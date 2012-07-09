Toshiba'dan iki yeni Ultrabook; 14" Satellite U840 ve 21:9'luk 14.4" Satellite U840W

Bilgisayar dünyasının önde gelen isimlerinden Toshiba, iki yeni Ultrabook çözümü 14 inçlik Satellite U840 ile 21:9 ekranıyla gerçek sinematik film deneyimi sunan 14.4 inçlik Satellite U840W’yu duyurdu. Her iki model de önümüzdeki Ağustos ayında ülkemizde satışa sunulacak.

Dünyanın ilk 21:9 ekranına sahip dizüstü bilgisayarı ünvanına sahip olan Satellite U840W, film seyrederken birçok kişinin şikayet ettiği siyah şeritler olmadan ve Harmon/Kardon imzalı stereo hoparlörleri ile SRS Premium 3D desteği sayesinde kullanıcılarına gerçekçi bir film izleme deneyimi sunuyor. Öte yandan Toshiba Split Screen sayesinde, 16:9 ekran çözünürlüğündeki uygulamalar çalıştırırken; Skype gibi iletişim uygulamaları da 5:9’luk ekranda rahatlıkla görüntülenebiliyor.

Lansmanı gerçekleştirilen bir diğer Ultrabook olan 14 inçlik Satellite U840 ise ultra-gümüş renkli alüminyum kasaya sahip. U840W gibi gelişmiş ses deneyimi sunan SRS Premium Sound 3D’ye destek sunan bilgisayar, AMD Radeon HD 7550M ile birlikte gelirken 9 saate kadar kesintisiz pil ömrü sunuyor.

Satellite U840W Teknik Özellikleri

Ultrabook™için 3. jenerasyon Intel® Core™ işlemci

LED arka ışık ile 36.6cm (14.4’’) 21:9 Sinematik TruBrite® ekran, 1792 x 768 piksel, parlaklık seviyesi 300 cd/m²

RAM: 12GB’a kadar DDR3

256GB’a kadar yeni nesil SSD veya 500GB’a kadar HDD + 32GB SSD

Tam-boy girişler: 3x USB 3.0 (1 adedi uykuda şarj özelliği sunar), HDMI®, çoklu-kart okuyucu, Hızlı Ethernet

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth® 4.0, WLAN (802.11 b/g/n), Intel® Wireless Display desteği

1.3 MP kamera

Harman/kardon® stereo hoparlörler ve SRS Premium Sound 3DTM, ses kontrolü için kısayol tuşu

Jest desteği ile geniş iki parmaklı ClickPad, arka ışıklı tam boy A4 klavye

Ağırlık: 1.57kg’dan başlayan ağırlık

Boyutlar: 368.5mm x 200mm x 20.8mm

Renk: Ekran kapağı, bileklik ve alt kısımda kahverengi dokumalı yapı ile ‘değerli gümüş’ rengi

Satellite U840 Teknik Özellikleri

Ultrabook™için 3. jenerasyon Intel® Core™ işlemci

AMD Radeon™ HD 7550M

LED arka ışık ile 35.6cm (14.0’’) TruBrite® ekran

RAM: 8GB’a kadar DDR3

128 GB yeni nesil SSD veya 500GB’a kadar HDD + 32GB SSD(Hybrid)

Tam boy girişler: 1x USB 3.0 (uykuda şarj özelliği sunar) , 2x USB 2.0, HDMI®, çoklu-kart okuyucu, Hızlı Ethernet

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 4.0, WLAN (802.11 b/g/n), Intel® Wireless Display desteği

1.3MP kamera

Stereo hoparlörler ve SRS Premium Sound 3D™

Jest desteği ile geniş iki butonlu ClickPad, arka ışıklı tam boy A4 klavye

Ağırlık: 1.59kg’dan başlayan ağırlık

Boyutlar: 342mm x 232mm x 19.9mm