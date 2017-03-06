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Toshiba’nın bellek bölümüne TSMC de talip

Toshiba’nın büyük bir kısmını satışa sunduğu bellek bölümüne Foxconn ve Güney Koreli SK Hynix’in ardından Tayvanlı yarı iletken tedarikçisi TSMC de talip olduğunu duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba’nın bellek bölümüne TSMC de talip
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Nükleer santral inşaatlarının mali durumunu altüst ettiği Japon teknoloji devi Toshiba, geçtiğimiz haftalarda şirkete ait bellek bölümünün büyük bir kısmının satılacağını duyurmuştu. Toshiba’nın, Samsung’un ardından en büyük ikinci bellek üreticisi olması pek çok şirketin bu satışa yoğun ilgi göstermesine neden olmuştu zira satın alan şirketin de bir bellek üreticisi olması halinde Samsung’un liderlik koltuğundan indirilmesi söz konusuydu.
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Toshiba’nın kapısını çalan ilk şirket Güney Koreli üretici SK Hynix olurken Foxconn’un da bellek bölümünü istediği ileri sürülmüştü. Potansiyel talipler listesinde adı geçen bir diğer Tayvanlı imalatçı TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) de geçtiğimiz günlerde Toshiba’ya bir teklif götürerek bellek bölümünün bir kısmını satın alarak Toshiba’yla üretim ortağı olmak istediğini açıkladı. Dünyanın ilk özel yarı iletken imalatçısı olan şirket son yıllarda özellikle Apple’ın iPad ve iPhone’larda kullanılan işlemcileri üretmesiyle adından oldukça söz ettirir hale gelmişti.

Qualcomm, NVIDIA ve AMD gibi önemli şirketlerin de ürün tedarikini yapmış olan TSMC, şimdi Toshiba’yla birlikte 3D NAND bellekleri üretmek istiyor. Samsung’un önemli bir paya sahip olduğu 3D NAND pazarında Toshiba’yla birlikte iyi bir konuma sahip olmak isteyen TSMC; Toshiba’yı anlaşmaya ikna etmek için Tayvan’da üretim maliyetlerini düşüreceğini ve Toshiba’nın satış sonrasında da kazançlı çıkacağını ileri sürüyor.

Samsung'a Meydan Okuyabilir 

Toshiba’nın teklife ne yanıt vereceği henüz belli değil ancak olası bir anlaşmayla şirketin bellek alanında Samsung’a meydan okuyabilme düşüncesi Toshiba’nın ilgisini çekebilir. Tabi şirketin tüm teklifleri değerlendirmesi için sahip olduğu zaman da daralmaya başlıyor. Şirket nisan ayının başında bellek bölümüyle Toshiba’nın bağlarını kopararak bölümü farklı bir şirket haline getireceğini ve daha sonra bu yeni şirketin yeni sahibiyle beraber küçük bir ortaklık payına sahip olacağını açıklamıştı. 


http://wccftech.com/tsmc-part-toshibas-memory-business/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Yiyecekler güzelim firmayı...
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axaxa 2 yıl
O işe girmeyecektin be toshiba.Neyse laptoplarında ısınıyodu zaten .p
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haydarkarapuar 2 yıl
beyaz eşyayı koç alacam dedi ne oldu o
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Eeltorm 2 yıl
Sk Hynix' e gider umarım çok iyi iş çıkarırlar alırlarsa.
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