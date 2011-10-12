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Toshiba'dan 15.000 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç diskler

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,8b
1
33
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba yüksek performans gereksinimi duyan kurumlar için hazırladığı 15.000 devir/dakika hızındaki yeni depolama sürücülerini duyurdu. Düşünülenin aksine 2.5-inç boyutunda olan ve 3.5-inç boyutundaki geleneksel masaüstü diskler ile kıyaslandığında daha kompakt bir yapı sergileyen yeni sürücüler, 32MB bellek ile geliyor ve SAS 6Gbps desteği sunuyorlar.
147GB ve 300GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak sürücüler, aynı zamanda gelişmiş ver günveliği için kendinden şifreleme özelliğine sahip versiyonları da içerecekler. Hata öncesi kullanım süreleri 16 milyon saat olarak telaffuz edilen yeni diskler ile Toshiba, yüksek performans ihtiyacı duyan ancak SSD yatırımını maliyetli bulan kurumları hedefliyor ve gelen bilgilere göre yeni sürücülerini 2012 ilk çeyreğinde sunmayı planlıyor. 

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mehmednaim 8 yıl en beğenilen
Bu haberden anlamamız gereken şey şudur arkadaşlar:
"Boşuna ümitlenmeyin SSD'ler daha uzun bir süre alınabilir fiyatlara inmeyecek"
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knnkpln 8 yıl
diemcizone

Arkadaşlar isterse 30000Rpm olsun işe yaramaz, şöyle bir çözüm olabilir

3.5" Boyutunda içerisinde 4 adet kafa, 4 adet 500gb (Toplam 2TB HDD) 64MB önbellekli sata3 harddisk olabilir, kendi içeriğinde raid yapılmış olarak gelir, ve ahcı entegreleri içerir buda yaklaşık saniyede 375MB/Sn civarında performans verir, bu bahsettiğim 5400Rpm için geçerli, 7200RPm'de hız yükselir, ama bunu akıl edemiyorlar. Veya yoğunluğu arttırılmış tek diskte 1tb veri depolayabilen disklerden 4adet kullanılır, 4*1TB 7200RPm SATA3 128MB Cache, AHCI kontrolcüsü içericek, kendi içerisinde raid yapılmış olarak gelecek. raid kontrolcüleri barındıracak ve 4TB boyutundaki harddisk yaklaşık 450MB/sn aktarım yapacak 7200Rpm'de çalışacak, ileriye doğru performansı yükseltmek için disklerin yoğunluğu arttırılır, diskler çoğaltılır örnek 6x1TB, cache yükseltilir, dönüş hızları yükseltilir. Performansa oldukça katkı sağlar, aslında bunun patentini alsam iyi olur :)

Akıl mı edemiyorlar?Yoksa senin burada anlattığın kadar basit mi değil?Yoksa 2 disk satmak yerine 1 disk satmak işlerine mi gelmiyor?
diemcizoneArkadaşlar isterse 30000Rpm olsun işe yaramaz, şöyle bir çözüm olabilir3.5" Boyutunda içerisinde 4 adet kafa, 4 a...
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UnRateD 7 yıl
O hızda çalışan hdd ler kısa ömürlü olur bence.Sıcaklıklar ne alemde olcak acaba.
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razr1113 7 yıl
Şuna laf atan arkadaşlar gidin 300GB'lık SSD aldınızda haberimiz mi yok? Bence f/p hybrid disklerde.
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yenerbalcı 7 yıl
Boş işler Toshiba uğraş dur 2015 kimse harddisk kullanmaz

Millet 2015 te 1500 MB - 2000 MB okuma yazma access time 0.1 ms olarak kullanırken sen hala 150 MB access time 7 - 12 ms düşünüyorsun

Harddisk depolamadan başka hiçbir işe yaramaz

Blu-ray yazıcılar ucuzlarsa harddiskin kökünü kurutur (40 - 50 usd satılırsa )

Yurt dışında 60 - 70 usd satılıyor



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DH Misafiri 8 yıl
9 aydır OCZ Vertex2 120GB kullanıyorum laptop'umda. Laptop öyle muazzam bir konfigürasyona sahip değil. i3-380um işlemci, 4GB ram'li Sony VPCYA1V9E. PC'imde ise Phenom II X4 970 cpu, 12GB Ram ve 1TB WD 64mb Black disk var. Her ikisi de Windows 7 64bit. Sadece SSD farkından ötürü notebook'un pc'den daha iyi performans verdiği şeyleri gördükçe SSD'ye daha da çok hayran kalıyorum. Açılış zaten kıyaslanamaz bile. Program açılışları keza.. Photoshop, Vegas Pro.. ciddi fark var SSD'de. Ha ama iş cpu'ya kalınca tabi ki SSD bir işe yaramıyor. SSD güzel. Verdiğim her kuruşa değiyor.
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devastatoRReady 8 yıl
ssd ler çok övülüyor ama geröek kral her zaman mekanik harddiskler olacak; tabi görebilene. mekanikleri performans olarak ssd lerin üstüne çıkarmak çok kolay, üstelik hıza abanmaya da o kadar da lüzum yok. siz hdd firmalarının mühendislerini bana yönlendirin, gerisini ben hallederim ;)
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santanio 8 yıl
diemcizone
Arkadaşlar isterse 30000Rpm olsun işe yaramaz, şöyle bir çözüm olabilir3.5 Boyutunda içerisinde 4 adet kafa, 4 adet 500gb (Toplam 2TB HDD) 64MB önbellekli sata3 harddisk olabilir, kendi içeriğinde raid yapılmış olarak gelir, ve ahcı entegreleri içerir buda yaklaşık saniyede 375MB/Sn civarında performans verir, bu bahsettiğim 5400Rpm için geçerli, 7200RPmde hız yükselir, ama bunu akıl edemiyorlar. Veya yoğunluğu arttırılmış tek diskte 1tb veri depolayabilen disklerden 4adet kullanılır, 4*1TB 7200RPm SATA3 128MB Cache, AHCI kontrolcüsü içericek, kendi içerisinde raid yapılmış olarak gelecek. raid kontrolcüleri barındıracak ve 4TB boyutundaki harddisk yaklaşık 450MB/sn aktarım yapacak 7200Rpmde çalışacak, ileriye doğru performansı yükseltmek için disklerin yoğunluğu arttırılır, diskler çoğaltılır örnek 6x1TB, cache yükseltilir, dönüş hızları yükseltilir. Performansa oldukça katkı sağlar, aslında bunun patentini alsam iyi olur :)

patent almana gerek yok 4 kafayı ayrı ayrı oynatman için 4 motor lazım 4 motoru üst üste koyamazsın hadi diyelim koydun bağımsız şekilde 4 bir yana savrulan o kafalar sistem içinde inanılmaz titreşim yaratır. hadi hata vermedi diyelim ısı ? hadi ısıyıda hallettin ses hadi onuda hallettin. SSD fiyatını geçen bir fiyat çıkmazmı ? hadi yine ucuz oldu. 3 extra motor benim laptopumun pil süresini azaltır onada çözüm bulursan satın alırım :)))
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Ironpumper 8 yıl
Çok ses yapar bunlar yahu
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Player ONE 8 yıl
Peki ses ve ısı nasıl olacak
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respire91 8 yıl
şahsen windows ve 3 5 program için sistemimde 60 gb ssd var 2. disk olarak 1 tb hdd var gayet yeterli. şahsen şuan en akılcı çözüm 60 gb bi ssd + depolama için hdd
1 tb ssd ye milyarlar bayılmaya gerek yok değilmi?
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aspirin_00 8 yıl
yorumlar okunmayacak kadar gereksiz....
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abdulmusavvir 8 yıl
Fiyat ve hızın rekabeti, SSD üreticileri isteseler şu anda bile HDD'leri bitirebilirdiler, ağırdan almayı seçtiler, kâr edecekler.
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SystemApps 8 yıl
15.000 iyi devir.Ben green serisi kullanıyorum sessiz olması çok güzel ama perofrmans kaybı yaratması da kaçınılmaz oluyor.Gerçekten çağımızın en büyük sorunu harddisklerin yavas olması.resmen darboğaz yapıyor performans konusunda.
15.000 devir güzel ama ses seviyesi de ona göre olur diye tahmin ediyorum ve kullanım ömrü de diğer 7000liklere göre daha kısa olacağıı tahmin ediyorum.Fiyat olarakda yine daha fazla olacaktır.Sanırım en mantıklısı 64 ya da 128gb ssd alıp windows ve programları yüklemek olur.Diğer arşiv vs için ise hardisk ideal olur...
Raid konusu ise baya bi sakıncalı buluyorum özellikle 2t raid 0 yapanlar şuan memnun olabilir ama biri bozulduğu zaman 2 gb veri çöpe gitmiş olacak...
not:
Başka bir bilgisayarda hdd sesinden çok rahatsız oluyorum sakın ola benim gibi sessizliğe alışmayın :D
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