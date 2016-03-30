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Toshiba, global tüketici dizüstü pazarından çekiliyor

Japonya’nın bilgisayar devlerinin birer birer piyasaya veda ettiğini görüyoruz. Sony’nin VAIO markasını satmasının ardından, Toshiba da global tüketici dizüstü pazarından çıkıyor.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar sektöründe son yıllarda yaşanan daralma, pek çok firmanın strateji değiştirmesine veya kritik kararlar almasına neden oluyor. Dizüstü segmentinin vazgeçilmez oyuncularından Toshiba, tüketiciye yönelik üretimi durdurduğunu açıkladı.

Toshiba’nın açıklaması sadece Avrupa ve ABD gibi global pazarları kapsıyor. Firma, anavatanı olan Japonya’da, son kullanıcıya dizüstü ürünleri satmaya devam edecek. Bunun haricindeki tüm enerjisini ise, Avrupa ve ABD’de kurumsal dizüstü modellerinin pazarlanması için harcayacak. Mevcut Toshiba dizüstü müşterilerinin veya yeni müşterilerin garantileri ise devam edecek.

Ayrıca Bkz. "Intel Broadwell-EP işlemciler, ay sonunda geliyor"

Toshiba, kurumsal taraftaki satışlarını Tecra ve Portégé markaları altında devam ettirecek. Ürün gamı içerisinde; Ultrabook modelleri, tabletler ve ikisi bir arada dizüstü modelleri yer alacak. Ayrıca ayrılabilir klavyeli DynaPad tablet serisi de yerini koruyacak. Toshiba ağırlıklı olarak üst seviyeye odaklanmayı planlıyor.

Firma yeni stratejisi ile, tüketici pazarına ayırdığı kaynaklarını kurumsal tarafa yönlendirmiş olacak. Diğer taraftan, üst seviye ürünlerin yüksek kar marjı sayesinde, büyüyen kar getirisi elde etmeyi planlıyor. 

 

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/toshiba-we-re-stopping-making-consumer-laptops-1318014 Yorum Yaz
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lionel1 3 yıl en beğenilen
bu mesajı bir toshiba laptoptan yazıyorum iyiki de çekildin toshiba, gereksiz ve pahalıydın.
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mehmedaltair 3 yıl
Güzel bilgisayarları vardı ama hatırlayanlar vardır laptoplarının üstünde "Türkiye için özel üretilmiştir" şeklinde etiket vardı bize 2. kalite gönderdiklerini açık açık yazmışlar. Unutmadan fiyatları çok pahalı oluyordu macbooklarla yarışıyordu hatta
Güzel bilgisayarları vardı ama hatırlayanlar vardır laptoplarının üstünde "Türkiye için özel üretilmiştir" şeklinde etiket vardı bize 2. kalite gönderdiklerini...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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N. Chomsky 3 yıl

Sony'den sonra Toshiba da çekiliyor pazardan. Ortalık Tayvanlı üreticilere kaldı iyice.
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FRAPS_TR 3 yıl
Toshiba p50 B modelini kullanıyorum. Harika bir ürün piyasanın en iyi laptoplarından.
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sezar61 3 yıl
nightsoldier
8 yasinda toshiba a300 1 ec bilgisayarim var. Halen tas gibi. 1 masaustu 1 laptop eskitti bana misin demiyor

bende de a300 1LT var işlemcisini değiştirdim 1 gb da ram ekledim 8 senelik halen daha taş gibi
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mehmtl 3 yıl
Bende gereksiz pahalıya sattığını düşünenlerdenim hayırlı bir karar olmuş
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nightsoldier 3 yıl
8 yasinda toshiba a300 1 ec bilgisayarim var. Halen tas gibi. 1 masaustu 1 laptop eskitti bana misin demiyor
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Ussuz 3 yıl
Değerini haketmeyen fiyatlara ürün satıyordu normal
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savasserter 3 yıl
Harddisk ve flashdisk sektöründende çıktınmıydı tam süper olacak, böylece bi daha görmemiş olurum seni.
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kadirirdem 3 yıl
fiyatları oldukça pahalı rekabet edemiyorsan bulaşma...
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1BilimAdamı 3 yıl
Herhangi bir inovasyon olmayan ürünleri asus ve lenovo nun yanında pahallı satılıyordu.Aynısını sony de yaptı battı.Bakalım ben hala piyasada uygun ideal windows tableti üreteni görmedim en yakını vivotab 8 ve Surface 3 tü.
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lterlemez 3 yıl
Pc ölmeeeez; mobilin aynı güce ulaşmasına daha çooooook var. Ayrıca, pc'de yeni teknolojileri bekletiyorlar. İlk sırada bakırdan, ışığa geçiş var. Ana kartların iletişim alt yapısı bakırdan fibere geçecek. Cpu'lar mobil cpu'lar gibi olacak, düşük hızda ama çok sayıda çekirdekten oluşacak, gpu'lar cpu'lara benzemeye başlayacak; hem grafik hem de veri işleyebilir olacak. Henüz bu yetiyi tam kazanamadı gpu'lar. Çevre birimlerinin büyük çoğunluğu ortadan kalkacak (dokunmatik ekranı kastetmiyorum, çok kullanışlı değil-Özellikle oyun oynamada), lazer yansıtma klavye/mouse ve/veya el hareketleri ile kontrol.
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javaprof 3 yıl
tecralar güzel cihazlar sanırım lenovo thinkpad e rakip olmak istiyorlar.
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