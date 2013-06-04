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Toshiba, üç yeni tablet modelini duyurdu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, üç yeni tablet modelini duyurdu
Donanım dünyasının önemli isimlerinden Toshiba, Android işletim sistemine sahip üç yeni tablet modelini duyurdu.
Toshiba Excite Pure, Excite Pro ve Excite Write isimleriyle hazırlanan tabletlerden Excite Pure modeli gücünü NVIDIA Tegra 3 işlemciden alıyor ve 10.1-inç ekranı üzerinde 1280 x 800 (Gorilla Glass 1) piksel çözünürlük sunuyor. Micro SD yuvası üzerinden arttırılabilen 16GB dahili hafızayla hazırlanan model, üzerinde kamera barındırmıyor.
Tanıtılan tabletlerden Excite Pro, 10.1-inç ekranı üzerinde 2560 x 1600 (300ppi/Gorilla Glass 2) piksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlük sunuyor. NVIDIA Tegra 4 işlemcinin güç verdiği tablet içerisinde, 32GB dahili hafıza yanında 8MP çözünürlüğünde kamera da yer alıyor.
Son duyurulan model Excite Write ise 10.1-inç ekranda Excite Pro modelinde de olduğu gibi 2560 x 1600 (300ppi) çözünürlük ortaya koyuyor. NVIDIA Tegra 4 işlemcinin yer verildiği tablet, 32GB dahili hafızaya, 8MP kameraya ve Wacom kalem desteğine sahip.
Toshiba tarafından duyurulan tabletlerden  Excite Pure 300$, Excite Pro 500$ ve Excite Write ise 600$ fiyat etiketlerine sahip olarak önümüzdeki ay piyasaya çıkacak.

http://www.engadget.com/2013/06/03/toshiba-excite-pure-excite-pro-excite-write/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+weblogsinc%2Fengadget+%28Engadget%29 Yorum Yaz
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cepni27 5 yıl
berbat ve hiçbir toshibaya ait denecek özellik yok.herşey çin malı taplet ile standart .
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sezgin87 5 yıl
toshiba dan diz ustu pc aldim almaz olaydim diz üstü pc lerde cok kotu sogutma sistemi ve en kotu battaryalari kullaniyor 2 bin tl lik makinalarinda bile kalitesiz urunlere yer veriyor Toshiba dan uzak durun derim
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Saiki 5 yıl
yahu toshiba ya özgü ne var ki bu kadar para isteniyor? camın işlemcinin neredeyse her parçanın tedarikçisi belli uydurma bi kasa yapıp üstüne marka basmak bu firma için bu kadar ucuz olmamalı..
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cmengn 5 yıl
600 $ dan çıksa bile 1100 TL para yapar. Ki zaten bize gelene kadar 2000 TL yi bulur. Ne yapıyor bunlar anlamıyorum. ipad 4 ü şu an TR de 1200 e resmi dist garantili alabiliyorsunuz. Şu an için androidde tablet için özel uygulama çalışması bile yapılmıyor. S4 kullanıyorum ve kesinlikle iphone almam ama tablette bu gidişle ipadin eline su dökemeyecekler. Toshiba hayran olduğum bir marka ama sen bari yapma yaaa..
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Kasa berbat
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xByBurakx 5 yıl
çok para be
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Like a Sir 5 yıl
Toshiba sen Yapma gözüne ekmek bandıram
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carter 5 yıl
Buna bu kadar para vereceğime tableti gider piyasanın en iyi üreticilerinden alırım.
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kımyasal 5 yıl
Excite pure fiyatı fazla olmuş.kamera yok,koruyucu cam eski versiyon,tegra 3.onu geçtim panel tipini bilmiyoruz,batarya ? Tablet ebatları ?
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The Tenth Doctor 5 yıl
2000 TL :)
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HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl
Excite write çok iyi olmuş umarım burada da piyasa 600 dolardan çıkar. Amaa nerdeeeee ?
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