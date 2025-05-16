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    ABD, 90 bin tonluk nükleer atığı yeni nesil reaktörlerde kullanacak

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump liderliğindeki yönetim, nükleer yakıt veya nükleer atık ve radyoaktif plütonyumun gelişmiş reaktörler için yakıta dönüştürülmesi planlıyor.

    ABD, biriken nükleer atıkları yeni nesil reaktörlerde kullanacak Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump liderliğindeki yönetim, ülke genelinde depolanan nükleer atıkların ve radyoaktif plütonyumun ileri düzey nükleer reaktörlerde yeniden yakıt olarak kullanılmasını sağlayacak adımları değerlendiriyor. Aktarılanlara göre, Beyaz Saray’da nükleer enerjiye ilişkin dört ayrı başkanlık emri taslağı üzerinde çalışmalar sürüyor.

    Enerji sektöründeki bu girişim, ABD’nin temiz enerji hedefleriyle doğrudan bağlantılı. Yapay zeka tabanlı veri merkezlerinin elektrik talebini artırmasıyla birlikte, karbon salımı yapmayan enerji kaynaklarına yönelim stratejik bir zorunluluk haline geldi. Nükleer enerji, bu bağlamda düşük emisyonlu ve yüksek kapasiteli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    Uzun yıllar boyunca nükleer enerji alanında öncü konumda bulunan ABD, son yıllarda Çin ve Rusya’nın agresif yatırımları karşısında geri planda kalmaya başladı. Çin, yeni nükleer santraller kurma hızında dünyada açık ara liderliğine oynarken; Rusya ise reaktör teknolojisi ihracatıyla küresel pazarda etkisini artırmayı hedefliyor. Bu rekabet ortamı, ABD’yi de nükleer alanda yeni stratejiler geliştirmeye itiyor.

    90 bin ton nükleer atık yakıta dönüştürülebilir

    ABD, biriken nükleer atıkları yeni nesil reaktörlerde kullanacak Tam Boyutta Gör
    ABD genelinde yaklaşık 70 nükleer tesiste depolanan toplam 90 bin metrik tonluk nükleer atık, potansiyel olarak ileri nesil reaktörlerde yeniden yakıt olarak kullanılabilir. Bu yaklaşım, hem atık sorununu azaltabilir hem de enerji üretiminde maliyetleri düşürebilir. Reuters’ın haberine göre, Beyaz Saray’daki taslak emirlerden biri, harcanmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesini ve plütonyumun enerji üretiminde değerlendirilmesini içeriyor.

    Taslak emirlerden bir diğeri, yeni nükleer santrallerin kurulumu üzerindeki federal kontrolün artırılmasını öngörüyor. Halihazırda bağımsız bir kurum olan Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), bu alandaki ana otorite konumunda. Ancak Trump yönetiminin, NRC’nin yetkilerini sınırlandırarak daha hızlı lisanslama ve tasarım onayı süreçleri hedeflediği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/us-would-assess-nuclear-waste-plutonium-reactor-fuel-under-draft-order-2025-05-15/ https://interestingengineering.com/energy/us-nuclear-waste-recycle-reactor-fuel
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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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