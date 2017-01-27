Tesla'da şok: eski otomatik pilot müdürü şirket sırlarını çalmış!

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Tesla, Santa Clara Yüksek Mahkemesi’ne açtığı dava ile geçen aya kadar şirketin otomatik pilot müdürü olan Sterling Anderson’un şirketin gizli belgelerini çaldığını ve bu belgeleri yeni bir şirket kurmak için kullanacağını ileri sürdü. Stering Anderson’un kanıtları da yok ettiğini ileri süren Tesla’ya göre Anderson’un yeni şirketi için ortağı ise Google eski otomatik pilot müdürü Chris Urmson.

Tesla’nın iddialarına göre 2015'in kasım ayında göreve başlayan Anderson geçen ay şirketteki görevinden ayrılacağını açıkladı ve ayrılmadan önce yüzlerce gigabayt dosyayı kendisine ait harici disklere kaydetti. Anderson ayrıca Tesla’da çalışan pek çok mühendise, kısa bir süre sonra ‘’Aurora’’ ismini verdiği bir şirket kurarak Google’ın eski otomatik pilot müdürü Chris Urmson ile otomatik pilotlu araçlar üzerine çalışacağını söyledi ve Tesla çalışanlarını kendisiyle beraber çalışmaya davet etti.

İş Sözleşmesini de İhlal Etti

Bu durum ise şirket ile çalışanlar arasında yapılan sözleşmeye de tamamen aykırı zira Tesla çalışanları işe başlamakla birlikte şirketten ayrıldıktan sonraki 1 yıl içerisinde benzeri herhangi bir şirkette çalışmamayı taahhüt ediyor.

Tesla davanın en önemli kanıtlarının, şirketin Anderson’a temin ettiği iPhone ve Anderson’un kullandığı bilgisayar olduğunu ancak Anderson’un belgeleri çalmaya ve Tesla çalışanları ile iletişime geçip onları kendi şirketine davet etmeye dair bütün verileri telefonundan sildiğini öne sürdü.

Amaç Servete Konmak

Tesla’ya göre Anderson’un böyle bir girişimde bulunmasının temel nedeni General Motors’un otomatik pilotlu araç üretim şirketi Cruise Automation’ı 1 milyar dolar karşılığında alması ya da Uber’ın sürücüsüz tırlar üreten Otto şirketini yaklaşık 700 milyon dolara satın alması gibi Anderson da kendi şirketini satacağı büyük bir firma bulacak ve hiç çaba göstermeksizin önemli bir servete konacaktı.

Tesla davanın karşı tarafı olarak Anderson, Urmson ve Aurora’yı işaret ederken Aurora yaptığı açıklama ile Tesla’nın paranoyakça davrandığını ve küçük firmalara bu şekilde gözdağı vererek piyasadaki hakim konumu sürdürmek istediğini dile ifade etti. Aurora ayrıca bu iddiaları mahkemede çürütmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarının da altını çizdi.

https://www.engadget.com/2017/01/27/tesla-sues-ex-autopilot-chief-for-stealing-company-secrets/