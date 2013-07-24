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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota, Winglet isimli kişisel ulaşım aracının testlerine halka açık yollarda başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toyota, Winglet isimli kişisel ulaşım aracının testlerine halka açık yollarda başladı
Japonya merkezli büyük ve önemli otomobil üreticilerinden Toyota, Winglet isimli kişisel ulaşım aracının testlerine halka açık yollarda başladığını duyurdu.
İki tekerlekli kişisel ulaşım aracı Winglet, Toyota'ya göre güvenli ve eğlenceli bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla geliştiriliyor. Oldukça kompakt boyutlarda hazırlanan araç, Tsukuba şehrinin Mobility Robot Deneysel Bölgesi'nde yapılacak testler ile özellikle şehir şartlarına uyum ve güvenlik konularında sınanacak. İlk evresinin 2014 yılının Mart ayına kadar sürmesi beklenen testler, 80 kişilik bir ekip tarafından yapılacak ve bütün deneme süreci 2016 yılına kadar sürecek.
Toyota tarafından yetişkin insanlar yanında çocuklar için de daha ufak boyutlu versiyonları hazırlanan Winglet hakkında firma tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, kişisel ulaşım aracının performansını rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Toyota, Winglet isimli kişisel ulaşım aracının testlerine halka açık yollarda başladı

http://www2.toyota.jp/en/news/13/07/0723.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TShibumi 6 yıl en beğenilen
Eğer engelli değilseniz bu cihazın faydadan çok zararı var. Bu kadar düz bir yerde yaşıyorsan zaten yürüsen bile yorulmazsın. En güzeli al bir katlanır bisiklet, istediği yere daha keyifli ve hızlı bir şekilde git. Hiç olmazsa hem sağlığına hem cebine hem de doğaya bir faydan olur.
Eğer engelli değilseniz bu cihazın faydadan çok zararı var. Bu kadar düz bir yerde yaşıyorsan zaten yürüsen bile yorulmazsın. En güzeli al bir katlanır bisiklet...
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DH Misafiri 6 yıl
o şipşakcı kimse 500 tane foto çekmiştir heralde.şakır şakır durmak bilmiyor adam.
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fuckulteli 6 yıl
Ginder vardı, AVM'lerde güvenlik görevlileri bunlarla turluyor artık AVM'leri.. Bu yeni geliştirilen Winglet'in farkı ne ki? Tekerleri biraz daha küçük gözüküyor, sanki biraz daha kolay kullanımı var bu yüzden. Ama Ginger 'ın biraz gelişmişini anımsattı bana.
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DigitalKral 6 yıl
Türkiye iş yapmaz. O kadar dengesiz yapılmış yol var ki. Bırak bununla gitmeyi yürüyemiyorsun bile.
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Puskév 6 yıl
Türkiyede düşünemiyorum
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makaramasuko 6 yıl
Bunlarda yok muydu ya ?
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UçanAtPegasus 6 yıl
Yeni icat edilmedi ki bunlar
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onur01651 6 yıl
Bugün al, yarın çalarlar.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
japonlarda obez olmak istiyor anlaşılan
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TShibumi 6 yıl en beğenilen
Eğer engelli değilseniz bu cihazın faydadan çok zararı var. Bu kadar düz bir yerde yaşıyorsan zaten yürüsen bile yorulmazsın. En güzeli al bir katlanır bisiklet, istediği yere daha keyifli ve hızlı bir şekilde git. Hiç olmazsa hem sağlığına hem cebine hem de doğaya bir faydan olur.
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