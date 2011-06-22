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Toshiba'dan Intel Atom işlemcili ve Windows 7 işletim sistemli tablet: WT110

7 yıl
9b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Toshiba'dan Intel Atom işlemcili ve Windows 7 işletim sistemli tablet: WT110
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Kısa bir süre içinde Android işletim sistemli tableti Thrive'i teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanan Toshiba firması, Computex etkinliğinde Windows 7 işletim sistemi ile Intel'in Atom işlemcisi desteğini arkasına alan tableti WT110'u tanıttı.
1.5 GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z670 Oak Trail işlemcisinden, 512 MB RAM'den ve Intel GMA 600 grafik biriminden güç alan tablette 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran yer alıyor. Biri görüntülü konuşma için, diğeri anı yakalamak için (3 MP) iki tane kameraya sahip tablette, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, Bluetooth, USB 3.0, SD kart okuyucu ve görüntüyü daha büyük ekrana (LCD / Plazma TV) aktarabilmek için HDMI portu göze çarpan detaylar arasında.
Toshiba WT110'un bu aydan itibaren Japonya'da satışa sunulması öngörülürken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.
Toshiba'dan Intel Atom işlemcili ve Windows 7 işletim sistemli tablet: WT110
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http://notebookitalia.it/tablet-toshiba-wt110-windows-7-intel-atom-z670-e-10-pollici-11867 Yorum Yaz
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napolyon94 7 yıl
512 ram mi ???? win 7 de 512 ram ????
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ottmn 7 yıl
Şshsen fiat'ı uçuk olmazsa nettbook ve android tabletler yerine rahatlıkla bunu tercih edilebilirim.
Yanlış anlaşılmasın android i sevmediğimden değil windows alışkanlığından dolayı.
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-mehmet- 7 yıl
windows 7 dokunmatik sistemler için geliştirilmiş bir işletim sistemi olmadığından kullanımın baya sıkıntılı olacağını düşünüyorum.
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Mr.Legend 7 yıl
ne kadar pil ömrü var acaba
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