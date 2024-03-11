Toyota Prius, en çevreci otomobil seçildi

Toyota'nın Prius modeli 'En Çevreci Otomobil' ödülüne layık görüldü. Plug-in hibrit motora sahip Prius modeli, 71 Yeşil Puan kazanarak değerlendirmenin ilk sırasına yerleşti.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın 1997 yılında tanıtılmasından bu yana çevreci otomobiller konusunda öncü olan Prius modeli, son nesliyle yeni ödüller kazanmaya devam ediyor.

Amerikan Verimli Enerji Ekonomisi Konseyi (ACEEE) tarafından her yıl düzenlenen GreenerCars araştırmasında, Toyota Prius ilk sırada yer aldı.

Toyota'nın plug-in hibrit motora sahip Prius modeli, 71 Yeşil Puan kazanarak değerlendirmenin ilk sırasına yerleşti.

Prius, 2024'teki başarısıyla birlikte daha önce 2020 ve 2022'de de 'En Çevreci Otomobil' listesinin en üstünde konumlanmıştı. Bununla birlikte en çevreci araçlar araştırmasında, ilk 10'da Toyota'ya ait tam hibrit Camry, plug-in hibrit Prius ,RAV4 ve tam elektrikli bZ4X dahil olmak üzere 5 araç yer aldı.

ACEEE, GreenerCars puanlarını hesaplamak için 2024 model yılına ait her bir otomobili, araç üretiminin ve bertarafının, yakıt veya elektrik üretimi/dağıtımının ve araç egzoz emisyonlarıyla ilişkili hava kirliliğinin insan sağlığına zararları açısından değerlendirmeler yapıyor. ACEEE, yaptığı bu değerlendirmelerin içerisinde benzinli, dizel, elektrikli, tam hibrit ve plug-in hibrit dahil olmak üzere 1200'den fazla model için yeşil puan ataması yapıyor.

Toyota'nın 5'incisi nesil Prius modeli, dinamik sürüş performansı, artırılmış verimliliği, yeni iç ve dış tasarımıyla, 25 yıl önce başlayan yenilikçi olma geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

Toyota'nın yeni nesil plug-in hibrit sistemini kullanan Prius, 19 g/kilometre ile modelin şimdiye kadarki en düşük karbondioksit emisyon değerini sunuyor.

Yeni Prius, daha dinamik sürüşler sağlayan güç artışının yanı sıra günlük sürüşlerin çoğunu tam elektrikli modunda gerçekleştirecek şekilde tasarlandı. Yeni 13.6 kWh lityum iyon batarya sayesinde 69 kilometre elektrikli modda sürüş gerçekleştirebiliyor. Maksimum enerji verimliliği için temiz enerji, tavandaki opsiyonel güneş panelleriyle de elde edilebiliyor. Maksimum verimlilik adına güneş panelleri her gün 8 kilometre elektrikli menzili üretebiliyor.

Araç birkaç gün park edildiğinde ise paneller bataryayı tamamen şarj edebiliyor.

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Toyota Prius, en çevreci otomobil seçildi