Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14" Satellite U840 ve 21:9'luk 14.4" Satellite U840W

Bilgisayar dünyasının önde gelen isimlerinden Toshiba, iki yeni Ultrabook çözümü 14 inçlik Satellite U840 ile 21:9 ekranıyla gerçek sinematik film deneyimi sunan 14.4 inçlik Satellite U840W’yu duyurdu. Her iki model de önümüzdeki Ağustos ayında ülkemizde satışa sunulacak.
Dünyanın ilk 21:9 ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ünvanına sahip olan Satellite U840W, film seyrederken birçok kişinin şikayet ettiği siyah şeritler olmadan ve Harmon/Kardon imzalı stereo hoparlörleri ile SRS Premium 3D desteği sayesinde kullanıcılarına gerçekçi bir film izleme deneyimi sunuyor. Öte yandan Toshiba Split Screen sayesinde, 16:9 ekran çözünürlüğündeki uygulamalar çalıştırırken; Skype gibi iletişim uygulamaları da 5:9’luk ekranda rahatlıkla görüntülenebiliyor.
Lansmanı gerçekleştirilen bir diğer Ultrabook olan 14 inçlik Satellite U840 ise ultra-gümüş renkli alüminyum kasaya sahip. U840W gibi gelişmiş ses deneyimi sunan SRS Premium Sound 3D’ye destek sunan bilgisayar, AMD Radeon HD 7550M ile birlikte gelirken 9 saate kadar kesintisiz pil ömrü sunuyor.
Satellite U840W Teknik Özellikleri
- Ultrabook™için 3. jenerasyon Intel® Core™ işlemci
- LED arka ışık ile 36.6cm (14.4’’) 21:9 Sinematik TruBrite® ekran, 1792 x 768 piksel, parlaklık seviyesi 300 cd/m²
- RAM: 12GB’a kadar DDR3
- 256GB’a kadar yeni nesil SSD veya 500GB’a kadar HDD + 32GB SSD
- Tam-boy girişler: 3x USB 3.0 (1 adedi uykuda şarj özelliği sunar), HDMI®, çoklu-kart okuyucu, Hızlı Ethernet
- Kablosuz Bağlantı: Bluetooth® 4.0, WLAN (802.11 b/g/n), Intel® Wireless Display desteği
- 1.3 MP kamera
- Harman/kardon® stereo hoparlörler ve SRS Premium Sound 3DTM, ses kontrolü için kısayol tuşu
- Jest desteği ile geniş iki parmaklı ClickPad, arka ışıklı tam boy A4 klavye
- Ağırlık: 1.57kg’dan başlayan ağırlık
- Boyutlar: 368.5mm x 200mm x 20.8mm
- Renk: Ekran kapağı, bileklik ve alt kısımda kahverengi dokumalı yapı ile ‘değerli gümüş’ rengi
Satellite U840 Teknik Özellikleri
- Ultrabook™için 3. jenerasyon Intel® Core™ işlemci
- AMD Radeon™ HD 7550M
- LED arka ışık ile 35.6cm (14.0’’) TruBrite® ekran
- RAM: 8GB’a kadar DDR3
- 128 GB yeni nesil SSD veya 500GB’a kadar HDD + 32GB SSD(Hybrid)
- Tam boy girişler: 1x USB 3.0 (uykuda şarj özelliği sunar) , 2x USB 2.0, HDMI®, çoklu-kart okuyucu, Hızlı Ethernet
- Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 4.0, WLAN (802.11 b/g/n), Intel® Wireless Display desteği
- 1.3MP kamera
- Stereo hoparlörler ve SRS Premium Sound 3D™
- Jest desteği ile geniş iki butonlu ClickPad, arka ışıklı tam boy A4 klavye
- Ağırlık: 1.59kg’dan başlayan ağırlık
- Boyutlar: 342mm x 232mm x 19.9mm
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel duruyor bence...
+1
O zaman siyah dikey şerit göreceğiz. Hatta filmlerin belki %99 unda :)