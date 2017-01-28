Toshiba'da sular durulmuyor: Şirket bellek bölümünü satma kararı aldı

Japon teknoloji devi Toshiba, ABD’de işletmekte olduğu nükleer santrallerdeki beklenmedik zararı şirketin çip bölümünün bir kısmını satarak durdurmaya çalışacak. Şirket CEO’su Satoshi Tsunakawa yaptığı basın toplantısıyla şirketin bellek yongası bölümüne ait hisselerinin %20’den az bir kısmının satılacağını ve bundan böyle nükleer santral işinin kendileri için ana faaliyet olmayıp yan bir gelir kaynağı olacağını dile getirdi.

Ayrıca Bkz. "Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış!"

Toshiba’nın 2007’de satın aldığı ve ABD’deki nükleer santrallerin yönetimini üzerinden sağladığı Westinghouse Electric isimli enerji şirketi, 2015 yılında Chicago Bridge & Iron şirketinin nükleer hizmet kolunu satın almış ancak ödenecek miktar konusunda düşülen anlaşmazlıklar ve yükselen maliyetler karşısında beklenenden düşük gelirlerin elde edilmesi sonucu

Toshiba’nın hisseleri 1 yıl içinde %45 değer kaybetmişti. Şirket net zararı önümüzdeki aylarda açıklayacağını duyurmuştu ancak uzmanlara göre zararın 6 milyar doları bulması bekleniyor.

‘’Para Toplamaya Çalışıyoruz’’

Bunun üzerine şirketin hisselerinin bir kısmını satacağı dedikodusu uzun süredir konuşuluyordu ancak Toshiba'dan hiçbir resmi açıklama gelmemişti. Dün yapılan açıklamada konuşan Toshiba Şirketler Grubu CEO’su Satoshi Tsunakawa; hisse senetleri, gayrimenkuller ve diğer varlıkların satışı ile para toplamaya çalıştıklarını ve mart ayının sonuna kadar şirketin bellek yongası bölümünün %20’sinden az bir kısmını bir defaya mahsus olmak üzere satışa sunacaklarını açıkladı.

Ayrıca Bkz.

"Japonya'daki havaalanlarında Panasonic'in robotları çalışacak"

Samsung’un ardından bellek piyasasında ikinci sırada yer alan şirketin bellek yongası bölümünün toplam değerinin 9-12 milyar dolar olduğu ve şirketin bu bölümü satarak 2 milyar dolara yakın bir gelir elde etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre ise şirket sadece bu satışla düşüşü durduramayacak ve şirket bir süre sonra çip bölümünün %20’isini daha satma kararı alacak. Nikkei dergisine göre ise toplantıda açıklanan ‘’%20’den azı’’ ifadesi sadece bir kelime oyunundan ibaret ve şirket çip bölümünün %19.9’unu satacak

Foxconn Talipler Arasında

Tabi bu kararın ardından gözler bu satın alımı yapabilecek şirketlere çevrildi. Tsunakawa her ne kadar satılacak kısmı başka bir bellek üreticisine satmamak istediklerini ve halka arzın da imkan dahilinde olduğunu açıklasa da böylesine ciddi bir rakamı ödemek ve bellek gibi bir alanda faaliyet göstermek her firmanın altından kalkabileceği bir iş değil. Uzmanlara göre ise Foxconn ve Western Digital bu satın almaya sıcak bakan şirketler arasında.

Bu kararın Japon devini kurtarıp kurtarmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz ancak basın toplantısında bu yaşananlardan ötürü korkunç bir sorumluluk duyduğunu dile getiren Satoshi Tsunakawa bu problemleri çözdükten sonra şirketten ayrılabileceğini ya da emekliliğini isteyeceğini açıkladı.

http://fortune.com/2017/01/27/toshiba-chip-business-foxconn-nuclear-writedown/