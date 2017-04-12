İstanbul Yeni Havalimanı'nın bilgilendirme ekranlarını Vestel üretecek

2018 yılının ilk çeyreğinde birinci etabı faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak ekranlar için yapılan ihaleyi, Türkiye'nin teknoloji devi Vestel kazandı. Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda kullanılacak tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisi ile üretilecek.

Vestel tarafından geliştirilen sektöre özel ekranlar; uçuş saatlerinden, kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm gerekli bilgileri yolculara kesintisiz olarak aktaracak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda kontuar ve kapıların olduğu alanlarda, havalimanı girişinde ve bekleme alanlarında bulunacak bu ekranlar, Vestel Teknoloji Çözümleri ekibi tarafından özel olarak tasarlandı. 2012 yılından bu yana Vestel bünyesinde eğitim, sağlık, turizm ve finans gibi birçok sektöre özel dijital ekran çözümleri sunan Vestel Teknoloji Çözümleri, sunduğu teknoji ve hizmetler ile hızlı büyümesini sürdüyor.

Vestel'in İstanbul Yeni Havalima ihalesini almasının ardından konu ile ilgili konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan; uzun yıllardır Vestel Teknoloji Çözümleri adı altında Vestel City’de geliştirilen, tasarlanan ve üretilen dijital ekran çözümleri sunduklarını ve bu başarının hem dijital ekran çözümleri alanındaki, hem de havacılık sektöründeki iddialarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, dünyanın 350 farklı noktasından gerçekleşecek uçuşlar ile tamamlandığında dünyanın en büyük hublarından biri haline gelecek İstanbul Yeni Havalimanı’nın uçuş bilgilendirme ekranlarının Vestel teknolojisi ile üretilecek olmasından son derece gururlu olduklarını belirtti.