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Toyota'dan görme engelliler için navigasyon teknolojisi

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota'nın geliştirdiği son navigasyon teknolojisi otomobillerin değil görme engellilerin yönünü bulmasını sağlayacak. Prototip, kapalı alanda yön bulmayı sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Toyota, görme engelliler için özel olarak tasarlanmış bir giyilebilir prototip ortaya çıkardı. Şirket "Project Blaid" olarak bilinen son çalışmasıyla kompakt ve görece küçük bir omuza monte tasarımla, bastonların ve görme engelliler tarafından kullanılan diğer yardımcı cihazların bıraktığı boşluğu doldurmayı hedefliyor.
Görme engellilerin rahat gezinmesi için tasarlanmış prototip, kapalı mekanların işleyişini kavrayabilmeleri için onlara destek olmayı hedefliyor. Plastik bir kaşkol gibi kullanıcının omuzlarını örten ekipman, kameralara bağlı olarak kendine özgü algoritmalara yönlendirme yapabiliyor. Bu sayede görme engellilerin kapalı alanlarda gezinmesini kolaylaştırarak yürüyen merdivenler, mağaza vitrinleri, asansörler, çıkış kapıları, banyo ve tuvalet gibi noktaları belirlemesine yardımcı olabiliyor.

Görme engellilerin hayatlarını zenginleştirecek

Project Blaid, hoparlör ve titreşim motorlarıyla görme engellilere işitsel ve dokunsal geri bildirim verebilecek. Cihazın ileride sesli komut alabilmesinin de mümkün olabileceği belirtiliyor. Proje şu anda hala prototip aşamasında ancak Toyota daha iyi haritalama ve hatta yüz tanıma teknolojisini bünyesine katarak cihazın kullanılabilirlik alanını genişletmeyi umuyor.
Toyota'nın robotik bölümünde görevli bir yönetici olan Doug Moore, projenin hareket kabiliyeti sınırlı insanlara yardımcı olabileceğine inandıklarını ifade ederek "Bu projenin görme engelli insanların hayatlarını zenginleştirmek için potansiyeli olduğuna inanıyorum" diyor. Bu taktire şayan teknolojinin hazır bir tüketici sürümü, şüphesiz ki birçok kişinin günlük yaşamını iyileştirebilecek.

http://pressroom.toyota.com/releases/wearable+mobility+visually+impaired+toyota.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dmlatmr92 3 yıl
Görme engelliler çoğu zaman gözardı ediliyor oysa herkesin karşılaşabileceği bir durum onların hayatını kolaylaştıracak teknolojileri geliştirmek çok yerinde bir hareket
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kadirirdem 3 yıl
helal olsun toyota tebrik ederim güzel bir çalışma...
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BarGoS 3 yıl
Toyota adamsın
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shadowtr 3 yıl
Kar odaklı değil, insan odaklı bu tür çalışmalar firmaları gözümde 4-5 kat yükseltiyor.


Vestel baksın da global firma nasıl olunur ders alsın.
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