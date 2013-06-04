Toshiba, üç yeni tablet modelini duyurdu

Donanım dünyasının önemli isimlerinden Toshiba, Android işletim sistemine sahip üç yeni tablet modelini duyurdu.

Toshiba Excite Pure, Excite Pro ve Excite Write isimleriyle hazırlanan tabletlerden Excite Pure modeli gücünü NVIDIA Tegra 3 işlemciden alıyor ve 10.1-inç ekranı üzerinde 1280 x 800 (Gorilla Glass 1) piksel çözünürlük sunuyor. Micro SD yuvası üzerinden arttırılabilen 16GB dahili hafızayla hazırlanan model, üzerinde kamera barındırmıyor.

Tanıtılan tabletlerden Excite Pro, 10.1-inç ekranı üzerinde 2560 x 1600 (300ppi/Gorilla Glass 2) piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlük sunuyor. NVIDIA Tegra 4 işlemcinin güç verdiği tablet içerisinde, 32GB dahili hafıza yanında 8MP çözünürlüğünde kamera da yer alıyor.

Son duyurulan model Excite Write ise 10.1-inç ekranda Excite Pro modelinde de olduğu gibi 2560 x 1600 (300ppi) çözünürlük ortaya koyuyor. NVIDIA Tegra 4 işlemcinin yer verildiği tablet, 32GB dahili hafızaya, 8MP kameraya ve Wacom kalem desteğine sahip.

Toshiba tarafından duyurulan tabletlerden Excite Pure 300$, Excite Pro 500$ ve Excite Write ise 600$ fiyat etiketlerine sahip olarak önümüzdeki ay piyasaya çıkacak.

http://www.engadget.com/2013/06/03/toshiba-excite-pure-excite-pro-excite-write/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29