Toshiba'dan giriş seviyesi Android tablet : Excite Go





Tayvan'da düzenlenecek Computex 2014 fuarına sayılı günler kala firmaların tanıtacağı farklı modeller de netlik kazanmaya başladı. İlk adım ise Toshiba'dan geldi.





Dizüstü bilgisayar ve Windows tabletlerin yanında Toshiba'nın dikkat çeken diğer bir modeli ise giriş seviyesi Excite Go adlı Android tableti oldu.





7 inçlik ekranında 1024x600 piksel çözünürlük sunan Excite Go, 4 çekirdekli bir Atom işlemciden gücünü alıyor ve 1GB sistem belleği sunuyor. Cihazın 16GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile 128GB daha artırılabilirken, bataryası 7 saatlik bir kullanım süresi sunuyor.





Android 4.4 işletim sistemi ile gelecek olan Excite Go, 350gr ağırlığa sahip. Cihazda ayrıca OfficeSuite Pro uygulaması da önyüklü olarak sunulacak.





Toshiba Excite Go'nun 110$ seviyesindeki fiyat etiketinin giriş seviyesi tablet segmentinde oldukça rekabetçi olacağı tahmin ediliyor. Cihaz Temmuz başları itibariyle satışa sunulacak.

http://theslanted.com/2014/05/15294/toshiba-introduces-new-excite-go-tablet-low-cost-option-starting-100/