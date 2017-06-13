Tim Cook, Apple'ın otomobil projesini resmen açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook nihayet Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisi üzerinde çalıştığını doğruladı. Şirketin otomobil alanındaki çalışmaları yıllarca bir sır olarak kalmıştı ancak Cook, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Apple'ın sessizce kapalı kapılar ardında otonom araçlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Cook, Apple'ın 5 Haziran'daki WWDC konferansında verdiği bir röportajda, otonom sistemlere odaklandıklarını ve bunu çok önemli temel bir teknoloji olarak gördüklerini söylemişti. Apple'ın patronu otonom araç projesini tüm AI (yapay zeka) projelerinin anası olarak gördüklerini söylerken, gerçekten de üzerinde çalışılması en zor projelerden biri olduğunu ifade etti.

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Apple şimdiye kadar otomobil teknolojisi üzerinde çalıştıklarını itiraf etmemişti ancak Financial Times'a göre, şirket Ford ve Mercedes-Benz gibi şirketlerden onlarca otomotiv uzmanı transfer etmiş durumda. Bloomberg'e göre, otomotiv üzerinde çalışan 1000'den fazla mühendis var.

Apple'ın sürücüsüz otomobil çalışmaları şirket içinde "Project Titan" olarak biliniyor. Başlangıçta Apple'ın kendi otomobili üzerinde çalıştığı tahmin ediliyordu, ancak şirketin şu anda otonom yazılım inşa etmeye odaklandığı düşünülüyor. Bloomberg Televizyonu'ndaki röportajda Cook'un, sonuç olarak Apple'ın kendi otomobilini üretip üretmeyeceğini açıklama konusunda tereddür yaşadığı da açık bir şekilde görülebiliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-13/cook-says-apple-is-focusing-on-making-an-autonomous-car-system