Togg C SUV'un teknik özellikleri ve batarya kapasitesi (Özel Haber)

Tam Boyutta Gör 29 Ekim'de Gemlik fabrikasının, 9 Kasım'da da ilk deneyim merkezinin açılışını gerçekleştiren Togg, artık ilk modeli C SUV için geri sayım aşamasında. Halihazırda homologasyon testleri yapılan aracın Şubat 2023'te siparişe açılması ve Mart 2023'te yollara çıkması planlanıyor.

Henüz Togg C SUV'un iç ve dış tasarımını seri üretim bandından inen ilk model de dahil olmak üzere pek çok kez gördük. Ancak donanımlar ve özellikle teknik özellikler tarafında hala bazı boşluklar var. Biz de DonanımHaber olarak daha önce açıklanan bilgilerle yeni edindiğimiz bilgileri harmanlayarak bu boşlukları siz değerli okurlarımız için doldurmaya çalışacağız.

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Togg'un ilk modeli bilindiği gibi C segmentinde bir SUV olacak. Aldığımız bilgiye göre Togg C SUV 4599 mm uzunluğa, 1886 mm genişliğe, 1676 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip olacak. SUV'un yerden yüksekliği ise 196 mm olacak. Bu ölçülerin bulunduğu segmente göre oldukça iyi olduğunu belirtelim.

Togg C SUV ölçüleri 🚗 - Togg C SUV Seres 3 Volvo C40 Recharge Ioniq 5 Uzunluk: 4599 mm 4385 mm 4440 mm 4635 mm Genişlik: 1886 mm 1850 mm 1873 mm 1890 mm Yükseklik: 1676 mm 1650 mm 1596 mm 1605 mm Aks mesafesi: 2890 mm 2655 mm 2702 mm 3000 mm

Togg'un batarya kapasitesi ne kadar 🔋

Tam Boyutta Gör Togg menzili kaç kilometre olacak? sorusu oldukça merak konusu. Bu noktada yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre Togg C SUV, güç ve menzil olarak iki farklı seçeneğe sahip olacak. Tek motorlu versiyonda, arka akstaki elektrik motoru 210 hp güç üretecek. Bu versiyonda standart menzil ve uzun menzil olmak üzere iki farklı batarya seçeneği göreceğiz. Standart menzil versiyonda 52.4 kWsa batarya paketiyle WLTP'ye göre 310 km menzil hedefleniyor.

Uzun menzil versiyonda ise 88.5 kWsa batarya paketiyle hedeflenen menzil 510 km'ye kadar çıkıyor. Togg C SUV'un bir de iki elektrik motoruyla toplam 435 hp güç sunan versiyonu olacak. Bu versiyon sadece 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile satılacak. İki motorlu versiyonun menzili şu an için tam olarak belli değil. Öte yandan, bataryalar DC hızlı şarj istasyonlarında 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabilecek.

Tam Boyutta Gör Togg C SUV'u birkaç kez yakından gördük ancak gördüğümüz model en üst paketti. Bu pakette ince LED farlar, lale motifli ön panjur ve bu panjurdan esinlenen tasarıma sahip 19 inç jantlar bulunuyor. Togg C SUV'da geleneksel yan aynaların yerini aldığını görmüştük ancak prototipte tanıtılan dijital aynaların en üst pakette opsiyon olarak sunulacağı bilgisini aldık. Bunun yanı sıra yan camları saran krom çerçeveler ve arkadaki boydan boya uzanan ince stop lambaları da dikkat çeken tasarım detayları arasında.

Togg C SUV'un iç mekanında ise en baştan beri dikkat çeken, boydan boya uzanan ekranlar giriş seviyesinden itibaren standart olacak. Direksiyon simidi de tamamlandı ve üzerindeki dokunmaya duyarlı düğmeler ile aracın fonksiyonları kontrol edilebiliyor. Sürücünün önündeki gösterge ekranı hariç diğer bölüm tamamen dokunmatik. Ancak sürüş esnasında bu ekrana ulaşım riskli olacağı için orta konsoldaki küçük dokunmatik ekrandan da kontroller yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Togg C SUV'u akıllı cihaz haline getiren multimedya sisteminin entegrasyonu tamamlandığında kullanıcılar günlük işlerinin pek çoğunu araçtaki ekran üzerinden yapabilecek. Akıllı rota oluşturma, garaj kapısını açma, evdeki akıllı cihazları kontrol etme, hava durumunu öğrenme, doğum günü hatırlatma, rota üzerindeki mekân önerileri ve ilerleyen süreçte ödeme yapma gibi pek çok işlem Togg C SUV içerisindeki sistemden gerçekleştirilebilecek.

Konsol üzerinde sürücüye dönük olan kamera ise sürücünün dikkat ve yorgunluk seviyesini ölçerek uyarılarda bulunabilecek. Bunun dışında aracın dış tarafında da birçok kamera mevcut. Bu sayede 360 derecelik görüş açısı da elde edilebiliyor. Orta konsolda ise vites kontrolcüsü, rejenerasyon ayarlarının yapıldığı düğme ve bardaklıklar bulunuyor. Bunların dışında Togg C SUV'un üst paketinde ısıtmalı ve elektrikli ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar görebileceğiz.

Tam Boyutta Gör Togg C SUV modeli yukarıda da belirttiğimiz gibi Mart 2023'te satışa sunulacak. Modelin ismi ve fiyatı henüz belli değil. Daha önce giriş seviyesinin %10'luk ÖTV diliminde yer alacağı belirtilmişti. Togg C SUV için altı farklı dış renk seçeneği açıklandı.

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Togg C SUV'un teknik özellikleri ve batarya kapasitesi