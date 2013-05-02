Toshiba'dan iş odaklı yeni tablet bilgisayar, "WT30"

Bilgisayar sektörünün önemli oyuncularından Toshiba, daha çok iş odaklı çalışan mobil kişiler için geliştirdiği yeni tablet bilgisayar modelini resmi olarak duyurdu.

WT30 ismine sahip olan tablet bilgisayar modeli, plastik malzeme yapısı ile hazırlanmış durumda ve Toshiba'ya göre cihazın iç bileşenlerinin düşme ya da çarpma gibi durumlarda zarar görmeden çalışmaya devam edebiliyor. Sürekli olarak hareket halinde olan kişiler için hazırlanmış olan tablet teknik olarak, 11.6-inç Full HD parlama yapmayan dokunmatik ekrana, beraberinden her türlü yazma ya da imza işlemleri için gelen "DigitizerPen" isimli kaleme, şimdilik tam ayrıntısı firma tarafından açıklanmayan ancak Intel tarafından Ultrabook modelleri için geliştirilen bir işlemciye ve SSD depolama biriminr sahip olacağı belirtilen WT30, Windows 8 Pro işletim sistemi üzerine kurulmuş.

229x189x12.4mm boyutlara sahip olan Toshiba WT30'ün, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 ve mobil HSPA+/LTE kablosuz bağlantı destekleri yanında, HDMI, USB3.0 portları da üzerinde unutulmamış. SD hafıza kartları ile hafızası arttırılabilen tablet, Intel'in Wireless Display teknolojisine de destek veriyor.

Tüm teknik detayları ortada olmasa da sürekli mobil kullanıcılar için iyi bir alternatif sunacağı belirtilen Toshiba WT30'un, 2013'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.

http://tablet-news.com/2013/05/02/toshiba-debuts-wt310-windows-8-pro-tablet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TabletNews+%28Tablet+News%29