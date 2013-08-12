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Transcend, Half-Slim formunda HSD740 SSD birimini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Transcend, Half-Slim formunda HSD740 SSD birimini duyurdu

Son kullanıcı ve endüstiyel alanda başarılı depolama çözümleri ile tanıdığımız Tayvan merkezli Transcend, SATA 3 destekli HSD740 adlı yeni SSD birimini resmen duyurdu.

Transcend'in yeni ürünü Half-Slim tabir edilen SSD standardının içerisinde yer alıyor. Dış kısmında koruyucu metal veya plastik bir aksam bulunmayan bu sınıfa ait SSD'ler, klasik SSD'lerin yarısı uzunluğunda ve kart şeklinde. Bu ufak ve ince yapısı, özellikle endüstriyel cihazlar, tabletler ve UltraBook gibi cihazların içerisinde kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca dayanıklı olması da diğer bir önemli özellik.

54mm x 39mm x 4mm boyutlarındaki ürün üzerinde yüksek performans sağlayan MLC NAND Flash yongaları kullanılmış. SATA 3'ün 6Gbps yüksek bant genişliğine destek veren ürün, 510Mb/s okuma ve 185Mb/s yazma değerleri ile segmentinin en hızlısı oluyor.

Ürün üzerinde, güvenilirliği sağlayan donanımsal 40bit/1KB BCH Error Correction Code (ECC) ile hata kodu doğrulaması ve uzun ve verimli veri transferi sağlayan wear-leveling algoritması yer alıyor. 

S.M.A.R.T. komut desteğine de sahip üründe, oluşabilecek hatalar da önceden fark edilerek gideriliyor. TRIM komut desteği ile silinen veriler tamamıyla tekrar görülemeyecek şekilde yok ediliyor ve NCQ ise ürün üzerinde alınan okuma ve yazma komutlarının önceliğini belirliyor. 

SATA 3.2 revizyonu ile gelecek DevSleep modu da yine HSD740 tarafından destekleniyor. Serial ATA International Organization (SATA-IO) tarafından belirlenen standarda göre bu teknoloji SATA SSD'lerin, kullanılmadığında SATA arabirimi üzerinden tamamıyla gücü kesmesini ve ihtiyaç duyulduğunda da 20ms den az sürede hızlı tepki vermesini sağlıyor. 

HSD740 SSD birimi 32GB ve 64GB boyut seçenekleri ile geliyor. Ürünün önümüzdeki aylarda piyasada olması bekleniyor.

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JoeyBane 5 yıl
Tepki süresi iyiymiş. 4K test sonuçlarını da bi görebilsek..
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REDSTONE 5 yıl
Şu an tüm firmalar, küçültmeye oynuyor gibi.
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memoseler 5 yıl
Küçük yapıyorsan kalın olmasında sakınca yok. İncelikten ödün verilerek hafıza arttırılabilirdi diye düşünüyorum.
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