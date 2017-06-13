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Tim Cook, Apple'ın otomobil projesini resmen açıkladı

Teknoloji devi Apple'ın bir numaralı ismi Tim Cook, yıllardır konuşulan ama buna rağmen bir sır olarak kalmayı başaran otonom araç projesi hakkındaki ilk resmi açıklamayı yaptı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
27,3b
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28
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple CEO'su Tim Cook nihayet Apple'ın sürücüsüz araç teknolojisi üzerinde çalıştığını doğruladı. Şirketin otomobil alanındaki çalışmaları yıllarca bir sır olarak kalmıştı ancak Cook, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Apple'ın sessizce kapalı kapılar ardında otonom araçlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Cook, Apple'ın 5 Haziran'daki WWDC konferansında verdiği bir röportajda, otonom sistemlere odaklandıklarını ve bunu çok önemli temel bir teknoloji olarak gördüklerini söylemişti. Apple'ın patronu otonom araç projesini tüm AI (yapay zeka) projelerinin anası olarak gördüklerini söylerken, gerçekten de üzerinde çalışılması en zor projelerden biri olduğunu ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone 8 sızıntısı cihazın final tasarımını ortaya çıkardı"
Apple şimdiye kadar otomobil teknolojisi üzerinde çalıştıklarını itiraf etmemişti ancak Financial Times'a göre, şirket Ford ve Mercedes-Benz gibi şirketlerden onlarca otomotiv uzmanı transfer etmiş durumda. Bloomberg'e göre, otomotiv üzerinde çalışan 1000'den fazla mühendis var.
Apple'ın sürücüsüz otomobil çalışmaları şirket içinde "Project Titan" olarak biliniyor. Başlangıçta Apple'ın kendi otomobili üzerinde çalıştığı tahmin ediliyordu, ancak şirketin şu anda otonom yazılım inşa etmeye odaklandığı düşünülüyor. Bloomberg Televizyonu'ndaki röportajda Cook'un, sonuç olarak Apple'ın kendi otomobilini üretip üretmeyeceğini açıklama konusunda tereddür yaşadığı da açık bir şekilde görülebiliyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-13/cook-says-apple-is-focusing-on-making-an-autonomous-car-system Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Güncelleme gelince arabanın hızı yavaşlar
200 km hıza çıkabiliyor diye satarlar son güncelleme ile anca 60 kmh yaparsınız
2 Yanıt Yanıtla +68
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FRAPS_TR 2 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
B.k atmak kanımızda var milletçe...

Yeni ayfonun hayırlı olsun kardeş
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DH Misafiri 2 yıl
Artık her yıl yeni sürümünü çıkartıp milleti galeri kuyruklarında bekletir
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1 Avatar
AlicanNalbat 2 yıl FRAPS_TR
İşte bakın kafa yapısı bu. 😂😂😂
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drjacob 2 yıl
fiyatı kaç para olacak ?
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Hasegawa 2 yıl
E simdi bu arabalar bizim trafik kurallarina da uymaz. Apple kendi kurallarini uygulatmak ister, yoksa calistirmaz arabayi. Lastigi, benzini, motor yagi, aklina ne gelirse Apple'dan almayi sart kosar, almazsan garanti disi birakir. 4 lastige 7.999, 4 Lt motor yagina 699 TL fiyat ceker. Onun standarlarina uymayan yola cikarirsan kulalnici hatasi deyip yine garanti disi birakir. :D
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gica1985 2 yıl
bence bunu yaparsa bi apple yapar
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AirSupport 2 yıl
Bu aralar da araba işine girmek moda oldu heralde herkes giriyor bakalım.
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kadirirdem 2 yıl
Güncelleme desteği kesileceğine yakın bir güncelleme ile arabayı tekleme yaptırırlar.
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Kaiser75 2 yıl
Bu da iphone gibi olur. Bi ton para verip alınır kasıntı yapılır
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Amd64x2 2 yıl
Temcit pilavi gibi onumuze koyup duruyordunuz simdide sır diyorsunuz. Ustelik projenin adini bile biliyormussunuz bu nasil sır titan71 (haberi kimin yaptginabakmadim)
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axaxa 2 yıl
Mümkünse Türkiye'ye gelmesin bu iyice soğutmasınlar markadan 😄
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haberelectro 2 yıl
Apple kendi yol agini kurar sonra da cikardigi yazilmi sadece bu yolda calisacak sekilde programlar. Yoldan gecislerde ucretli olur. Kafalar miss.
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