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Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış!

Tesla; şirketin otomatik pilot müdürü olan ancak geçen ay görevinden ayrılan Sterling Anderson’a şirketin gizli belgelerini çalarak kendi adına kullandığı gerekçesiyle dava açtı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış!
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Tesla, Santa Clara Yüksek Mahkemesi’ne açtığı dava ile geçen aya kadar şirketin otomatik pilot müdürü olan Sterling Anderson’un şirketin gizli belgelerini çaldığını ve bu belgeleri yeni bir şirket kurmak için kullanacağını ileri sürdü. Stering Anderson’un kanıtları da yok ettiğini ileri süren Tesla’ya göre Anderson’un yeni şirketi için ortağı ise Google eski otomatik pilot müdürü Chris Urmson.

Tesla’nın iddialarına göre 2015'in kasım ayında göreve başlayan Anderson geçen ay şirketteki görevinden ayrılacağını açıkladı ve ayrılmadan önce yüzlerce gigabayt dosyayı kendisine ait harici disklere kaydetti. Anderson ayrıca Tesla’da çalışan pek çok mühendise, kısa bir süre sonra ‘’Aurora’’ ismini verdiği bir şirket kurarak Google’ın eski otomatik pilot müdürü Chris Urmson ile otomatik pilotlu araçlar üzerine çalışacağını söyledi ve Tesla çalışanlarını kendisiyle beraber çalışmaya davet etti.

İş Sözleşmesini de İhlal Etti

Bu durum ise şirket ile çalışanlar arasında yapılan sözleşmeye de tamamen aykırı zira Tesla çalışanları işe başlamakla birlikte şirketten ayrıldıktan sonraki 1 yıl içerisinde benzeri herhangi bir şirkette çalışmamayı taahhüt ediyor.

Tesla davanın en önemli kanıtlarının, şirketin Anderson’a temin ettiği iPhone ve Anderson’un kullandığı bilgisayar olduğunu ancak Anderson’un belgeleri çalmaya ve Tesla çalışanları ile iletişime geçip onları kendi şirketine davet etmeye dair bütün verileri telefonundan sildiğini öne sürdü.

Amaç Servete Konmak

Tesla’ya göre Anderson’un böyle bir girişimde bulunmasının temel nedeni General Motors’un otomatik pilotlu araç üretim şirketi Cruise Automation’ı 1 milyar dolar karşılığında alması ya da Uber’ın sürücüsüz tırlar üreten Otto şirketini yaklaşık 700 milyon dolara satın alması gibi Anderson da kendi şirketini satacağı büyük bir firma bulacak ve hiç çaba göstermeksizin önemli bir servete konacaktı.

Tesla davanın karşı tarafı olarak Anderson, Urmson ve Aurora’yı işaret ederken Aurora yaptığı açıklama ile Tesla’nın paranoyakça davrandığını ve küçük firmalara bu şekilde gözdağı vererek piyasadaki hakim konumu sürdürmek istediğini dile ifade etti. Aurora ayrıca bu iddiaları mahkemede çürütmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarının da altını çizdi.


https://www.engadget.com/2017/01/27/tesla-sues-ex-autopilot-chief-for-stealing-company-secrets/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Anlaşılan her şirketin kendince bir FETÖ 'sü var.
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senged 2 yıl
Eski sirketten cikarken illaki bi yolluk yapilir. Bende ciktigim sirketlerden kendi yaptigim projelerin yedegini aliyorum. Cokta sey etmesinler yaa.
Eski sirketten cikarken illaki bi yolluk yapilir. Bende ciktigim sirketlerden kendi yaptigim projelerin yedegini aliyorum. Cokta sey etmesinler yaa....
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bilim kimsenin malı değil diye bir laf vardı !
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DigitalWorld 2 yıl SEO-Uzmanı
Üzerinde yüzlerce mühendisin yıllarca çalışması var ise, ve bu çalışma karşılığı para harcanıyor ise sahibi olur. Ki bu bilim değil "Teknoloji"
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aLLyC 2 yıl
Tesla Jailbreak ChrisUrmson Mod çıkar yakında.
Eski Versiyon Teslalar daha pahalıya da gidebilir.:)
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ErTuFx 2 yıl
Calmis diye baslik neden ki adama dava acilmis caldigi süphesiyle. Daha suclu kimse yok.
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guyverland 2 yıl ErTuFx
ErTuFx
Calmis diye baslik neden ki adama dava acilmis caldigi süphesiyle. Daha suclu kimse yok.

Neden böyle çünkü türk milleti peşin hüküm vermeye alışkın, alıştırıldı. Bu yüzden de bu özelliklerini tepesinde ki herkes kullanır. Değil sonucunu davayı açıyoruz der meylettirir. Hukuk ve adalet içe işlemeyince öyle oluyor.
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kadirirdem 2 yıl
Vay hırsız vay kim bilir neler yapacaktı o bilgileri..
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-Predestination- 2 yıl
Bu Elon Musk da çok açgözlü. Ne olur sanki azıcık tırtıklasalar.
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scandarbeg 2 yıl
anlaşma yaparken ne yazıyorlar kontratta ?
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AirSupport 2 yıl
Vay pislik.
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VETERINARY 2 yıl
Sterling seni kınıyorum ve sana laflar hazırladım.
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senged 2 yıl
Eski sirketten cikarken illaki bi yolluk yapilir. Bende ciktigim sirketlerden kendi yaptigim projelerin yedegini aliyorum. Cokta sey etmesinler yaa.
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Anlaşılan her şirketin kendince bir FETÖ 'sü var.
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infom@n 2 yıl sniper23
sniper23

Anlaşılan her şirketin kendince bir FETÖ 'sü var.

O kişiyi de oraya Elon Mask gibi yöneticiler koyar.
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kadirirdem 2 yıl sniper23
sniper23

Anlaşılan her şirketin kendince bir FETÖ 'sü var.

ağzımdan aldın :)

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