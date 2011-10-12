Toshiba'dan 15.000 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç diskler

Toshiba yüksek performans gereksinimi duyan kurumlar için hazırladığı 15.000 devir/dakika hızındaki yeni depolama sürücülerini duyurdu. Düşünülenin aksine 2.5-inç boyutunda olan ve 3.5-inç boyutundaki geleneksel masaüstü diskler ile kıyaslandığında daha kompakt bir yapı sergileyen yeni sürücüler, 32MB bellek ile geliyor ve SAS 6Gbps desteği sunuyorlar.

147GB ve 300GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak sürücüler, aynı zamanda gelişmiş ver günveliği için kendinden şifreleme özelliğine sahip versiyonları da içerecekler. Hata öncesi kullanım süreleri 16 milyon saat olarak telaffuz edilen yeni diskler ile Toshiba, yüksek performans ihtiyacı duyan ancak SSD yatırımını maliyetli bulan kurumları hedefliyor ve gelen bilgilere göre yeni sürücülerini 2012 ilk çeyreğinde sunmayı planlıyor.