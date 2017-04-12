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İstanbul Yeni Havalimanı'nın bilgilendirme ekranlarını Vestel üretecek

İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak bilgilendirme ekranları Vestel'e emanet. Yeni havalimanında Vestel Teknoloji Çözümleri tarafından geliştirilen özel tasarım ekranlar kullanılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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2018 yılının ilk çeyreğinde birinci etabı faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak ekranlar için yapılan ihaleyi, Türkiye'nin teknoloji devi Vestel kazandı. Dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda kullanılacak tüm uçuş bilgilendirme ekranları Vestel teknolojisi ile üretilecek.
Vestel tarafından geliştirilen sektöre özel ekranlar; uçuş saatlerinden, kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm gerekli bilgileri yolculara kesintisiz olarak aktaracak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda kontuar ve kapıların olduğu alanlarda, havalimanı girişinde ve bekleme alanlarında bulunacak bu ekranlar, Vestel Teknoloji Çözümleri ekibi tarafından özel olarak tasarlandı. 2012 yılından bu yana Vestel bünyesinde eğitim, sağlık, turizm ve finans gibi birçok sektöre özel dijital ekran çözümleri sunan Vestel Teknoloji Çözümleri, sunduğu teknoji ve hizmetler ile hızlı büyümesini sürdüyor.
Vestel'in İstanbul Yeni Havalima ihalesini almasının ardından konu ile ilgili konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan; uzun yıllardır Vestel Teknoloji Çözümleri adı altında Vestel City’de geliştirilen, tasarlanan ve üretilen dijital ekran çözümleri sunduklarını ve bu başarının hem dijital ekran çözümleri alanındaki, hem de havacılık sektöründeki iddialarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Erdoğan, dünyanın 350 farklı noktasından gerçekleşecek uçuşlar ile tamamlandığında dünyanın en büyük hublarından biri haline gelecek İstanbul Yeni Havalimanı’nın uçuş bilgilendirme ekranlarının Vestel teknolojisi ile üretilecek olmasından son derece gururlu olduklarını belirtti.

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pro-üye 2 yıl en beğenilen
Havalimanı olduğu gibi rant. Her parçası rant. Her taşı toprağı rant.
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Sazankiller 2 yıl
Havaalanının Ismine recep tayyip erdoğan koysunlar hak etti
3 Yanıt Yanıtla +24
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CaBr2 2 yıl
Hava limanı para kazanmak, kazandırmak için yapılıyor zaten adam hala rant diyor. En ucuz teklifi veren firma Vestel. Çalışan kazanır.
3 Yanıt Yanıtla +21
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CWaRRioR 2 yıl
Bu konu altında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında ileri geri konuşan "axiprens" nickli üyeyi ve bu üyeye ceza vermeyen moderatörü kınıyorum.
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Experimentation 2 yıl
doğru bir karar olmuş
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Kerim5100 2 yıl
LG ve Samsung bunu beğendi :D
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kadirirdem 2 yıl
Yerli bir firmaya gitmiş ne güzel...
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djvietnam 2 yıl
vestelmi üretecek desenize o panel firması yaşadı o zaman artık lgmi samsungmu bilemem adamlar şimdi avuçlarını ovuşturuyolardır
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Cosster 2 yıl
Umarım daha hayati şeylerin ihalesini vermezler mazallah ürettikleri telefonlar gibiyse geçmiş olsun...
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waltran 2 yıl
umarım son kullancıya sattıkları gibi 3-4 senede bozulmaz. pardon daha kötülerini oraya kakalayabilirler nasıl olsa standart kontrolü diye birşey yok.
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pCkOpAtuS 2 yıl
Olmayan havalimanını KDV dahil 26 milyar 142 milyon Euro ya Satan üstüne ,25 Yıl sonra Devletin olacak 3. havalimanı bu ülkeye çok büyük ekonomik desteği olacağına eminim. Adı da Kanuni Sultan Süleyman Olacağına Eminim
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mkyb 2 yıl
Vestel ne zamandır ekran üretiyor ? Ekran paneli üretmek öyle kolay bir şey değil. Dünyada sayılı firmalar üretiyor. Onlardan paneli alıp dış kasasını üretecekler işte.
2 Yanıt Yanıtla +16
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sayi77 2 yıl mkyb
mkyb
Vestel ne zamandır ekran üretiyor ? Ekran paneli üretmek öyle kolay bir şey değil. Dünyada sayılı firmalar üretiyor. Onlardan paneli alıp dış kasasını üretecekler işte.

Aynen dediğin gibi vestel panel (ekran) üretmiyor Samsung ve lg den alıyor. Bende çok destekleyen biri değilim ama vestel tv kullanıyorum gayette memnunum.
Ancak bu durum ekranını Samsung un ürettiği bir iphone (Apple) in dünyanın en çok kazanan firması olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Yahudi esnafın birbirini nasıl desteklediğini ve bu sayede nasıl piyasalara hakim olduğunu aşağı yukarı herkes bilir.
Benzeri bir mantıkla bizde kendi esnafımızı desteklemeliyiz diye düşünüyorum.
Hee Vestel'in patronları ne kadar Müslümandır veya ne kadar bizdendir o tartışılır.
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Grokerion 2 yıl mkyb
mkyb

Vestel ne zamandır ekran üretiyor ? Ekran paneli üretmek öyle kolay bir şey değil. Dünyada sayılı firmalar üretiyor. Onlardan paneli alıp dış kasasını üretecekler işte.

Ekran paneli üretmek öyle zor birşey değil ve vestel senelerdir üretiyor. Üretimi zor olan Panel de kullanılan en dışarıdaki pikseller ve görüntüyü oluşturmada en kritik eleman olan Cell ve evet dediğiniz gibi dünyada sayılı firma üretiyor. Örneğin sony gibi bir firma bile televizyonları için kendisi cell üretmiyor bildiğim kadarıyla. burada entegreyi dışarıdan alıyor , cell'i dışardan alıyor gibi muhabbetler yapılıyor ama bu alanlarda üretim yapabilmek için teknolojinin yanısıra belki de Vestel'in piyasa değerinin daha üstünde yatırımlar yapılması gerektiği unutuluyor. Bu alanda rekabetçi firmaların ortaya çıkabilmesi için işadamlarının bir yıl sonra kazanacağını hesap etmektense daha ileriye dönük yatırım yapması ve devletin bu konuda elini taşın altına koyup büyük miktarlarda destek sağlaması gerekiyor.
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pranis 2 yıl
Bazı şirketlerle de çok güzel anlaşmaları var
Gıda Şirketi restoran açacak, nasıl olsa yatırım bedeli diye vergiden düşecek, geçir faturayı da kalanı kırışırık,
Burger açıcaklar, vestel tanesi 10000 liradan monitör çakıyor. Alan memnun veren memnun ..
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