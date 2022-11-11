Togg C SUV'un teknik özellikleri ve batarya kapasitesi (Özel Haber)

Henüz Togg C SUV'un iç ve dış tasarımını seri üretim bandından inen ilk model de dahil olmak üzere pek çok kez gördük. Ancak donanımlar ve özellikle teknik özellikler tarafında hala bazı boşluklar var. Biz de DonanımHaber olarak daha önce açıklanan bilgilerle yeni edindiğimiz bilgileri harmanlayarak bu boşlukları siz değerli okurlarımız için doldurmaya çalışacağız.
Togg'un ilk modeli bilindiği gibi C segmentinde bir SUV olacak. Aldığımız bilgiye göre Togg C SUV 4599 mm uzunluğa, 1886 mm genişliğe, 1676 mm yüksekliğe ve 2890 mm aks mesafesine sahip olacak. SUV'un yerden yüksekliği ise 196 mm olacak. Bu ölçülerin bulunduğu segmente göre oldukça iyi olduğunu belirtelim.
|-
|Togg C SUV
|Seres 3
|Volvo C40 Recharge
|Ioniq 5
|Uzunluk:
|4599 mm
|4385 mm
|4440 mm
|4635 mm
|Genişlik:
|1886 mm
|1850 mm
|1873 mm
|1890 mm
|Yükseklik:
|1676 mm
|1650 mm
|1596 mm
|1605 mm
|Aks mesafesi:
|2890 mm
|2655 mm
|2702 mm
|3000 mm
Togg'un batarya kapasitesi ne kadar 🔋
Uzun menzil versiyonda ise 88.5 kWsa batarya paketiyle hedeflenen menzil 510 km'ye kadar çıkıyor. Togg C SUV'un bir de iki elektrik motoruyla toplam 435 hp güç sunan versiyonu olacak. Bu versiyon sadece 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile satılacak. İki motorlu versiyonun menzili şu an için tam olarak belli değil. Öte yandan, bataryalar DC hızlı şarj istasyonlarında 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşabilecek.
Togg C SUV'un iç mekanında ise en baştan beri dikkat çeken, boydan boya uzanan ekranlar giriş seviyesinden itibaren standart olacak. Direksiyon simidi de tamamlandı ve üzerindeki dokunmaya duyarlı düğmeler ile aracın fonksiyonları kontrol edilebiliyor. Sürücünün önündeki gösterge ekranı hariç diğer bölüm tamamen dokunmatik. Ancak sürüş esnasında bu ekrana ulaşım riskli olacağı için orta konsoldaki küçük dokunmatik ekrandan da kontroller yapılabiliyor.
Konsol üzerinde sürücüye dönük olan kamera ise sürücünün dikkat ve yorgunluk seviyesini ölçerek uyarılarda bulunabilecek. Bunun dışında aracın dış tarafında da birçok kamera mevcut. Bu sayede 360 derecelik görüş açısı da elde edilebiliyor. Orta konsolda ise vites kontrolcüsü, rejenerasyon ayarlarının yapıldığı düğme ve bardaklıklar bulunuyor. Bunların dışında Togg C SUV'un üst paketinde ısıtmalı ve elektrikli ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar görebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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