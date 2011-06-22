Toshiba'dan Intel Atom işlemcili ve Windows 7 işletim sistemli tablet: WT110

Kısa bir süre içinde Android işletim sistemli tableti Thrive'i teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanan Toshiba firması, Computex etkinliğinde Windows 7 işletim sistemi ile Intel'in Atom işlemcisi desteğini arkasına alan tableti WT110'u tanıttı.

1.5 GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z670 Oak Trail işlemcisinden, 512 MB RAM'den ve Intel GMA 600 grafik biriminden güç alan tablette 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran yer alıyor. Biri görüntülü konuşma için, diğeri anı yakalamak için (3 MP) iki tane kameraya sahip tablette, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, USB 3.0, SD kart okuyucu ve görüntüyü daha büyük ekrana (LCD / Plazma TV) aktarabilmek için HDMI portu göze çarpan detaylar arasında.



Toshiba WT110'un bu aydan itibaren Japonya'da satışa sunulması öngörülürken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.



http://notebookitalia.it/tablet-toshiba-wt110-windows-7-intel-atom-z670-e-10-pollici-11867