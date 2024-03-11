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    Toyota Prius, en çevreci otomobil seçildi

    Toyota'nın Prius modeli 'En Çevreci Otomobil' ödülüne layık görüldü. Plug-in hibrit motora sahip Prius modeli, 71 Yeşil Puan kazanarak değerlendirmenin ilk sırasına yerleşti.

    Toyota Prius, en çevreci otomobil seçildi

    Toyota'nın Prius modeli 'En Çevreci Otomobil' ödülüne layık görüldü. Plug-in hibrit motora sahip Prius modeli, 71 Yeşil Puan kazanarak değerlendirmenin ilk sırasına yerleşti.

    Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın 1997 yılında tanıtılmasından bu yana çevreci otomobiller konusunda öncü olan Prius modeli, son nesliyle yeni ödüller kazanmaya devam ediyor.

    Amerikan Verimli Enerji Ekonomisi Konseyi (ACEEE) tarafından her yıl düzenlenen GreenerCars araştırmasında, Toyota Prius ilk sırada yer aldı.

    Toyota'nın plug-in hibrit motora sahip Prius modeli, 71 Yeşil Puan kazanarak değerlendirmenin ilk sırasına yerleşti.

    Prius, 2024'teki başarısıyla birlikte daha önce 2020 ve 2022'de de 'En Çevreci Otomobil' listesinin en üstünde konumlanmıştı. Bununla birlikte en çevreci araçlar araştırmasında, ilk 10'da Toyota'ya ait tam hibrit Camry, plug-in hibrit Prius ,RAV4 ve tam elektrikli bZ4X dahil olmak üzere 5 araç yer aldı.

    ACEEE, GreenerCars puanlarını hesaplamak için 2024 model yılına ait her bir otomobili, araç üretiminin ve bertarafının, yakıt veya elektrik üretimi/dağıtımının ve araç egzoz emisyonlarıyla ilişkili hava kirliliğinin insan sağlığına zararları açısından değerlendirmeler yapıyor. ACEEE, yaptığı bu değerlendirmelerin içerisinde benzinli, dizel, elektrikli, tam hibrit ve plug-in hibrit dahil olmak üzere 1200'den fazla model için yeşil puan ataması yapıyor.

    Toyota'nın 5'incisi nesil Prius modeli, dinamik sürüş performansı, artırılmış verimliliği, yeni iç ve dış tasarımıyla, 25 yıl önce başlayan yenilikçi olma geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

    Toyota'nın yeni nesil plug-in hibrit sistemini kullanan Prius, 19 g/kilometre ile modelin şimdiye kadarki en düşük karbondioksit emisyon değerini sunuyor.

    Yeni Prius, daha dinamik sürüşler sağlayan güç artışının yanı sıra günlük sürüşlerin çoğunu tam elektrikli modunda gerçekleştirecek şekilde tasarlandı. Yeni 13.6 kWh lityum iyon batarya sayesinde 69 kilometre elektrikli modda sürüş gerçekleştirebiliyor. Maksimum enerji verimliliği için temiz enerji, tavandaki opsiyonel güneş panelleriyle de elde edilebiliyor. Maksimum verimlilik adına güneş panelleri her gün 8 kilometre elektrikli menzili üretebiliyor.

    Araç birkaç gün park edildiğinde ise paneller bataryayı tamamen şarj edebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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