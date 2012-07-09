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Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14" Satellite U840 ve 21:9'luk 14.4" Satellite U840W

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14
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Bilgisayar dünyasının önde gelen isimlerinden Toshiba, iki yeni Ultrabook çözümü 14 inçlik Satellite U840 ile 21:9 ekranıyla gerçek sinematik film deneyimi sunan 14.4 inçlik Satellite U840W’yu duyurdu. Her iki model de önümüzdeki Ağustos ayında ülkemizde satışa sunulacak.

Dünyanın ilk 21:9 ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ünvanına sahip olan Satellite U840W, film seyrederken birçok kişinin şikayet ettiği siyah şeritler olmadan ve Harmon/Kardon imzalı stereo hoparlörleri ile SRS Premium 3D desteği sayesinde kullanıcılarına gerçekçi bir film izleme deneyimi sunuyor. Öte yandan Toshiba Split Screen sayesinde, 16:9 ekran çözünürlüğündeki uygulamalar çalıştırırken; Skype gibi iletişim uygulamaları da 5:9’luk ekranda rahatlıkla görüntülenebiliyor.

Lansmanı gerçekleştirilen bir diğer Ultrabook olan 14 inçlik Satellite U840 ise ultra-gümüş renkli alüminyum kasaya sahip. U840W gibi gelişmiş ses deneyimi sunan SRS Premium Sound 3D’ye destek sunan bilgisayar, AMD Radeon HD 7550M ile birlikte gelirken 9 saate kadar kesintisiz pil ömrü sunuyor.

Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14
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Satellite U840W Teknik Özellikleri

  • Ultrabook™için 3. jenerasyon Intel® Core™ işlemci
  • LED arka ışık ile 36.6cm (14.4’’) 21:9 Sinematik TruBrite® ekran, 1792 x 768 piksel, parlaklık seviyesi 300 cd/m²
  • RAM: 12GB’a kadar DDR3
  • 256GB’a kadar yeni nesil SSD veya 500GB’a kadar HDD  + 32GB SSD
  • Tam-boy girişler: 3x USB 3.0 (1 adedi uykuda şarj özelliği sunar), HDMI®, çoklu-kart okuyucu,  Hızlı Ethernet
  • Kablosuz Bağlantı: Bluetooth® 4.0, WLAN (802.11 b/g/n), Intel® Wireless Display desteği
  • 1.3 MP kamera
  • Harman/kardon® stereo hoparlörler ve SRS Premium Sound 3DTM, ses kontrolü için kısayol tuşu
  • Jest desteği ile geniş iki parmaklı ClickPad, arka ışıklı tam boy A4 klavye
  • Ağırlık: 1.57kg’dan başlayan ağırlık
  • Boyutlar: 368.5mm x 200mm x 20.8mm
  • Renk: Ekran kapağı, bileklik ve alt kısımda kahverengi dokumalı yapı ile ‘değerli gümüş’ rengi
Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14
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Satellite U840 Teknik Özellikleri

  • Ultrabook™için 3. jenerasyon Intel® Core™ işlemci
  • AMD Radeon™ HD 7550M
  • LED arka ışık ile 35.6cm (14.0’’) TruBrite® ekran
  • RAM: 8GB’a kadar DDR3
  • 128 GB yeni nesil SSD veya 500GB’a kadar HDD + 32GB SSD(Hybrid)
  • Tam boy girişler: 1x USB 3.0 (uykuda şarj özelliği sunar) , 2x USB 2.0, HDMI®, çoklu-kart okuyucu, Hızlı Ethernet
  • Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 4.0, WLAN (802.11 b/g/n), Intel® Wireless Display desteği
  • 1.3MP kamera
  • Stereo hoparlörler ve SRS Premium Sound 3D™
  • Jest desteği ile geniş iki butonlu ClickPad, arka ışıklı tam boy A4 klavye
  • Ağırlık: 1.59kg’dan başlayan ağırlık
  • Boyutlar: 342mm  x 232mm x 19.9mm
Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14
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Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14
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sezgin87 6 yıl
bende aldim 3 bin tl para verdim cok ısınıyor Toshiba lar hemde sistemleri cok kotu satellite serisi aldim 3 bin tl yi HD 6520g ekran karti 6 gb rem i7 islemci cok kotu bir pc Toshiba dan yandim siz yanmayin toshiba kalitesiz urunleri cok pahaliya satan bir firma
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nurettinaz 7 yıl
Benim anlamadigim dizustleri ilk ciktigindan beri tatmin edici bir sarj suresi sunamazken artik ureticilerin neye guvenerek butunlesik pil kullanmaya basladiklarini anlamiyorum bir tane al sen guzel gozuksun hafif olsun ama bir sey oldu mu degisen parcasi olmasin kaldir at bu nedir direk cin mantigi
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armanatilgan 7 yıl
Aslında alttaki siyah şerit bir nebze güzel oluyor. Alt yazı filmin üstüne değilde siyah şeritte kalıyor. Dikey şerit olacağına yatay şerit olsun kanısındayım.
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DH Misafiri 7 yıl
Toshiba ultrabook işini iyi kıvırdı bence...Diğerleri süse renge konsantre ve üzerinde eksik slot var yetersiz. Bunlarda orjinal boyutta bence bu önemli..
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aspirin_00 7 yıl
toshiba yap şunu 15.6 da alalım
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Zuko 7 yıl
Siyah şerit olunca ne oluyor, anlamış değilim hâlâ.
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jovanovic 7 yıl Zuko
Erchamion

Siyah şerit olunca ne oluyor, anlamış değilim hâlâ.

Güzel duruyor bence...
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Tora 7 yıl
O kalınlıkla ultrabook demeleri ilginç
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myhotyro 7 yıl
Bu arada Toshiba gibi bir firmanın ultrabookların temel fonksiyonunu film izlemek olarak görmesi çok çok ilginç.
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Psydia 7 yıl myhotyro
myhotyro
Bu arada Toshiba gibi bir firmanın ultrabookların temel fonksiyonunu film izlemek olarak görmesi çok çok ilginç.

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myhotyro 7 yıl
armanatilgan
Her film 21:9 değil ki.

O zaman siyah dikey şerit göreceğiz. Hatta filmlerin belki %99 unda :)
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armanatilgan 7 yıl
Her film 21:9 değil ki.
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