TouchJet Pond ile duvarınız dokunmatik oluyor





Geçtiğimiz Ağustos ayında standart televizyon ekranını dokunmatik bir yüzeye dönüştüren TouchJet Wave projesi Indiegogo platformu üzerinden başarıya ulaşan TouchJet, bu kez duvarınızı dev bir dokunmatik yüzeye dönüştürecek yeni bir projeksiyon cihazı ile karşımızda.





TouchJet bu kez herhangi bir destek platformuna başvurmamış ve cihazının doğrudan satışını yapıyor. TouchJet Pond adındaki projeksiyon cihazı herhangi bir düz yüzeyi 80 inçlik dokunmatik bir alana dönüştürebiliyor. Tabii dokunmatik etkileşim sadece bağlı interaktif ekran kalemi ile birlikte oluyor. Cihaz kalemin dokunuşlarını algılayarak bunu ekrana yansıtıyor. Bunun haricinde parmaklarınızı kullanamıyorsunuz.





Cihaz teknik olarak gücünü 1.6 GHz hızında çalışan dört Cortex-A9 çekirdekli bir işlemciden alıyor ve 1GB DDR3 bellek ile geliyor. 4GB dahili bellek yanında 16GB ek depolama kapasitesi mevcut. Android 4.4 işletim sistemi barındıran cihaz Bluetooh kablosuz bağlantı teknolojisini kullanıyor. İşletim sistemi sayesinde geniş bir hareket alanı mevcut. Ayrıca bir Bluetooth fare aksesuarı da bulunuyor.





TouchJet Pond bunun haricinde mini-HDMI portu ile bir projeksiyon cihazı görevi de görüyor. Yine Miracast ve DLNA standartları ile kablosuz olarak farklı cihazlardan görüntü aktararak duvara yansıtabiliyorsunuz. Bir amiral gemi akıllı telefon fiyatında olan TouchJet Pond, oturma odasına girmek için oldukça pahalı bir ürün gibi duruyor.

http://touchjet.com/pond/