Firma, anavatanı olan Japonya’da, son kullanıcıya dizüstü ürünleri satmaya devam edecek. Bunun haricindeki tüm enerjisini ise, Avrupa ve ABD’de kurumsal dizüstü modellerinin pazarlanması için harcayacak. Mevcut Toshiba dizüstü müşterilerinin veya yeni müşterilerin garantileri ise devam edecek.

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Toshiba, kurumsal taraftaki satışlarını Tecra ve Portégé markaları altında devam ettirecek. Ürün gamı içerisinde; Ultrabook modelleri, tabletler ve ikisi bir arada dizüstü modelleri yer alacak. Ayrıca ayrılabilir klavyeli DynaPad tablet serisi de yerini koruyacak. Toshiba ağırlıklı olarak üst seviyeye odaklanmayı planlıyor.

Firma yeni stratejisi ile, tüketici pazarına ayırdığı kaynaklarını kurumsal tarafa yönlendirmiş olacak. Diğer taraftan, üst seviye ürünlerin yüksek kar marjı sayesinde, büyüyen kar getirisi elde etmeyi planlıyor.