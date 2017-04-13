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Toyota'dan yürümeye destek amaçlı robotik bacak

Japon otomobil devi Toyota, yaşlılar ve yürüme güçlüğü çeken insanların yürüme becerilerinin geliştirilmesi adına geliştirdiği robotik bacağı tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toyota'dan yürümeye destek amaçlı robotik bacak
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Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota; sürüş sistemleri, hibrit ve elektrikli araçların dışında robotik alanda yaptığı çalışmalarla da ön plana çıkıyor. Daha önce de kısmi felçlilere yardımcı olmak amacıyla iskelet sistemine destek olan mekanizmalar geliştiren şirket, şimdi de yürüme güçlüğü çeken kişiler için robotik bacak geliştirdi. 
Dünyanın diğer bölgelerine kıyasla yaşlı nüfusun hızla arttığı Japonya'da son olarak 2015'teki nüfus sayımına göre ülkedeki yaşlı nüfus toplam nüfusun yüzde 26.7'sini oluşturuyor ve bu oranın günümüzde daha yüksek olduğu düşünülüyor. Toyota da hem yaşlı insanların yürümede yaşadıkları sorunların önüne geçmek ve kaza ya da farklı bir rahatsızlık nedeniyle yürüme becerisini kaybeden insanların faydalanması için geliştirdiği robotik bacağı ticari kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Kişiye Uygun Destek Seviyesi 

WW-1000 isimli robotik bacak, bacağı ve ayağı sarmalayacak şekilde vücuda yerleştiriliyor ve hastalar yürüyüş bandında yürüyerek hastaların ve yaşlıların yürüme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyor. Tıbbi personelin de ekrandan hastaya dair verileri takip edebildiği sistem dün ilk kez ülkedeki bir rehabilitasyon merkezinde tanıtıldı.
Kendisini kullanan kişinin yürüme becerisini ölçen ve ona uygun olarak destek veren WW-1000 kişilerin ne zaman yürümeye hazır olduklarını belirleyebiliyor. Böylelikle hastalar tam olarak ihtiyaç duydukları desteği almış oluyor. Toyota önümüzdeki yıldan itibaren sistemi aylık 9000$ karşılığında ücretle rehabilitasyon merkezlerine kiralanarak insanların kullanımına sunulacak. Şirket bununla birlikte yeni ve 3200$ aylık kiralama bedeli olan daha ucuz bir modelin de önümüzdeki yılda ticari kullanıma sunulacağını açıkladı.
WW-1000'in ilk çalışmasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://techcrunch.com/2017/04/12/toyotas-new-robot-leg-brace-can-help-those-with-partial-paralysis-walk-again/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Böyle insanlar yararına geliştirilen her türlü teknolojiyi görünce mutlu oluyorum. İnşallah artarak devam eder bu gelişmeler.. Ne kadar engelsiz olsalar da böyle yüzlerindeki gülücük bile paha biçilemez.
Böyle insanlar yararına geliştirilen her türlü teknolojiyi görünce mutlu oluyorum. İnşallah artarak devam eder bu gelişmeler.. Ne kadar engelsiz olsalar da böy...
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axaxa 2 yıl
Çok güzel ya :)
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DH Misafiri 2 yıl
bu şekilde bir cihaz zaten var. Lokomat yazın aratın google da. Uzun yıllardır kullanılıyor zaten.
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arel.gr 2 yıl
helallık veren yohmi ?
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aycibin 2 yıl
güzel gelişmeler.ancak dış iskelete özel değil,hemen her teknoloji önce askeri amaçla üretiliyor.sonrasında tıp için uyarlanıyor.
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aycibin 2 yıl
güzel gelişmeler.ancak dış iskelete özel değil,hemen her teknoloji önce askeri amaçla üretiliyor.sonrasında tıp için uyarlanıyor.
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Böyle insanlar yararına geliştirilen her türlü teknolojiyi görünce mutlu oluyorum. İnşallah artarak devam eder bu gelişmeler.. Ne kadar engelsiz olsalar da böyle yüzlerindeki gülücük bile paha biçilemez.
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gxhero 2 yıl Guest-F8946C419
Catology

Böyle insanlar yararına geliştirilen her türlü teknolojiyi görünce mutlu oluyorum. İnşallah artarak devam eder bu gelişmeler.. Ne kadar engelsiz olsalar da böyle yüzlerindeki gülücük bile paha biçilemez.



Dış iskelet bu haberde ki amaçla düşünülüp icat edilmiş ama bilin bakalım şu an hangi amaçla geliştiriliyor!? (askeri)
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