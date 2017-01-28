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Toshiba'da sular durulmuyor: Şirket bellek bölümünü satma kararı aldı

Nükleer santrallerden beklediği kazancı elde edemeyip milyarlarca dolar zarar eden Toshiba, şirketteki yangını söndürmek için bellek yongası bölümünün bir kısmını satışa çıkardığını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba'da sular durulmuyor: Şirket bellek bölümünü satma kararı aldı

Japon teknoloji devi Toshiba, ABD’de işletmekte olduğu nükleer santrallerdeki beklenmedik zararı şirketin çip bölümünün bir kısmını satarak durdurmaya çalışacak. Şirket CEO’su Satoshi Tsunakawa yaptığı basın toplantısıyla şirketin bellek yongası bölümüne ait hisselerinin %20’den az bir kısmının satılacağını ve bundan böyle nükleer santral işinin kendileri için ana faaliyet olmayıp yan bir gelir kaynağı olacağını dile getirdi.

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Toshiba’nın 2007’de satın aldığı ve ABD’deki nükleer santrallerin yönetimini üzerinden sağladığı Westinghouse Electric isimli enerji şirketi, 2015 yılında Chicago Bridge & Iron şirketinin nükleer hizmet kolunu satın almış ancak ödenecek miktar konusunda düşülen anlaşmazlıklar ve yükselen maliyetler karşısında beklenenden düşük gelirlerin elde edilmesi sonucu

Toshiba’nın hisseleri 1 yıl içinde %45 değer kaybetmişti. Şirket net zararı önümüzdeki aylarda açıklayacağını duyurmuştu ancak uzmanlara göre zararın 6 milyar doları bulması bekleniyor.

‘’Para Toplamaya Çalışıyoruz’’

Bunun üzerine şirketin hisselerinin bir kısmını satacağı dedikodusu uzun süredir konuşuluyordu ancak Toshiba'dan hiçbir resmi açıklama gelmemişti. Dün yapılan açıklamada konuşan Toshiba Şirketler Grubu CEO’su Satoshi Tsunakawa; hisse senetleri, gayrimenkuller ve diğer varlıkların satışı ile para toplamaya çalıştıklarını ve mart ayının sonuna kadar şirketin bellek yongası bölümünün %20’sinden az bir kısmını bir defaya mahsus olmak üzere satışa sunacaklarını açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak"

Samsung’un ardından bellek piyasasında ikinci sırada yer alan şirketin bellek yongası bölümünün toplam değerinin 9-12 milyar dolar olduğu ve şirketin bu bölümü satarak 2 milyar dolara yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre ise şirket sadece bu satışla düşüşü durduramayacak ve şirket bir süre sonra çip bölümünün %20’isini daha satma kararı alacak. Nikkei dergisine göre ise toplantıda açıklanan ‘’%20’den azı’’ ifadesi sadece bir kelime oyunundan ibaret ve şirket çip bölümünün %19.9’unu satacak

Foxconn Talipler Arasında

Tabi bu kararın ardından gözler bu satın alımı yapabilecek şirketlere çevrildi. Tsunakawa her ne kadar satılacak kısmı başka bir bellek üreticisine satmamak istediklerini ve halka arzın da imkan dahilinde olduğunu açıklasa da böylesine ciddi bir rakamı ödemek ve bellek gibi bir alanda faaliyet göstermek her firmanın altından kalkabileceği bir iş değil. Uzmanlara göre ise Foxconn ve Western Digital bu satın almaya sıcak bakan şirketler arasında.

Bu kararın Japon devini kurtarıp kurtarmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz ancak basın toplantısında bu yaşananlardan ötürü korkunç bir sorumluluk duyduğunu dile getiren Satoshi Tsunakawa bu problemleri çözdükten sonra şirketten ayrılabileceğini ya da emekliliğini isteyeceğini açıkladı. 


http://fortune.com/2017/01/27/toshiba-chip-business-foxconn-nuclear-writedown/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Umarım batmazlar rekabet iyidir.
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PurposeLess sinan 2 yıl
Kaliteli japon malları eskidendi, buna rağmen fiyatları rakiplerine oranla niye ateş pahası? Artık alacağım ürünlerin incelemesini-araştırmasını japon markalarını es geçerek yapıyorum...
Kaliteli japon malları eskidendi, buna rağmen fiyatları rakiplerine oranla niye ateş pahası? Artık alacağım ürünlerin incelemesini-araştırmasını japon markaları...
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DH Misafiri 2 yıl
Dünya ve insanlık için icatları mevcut olan bir şirket olup batmamasını isterim, fark edeceğiniz üzere rekabet ortamı kalmıyor ve güç tek kıtada toplanıyor.halen klimasını kullanmaktayım ve her konuda hakkını veren cihazlar ürettiğini düşünüyorum.
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selcuksert38 2 yıl
10 sene önce 32 inç fhd toshıba lcd tv almıştım. hala kullanılıyor. muadillerine göre fazla elektrik harcamasının dışında hiçbir sorunu yok
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eric13 2 yıl
Nerde eski Japon firmalar öldü bitti hepsi vay be
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PurposeLess sinan 2 yıl
Kaliteli japon malları eskidendi, buna rağmen fiyatları rakiplerine oranla niye ateş pahası? Artık alacağım ürünlerin incelemesini-araştırmasını japon markalarını es geçerek yapıyorum...
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KUM23 2 yıl
Batsın dünya para verdiğimiz Notebook parasının hakını vermiyor durmadan yok disk bozuldu değiş Wifi card bozuldu değiş berbat firma japon firmalar dökülüyor sony de aynı kafa pahalı ve adi marka algı değişmeli japon elektronik devleri artık güven vermiyor markaya para vermeyin ülkemizde tutunamasınlar batarsa varsa sevinirim
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BekirTemel 2 yıl
TOSHIBA göz ucuyla bile bakmadığım bir markadır, dünyada bir yeri olduğunu biliyorum ancak TR de ürün alınacak bir marka olamamıştır teknolojiyi takip eden kişilerce.
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Neyinkafasi 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
TOSHIBA göz ucuyla bile bakmadığım bir markadır, dünyada bir yeri olduğunu biliyorum ancak TR de ürün alınacak bir marka olamamıştır teknolojiyi takip eden kişilerce.

Kesinlikle katılıyorum bilgisayarımdan söktüğüm 5 yıllık başka marka hdd(markasını şuan unuttum) en az 100 kez zamansız kapanmasına rağmen sıkıntısız çalışıyorken, yerine aldığım toshiba hdd 10-15 kez mecburi zamansız kapanmada kafa, click sesi vermeye başladı.flash bellek konusundada aynı şekilde yavaşlık konusunda kimse toshibanın eline su dökemez. İyi olmuş. Laptopta iyiydiler ama.
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Manchester United 2 yıl
Toshiba mı, evlerden uzak. Dizüstü bilgisayarın anakart yandı geçen sene 800 lira para istedilerdi.
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Mertcan-39 2 yıl
toshiba mı uzak dursun 2 3 senede harddisk öldü sözde ssd si samsungdan hızlı olmasına rağmen daha yavaş çalışıyor
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Umarım batmazlar rekabet iyidir.
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kadirirdem 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Umarım batmazlar rekabet iyidir.

Aynen öyle Hiç bir firma batmasın rakabet her zaman tüketiciye yarar. Toshiba sevdiğim firmadır DVD okuyucu var bizde 10 yılı aşkındır kullanıyoruz hiç bir sorun çıkartmadı.
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