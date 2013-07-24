Toyota, Winglet isimli kişisel ulaşım aracının testlerine halka açık yollarda başladı

Japonya merkezli büyük ve önemli otomobil üreticilerinden Toyota, Winglet isimli kişisel ulaşım aracının testlerine halka açık yollarda başladığını duyurdu.

İki tekerlekli kişisel ulaşım aracı Winglet, Toyota'ya göre güvenli ve eğlenceli bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla geliştiriliyor. Oldukça kompakt boyutlarda hazırlanan araç, Tsukuba şehrinin Mobility Robot Deneysel Bölgesi'nde yapılacak testler ile özellikle şehir şartlarına uyum ve güvenlik konularında sınanacak. İlk evresinin 2014 yılının Mart ayına kadar sürmesi beklenen testler, 80 kişilik bir ekip tarafından yapılacak ve bütün deneme süreci 2016 yılına kadar sürecek.

Toyota tarafından yetişkin insanlar yanında çocuklar için de daha ufak boyutlu versiyonları hazırlanan Winglet hakkında firma tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, kişisel ulaşım aracının performansını rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www2.toyota.jp/en/news/13/07/0723.pdf