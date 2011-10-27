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Transcend 64GB SDXC, USB3.0 & Express kart okuyucuları video inceleme
7 yıl
49,7b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Transcend'in 64gb kapasiteli SDXC kartını ve biri USB 3.0, diğeri ise express kart yuvasına takılan kart okuyucularını inceliyoruz.
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freefalcon
7 yıl
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USB 3.0 kart okuyucu SDXC kartlar dışında pek de bir işe yaramayacaktır hatta çoğu kartta USB 2.0 a göre farklılık yaratmayacaktır çünkü kartların büyük bir çoğunluğu USB 2.0 hızını aşamaz zaten.
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Mr.Legend
7 yıl
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bu editörün sunum tarzını hiç beğenmiyorum. Sesini duymak için hoparlörü çok açmam gerekiyor. Kişilik olarak iyi biridir ona lafım yok ama sunumunu beğenmiyorum
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DH Misafiri
7 yıl
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mustafax_001, insanın, içinden geçen her şeyi söylemesi doğru bir davranış olmasa gerek. Yorumlar ürünle ilgili olmalı ve bunu yaparken de seviye korunmalı.. Bir insanı değil bir davranışı eleştirmelisiniz ve bu nefret söylemleriyle birlikte ifade edilmemeli.. Hışım ile, nefret ile değil, ancak güzellikle yanlışlar düzeltilebilir. Hiç kimse, yanlışsız, kusursuz olmadığına göre; herkes, başkalarına karşı, kendi hatalarının düzeltilmesi için arzu ettiği yöntemi uygulamalı.. Sevgiler
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OverClocK1ng
7 yıl
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Arkadaş. Ben ADATA PD7 yı alalı kaç yıl oldu. Okuma hızı 33 yazma hızı 25. Hiç te aşşağı kaldığı yok. 21-22 yazma hızlarını her seferinde görüyorum.
Bu ürünler yeni çıkıyor. USB3.0 da destekliyor. Ama gel gelelim fossss.
Yani benim 4-5 yıl önce aldığım bir USB belleğe bu kadar sene geçmesine rağmen yetişemiyorlarsa bir sorun var her halde diye düşünüyorum. Beya başka bir şey ne bileyim. Anlamadım gitti...
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theyapici
7 yıl
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inceleme güzel ama benim transcend sd kart resmen dağıldı dışının mavi koruyucusu kıtır kıtır oldu yer yer döküldü bir gün makineden çıkarıp kart okuyucuya takamayacağım diye korkuyorum
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artcraft35
7 yıl
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kayboldumu tamam
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DH Misafiri
7 yıl
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Transcend'in ürünlerini hep beğendim. SD kart olarak 3. jenerasyondur Transcend kullanıyorum, memnunum da ama Türkiye'de daha fazla ürün çeşidi getirebilirler.
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Bu ürünler yeni çıkıyor. USB3.0 da destekliyor. Ama gel gelelim fossss.
Yani benim 4-5 yıl önce aldığım bir USB belleğe bu kadar sene geçmesine rağmen yetişemiyorlarsa bir sorun var her halde diye düşünüyorum. Beya başka bir şey ne bileyim. Anlamadım gitti...