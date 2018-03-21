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Toyota, etanol ile çalışan bir Prius prototipi geliştirdi

Japon üretici, dünya etanol üretiminde ikinci sırada yer alan Brezilya için yüzde 100 yenilenebilir E100 etanol ile çalışan bir Prius hibrit prototipi geliştirdi.
1 yıl
1,7b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota, etanol ile çalışan bir Prius prototipi geliştirdi
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Japon otomobil devi Toyota, Brezilya pazarı için özel olarak hibrit Prius modelinin benzin ve etanol (etil alkol) ile çalışan bir başka versiyonunu geliştirdi. Prius Hybrid Flexible-Fuel Vehicle (FFV) adındaki prototip araç, hem benzin hem de etanol gibi bitki kökenli yakıtlar kullanarak çalışıyor.

Sao Paulo Eyalet Hükumeti desteği ile Toyota tarafından geliştirilen otomobil ile Brezilya’daki karbon dioksit salınımının azaltılması hedefleniyor.

E100 etanol kullanıyor 

Toyota, standart Prius hibrit ünitesinin yanı sıra yüzde 100 yenilenebilir olan E100 etanol de kullanan otomobilin bildiğimiz benzin-elektrik kullanan hibrit versiyonlardan çok daha fazla çevreci olduğunu iddia ediyor. Brezilya, etanol üretiminde dünyada ikinci sırada bulunuyor.

Prius FFV şuan sadece bir prototip. Japon üretici bu prototipi gerçek koşullar üzerinde test ederek motorun performansında veya diğer sistemlerde bir sorun olup olmadığını değerlendirmeye çalışıyor.

Bu prototip, Toyota’nın 2050 yılında 2010’a kıyasla karbon dioksit salınımlarını yüzde 90 oranında düşürme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Etanol nedir? 

Etanol, hem alkol hem de yakıt olarak kullanılabilen bitkisel, yanıcı, renksiz, kimyasal bir bileşiktir. Genellikle şeker kamışı ve mısırdan üretilmektedir. Ancak, şeker kamışı ve pancarından üretilen etanol daha verimli olmaktadır.

Etanol, çevre sorunlarını ve hava kirliliğini önlemek, akaryakıt maliyetlerini ve tüketimi azaltmak için benzine karıştırılarak kullanılabilmektedir. E10 ve E85 olarak adlandırılan karışımlar sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 85 etanol içermektedir. Bu oran arttıkça motorlar için uygunluğu azaldığı için, belli bir oranın üzerinde kullanılamamaktadır.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/toyota-reveals-prius-ffv-concept-can-run-ethanol Yorum Yaz
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balcis 1 yıl en beğenilen
memur üfletirse koku depodan geliyor amirim ondan promil çıktı derler.
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carloska 1 yıl
şeker fabrikalarını neden sattığımız belli oldu.. bi tarafta askerlerimiz topraklarımız için şehit olurken diğer tarafta kendi topraklarımızı peşkeş çekiyoruz..
şeker fabrikalarını neden sattığımız belli oldu.. bi tarafta askerlerimiz topraklarımız için şehit olurken diğer tarafta kendi topraklarımızı peşkeş çekiyoruz....
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1ses1 1 yıl
Araçların dış görünüşü pek umrumda olmaz ama çok çirkin araçları var toyota nın. Gözlerimi tırmalıyor her seferinde.
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JQKER 1 yıl
memleketteki tarlalar işe yaramıyordu , artık bol bol pancar ekeriz yakıt üretiriz. şimdi petrol şeyhleri düşünsün
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LastShip 1 yıl
Şimdi neden şeker fabrikasını özelleştiriyoruz daha iyi anladım.
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kkvan 1 yıl
Elektrikçilere gelsin
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carloska 1 yıl
şeker fabrikalarını neden sattığımız belli oldu.. bi tarafta askerlerimiz topraklarımız için şehit olurken diğer tarafta kendi topraklarımızı peşkeş çekiyoruz..
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balcis 1 yıl en beğenilen
memur üfletirse koku depodan geliyor amirim ondan promil çıktı derler.
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